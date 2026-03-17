Cboe、24時間週5日の米国株取引を開始する提案書をSECに提出

シカゴ, 2026年3月18日 /PRNewswire/ -- Cboe Global Markets, Inc. (Cboe：CBOE）は、Cboe EDGX株式取引所（EDGX）でほぼ24時間週5日で米国株取引をできるようにする旨の提案をSecurities and Exchange Commission（SEC）に提出したと発表しました。Cboeは2026年12月のサービス開始を目指して準備を進めていますが、規制当局の承認が下りるまで、また必要な業界インフラ・プロバイダーの準備が整うことが条件となります。

Cboeは提出書類の中で、すべての上場NMS銘柄を日曜午後9時（東部標準時）から金曜午後8時（東部標準時）までEDGXで取引できるようにし、月曜から木曜までは午後8時から9時まで1時間の取引休止時間を設ける計画を示しています。これにより、米国市場の休日を除き、ほぼ24時間週5日の取引が可能になります。すべての取引はDTCC（Depository Trust and Clearing Corporation）を通じて清算される予定です。

「CboeがSECに提出した書類は、12月の取引開始時にオーバーナイト取引を提供するための最新のステップとなります。「米国市場に対する世界的な関心が高まる中、ほぼ24時間週5日の取引の計画を発表して以来、当社は世界中の顧客や市場参加者と対話を重ね、このプロセスにおける協力関係の重要性を強調してきました」と、Cboeの北米株式部門責任者であるOliver Sungは述べています。「Cboeは、24時間体制で流動性の高いデリバティブとFX市場を運営してきた実績があり、その専門知識を活用して、ロバストな市場と投資家の保護を実現します。」

従来の取引時間を超えた米国株式の取引に対する需要は近年著しく伸びており、これはCboeの米国株式のプレマーケットにおける出来高の伸びからも明らかです。Cboeは現在、EDGXを含む4つの取引所のうち2つの取引で午前4時（東部標準時）から午前7時（東部標準時）の時間帯で取引を提供しており、2022年2月から2026年2月までの1日平均出来高（ADV）は590%増加しています。

Cboeは数年にわたり、独自の指数先物・オプションとグローバルFX市場を通じて、24時間取引に成功しています。グローバル取引時間帯（米国東部時間午後8時15分～午前9時25分）におけるCboe独自の指数オプションの取引は、2026年に記録的な水準となっています。24時間週5日で市場取引できる機会を提供するCboe FXは、全世界の時間帯をカバーする継続的な運用、インシデント対応、顧客サポートを備えたフォロー・ザ・サンのオペレーション・モデルを運営しています。

規制当局の承認とインフラの準備以外でオーバーナイト取引を開始するために重要な要素には、市場アクセスの向上と、高品質なリアルタイムデータの利用可能性が含まれます。Cboeは引き続き、Cboe One U.S. Equities Feedの配信を拡大し、Cboeの4つの米国株式取引所からの統合されたリアルタイムの市場データを提供しています。2025年、Cboeの4つの取引所は米国株の取引所取引の20.2%を占めています。

「Cboeは、正確で信頼性の高い市場データが、十分な情報に基づいた投資判断を行うための基盤であることを理解しています」と、 Cboe Data Vantageの責任者であるBrian McElligottは述べています。「欧州やアジア太平洋地域の投資家が米国市場へのアクセスを強く望んでいることを踏まえ、当社は引き続き米国株式のデータ提供の拡大に注力しています。リアルタイム、トップ・オブ・ブック、ヒストリカル・データのいずれであっても、Cboe Data Vantageは、投資家が今日の市場をナビゲートし、米国株式の夜間取引の準備の手助けをしています。」

詳しくはこちらをご覧ください： 市場アクセスの拡大：Cboeが今年中に24時間週5日の米国株取引を開始する理由.

