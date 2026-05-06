CAI、JLL Partnersからの投資を受け新たな成長段階へ

インディアナポリス, 2026年5月6日 /PRNewswire/ -- ライフサイエンスおよびミッションクリティカルな環境におけるオペレーショナルレディネスとエクセレンスの加速に取り組むプロフェッショナルサービス企業であるCAIは本日、 CAIの次の成長段階を支援するため、ヘルスケア、産業、ビジネスサービス分野への投資に注力するニューヨーク拠点のミドルマーケットのプライベートエクイティ企業である JLL Partnersと契約を締結したと発表しました。

この提携により、CAIはグローバルな事業基盤を拡大し、次世代技術に投資し、提供サービスを強化することで、複雑で高度な技術要件を伴い、厳格な規制下にある環境で事業を行う顧客をより的確に支援できるようになります。

CAIのCEOであるSheena Dempseyは、次のように述べました。 「JLLとの提携は、当社の将来にとって 戦略上の重要な節目 です。30年以上にわたり、CAIは品質への揺るぎない注力と、正しい方法で物事に取り組むという姿勢によって特徴づけられてきました。その基盤により、当社はサービスを提供する業界全体で信頼されるパートナーへと成長することができました。今後を見据えると、 この提携は当社がもたらすインパクトを拡大する助けとなり、地理的な拡大、次世代技術における能力の向上、顧客に大きな効果をもたらす成果の継続的な提供を可能にします。JLL Partnersによる投資は、 当社が築いてきた企業と、 今後達成できる次のレベルの成長の両方に対する信頼の表れです。」

JLL PartnersのマネージングディレクターであるVikas Mouliは、次のように述べました。 「ライフサイエンス分野と先端製造分野が大規模な投資と急速な技術進展を経験している時期に、CAIと提携できることを嬉しく思います。CAIは、数十年にわたる比類ない経験に裏打ちされた、最先端施設の立ち上げを正確かつ確実に支援する企業として高い評価を築いています。CAIの経営陣および同社の優秀なグローバル人材と緊密に連携し、同社の継続的な成長とイノベーションを支援できることを楽しみにしています。」

北米、欧州、オーストラリア、アジアで活動する700人以上のプロフェッショナルからなるCAIチームは、一流の専門知識、優れたサービス、長年にわたる顧客関係、世界的に認められた実績を有しています。JLL Partnersによる資本支援を受け、CAIは業界をリードする人材を継続的に集め、トップクラスの研修と実務経験を通じてその能力を高め、同社がサービスを提供する業界を未来へと導く上で独自の立場にあります。

注：JLL PartnersとCAIは本取引に関する最終契約書類を締結しましたが、本取引はまだ完了しておらず、通常の規制当局の承認およびその他の条件の充足を条件としています。

CAIについて

CAIは、ライフサイエンスおよびミッションクリティカルな環境におけるオペレーショナルレディネスとエクセレンスの加速に取り組む、エンジニアリング、品質、オペレーションの専門家で構成されるプロフェッショナルサービス企業です。CQV（コミッショニング、適格性確認、バリデーション）を深い基盤とするCAIは、過去30年にわたり、サービスを提供する業界とともに発展し、組織が複雑な施設、システム、技術を安心して稼働させられるよう支援してきました。

CAIの精鋭チームは、深い技術的専門知識と実証済みのプロセス、最新ツールを組み合わせ、プロジェクトを期限内かつ予算内で遂行し、高度に規制された環境で重要な成果の実現を支えています。CAIは30年以上にわたり、新たなモダリティを取り入れ、オペレーショナルレディネスを強化しながら、デジタルトランスフォーメーションを通じてクライアントを導いてきました。業界の要求が高まる中、CAIは俊敏性、レジリエンス、オペレーショナルエクセレンスの次の時代を形づくることを目指しています。

詳しくは https://caiready.com/ をご覧ください。

JLL Partnersについて

JLL Partners, LLCは、ヘルスケア、産業、ビジネスサービスの各分野で30年以上にわたり企業変革を支援してきた経験を有するミドルマーケットのプライベートエクイティ企業です。同社は、戦略的なM&A、自律的成長施策、業務改善の組み合わせを通じて市場リーダーへと成長させることができると考える企業との提携に注力しています。JLL Partnersのチームは、 経験豊富な投資プロフェッショナルとオペレーティングパートナーで構成されており、 ポートフォリオ全体で長期的な価値創造を推進することに注力しています。 1988年の設立以来、 JLL Partnersは61件のプラットフォーム投資を通じて、約80億米ドルのエクイティ資本を投資してきました。

詳しくは www.jllpartners.com をご覧ください。

ロゴ - https://mma.prnewswire.com/media/2972509/CAI_Logo.jpg

SOURCE CAI