Cboe Global Marketsについて

Cboe Global Marketsについて（Cboe：CBOE）は、エクイティ・デリバティブのイノベーションにおいて長い歴史を持つ、世界有数の市場運営会社です。Cboeは、1973年に世界初の上場オプション取引所を開設して以来、S&P500®指数オプションの導入や、市場のボラティリティを測る世界有数の指標であるVIX®指数の創設など、画期的な商品のパイオニアとして、投資家のリスク管理や機会へのアクセス方法を再構築してきました。現在、Cboeはデリバティブ、株式、FX市場を運営し、世界中の顧客に取引、清算、投資ソリューションを提供しています。詳しくはwww.cboe.comをご覧ください。

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Cboe®、Cboe Global Markets®、VIX® は、Cboe Exchange, Inc.の登録商標またはサービスマークであり、S&P 500®はStandard & Poor's Financial Services LLCの登録商標です。その他すべての商標およびサービスマークは、それぞれの所有者に帰属します。

将来予想に関する注意事項

本プレスリリースには、1995年民間証券訴訟改革法の意味における将来予想に関する記述が含まれており、多くのリスクと不確実性を伴います。これらの記述は、「かもしれない」、「可能性がある」、「はずである」、「期待する」、「計画する」、「予想する」、「信じる」、「推定する」、「予測する」、「可能性がある」、「継続する」などの将来の見通しに関する用語、またはそれらの否定形および類似の表現によって識別することができます。歴史的事実の記述以外で、将来に関する当社の期待、仮定、または予測を反映するすべての記述は、将来予想に関する記述です。これらの将来予想に関する記述は、当社に関する既知および未知のリスク、不確実性、仮定の対象となり、当社の成長戦略および事業における予想される傾向に基づく将来の財務実績の予測を含む場合があります。これらの記述は、将来の出来事に関する当社の現在の期待と予測に基づく予測にすぎません。当社の実際の結果、活動レベル、業績または実績が、将来予想に関する記述によって表明または示唆されたものと大きく異なる原因となる可能性のある重要な要因が存在します。

当社は非常に競争が激しく、急速に変化する環境で事業を運営しています。新しいリスクと不確実性が時々発生し、すべてのリスクと不確実性を予測することはできず、すべての要因が当社の事業に与える影響、またはいずれかの要因または要因の組み合わせが、将来予想に関する記述に含まれるものと実際の結果が大きく異なる原因となる可能性の程度を評価することもできません。

実際の結果が異なる原因となる可能性のある要因には、特定のインデックスオプションおよび先物商品を独占的に上場および取引する権利の喪失、経済、政治および市場の状況、法律および規制上の義務の遵守、価格および新商品・サービスの競争および業界内の統合、取引量または清算の取引高の減少、市場データ手数料の減少または取引所で取引される商品構成の変化、法律または規制の変更または税制の変更、システムおよび通信ネットワークをセキュリティの脆弱性と侵害から保護する能力、熟練した経営陣およびその他の人材を惹きつけ、維持する当社の能力、国内外の企業による競争の激化、第三者への事業および運営上の依存と第三者からのリスクへのエクスポージャー、当社およびその他該当するインデックスの品質と完全性に影響を与える要因、グローバルな事業運営、成長、戦略的買収、事業縮小、売却、または提携を効果的に管理する当社の能力、当社が使用する商品およびサービスのコストの増加、他者の知的財産権を侵害することなく事業を運営する当社の能力、および当社の知的財産権の保護に関連するコスト、 清算機関の運営に関連する信用リスク、流動性リスク、市場リスク、投資リスク、カウンターパーティ・リスク、デフォルト・リスクなどのリスクを最小限に抑える能力、システムの障害やパフォーマンスの低下なしに、大幅な増加を含む取引量や取引トラフィックに対応する能力、当社の市場や商品を利用する人々、または当社が取引を清算する人々による不正行為、オープンソースソフトウェアコードの使用に対する課題、事業上の利益や規制上の責任の管理を含むコンプライアンス義務を果たす能力、主要顧客の喪失または主要顧客による取引または清算の取引高の大幅な減少、当社の評判の低下、当社のコンプライアンスおよびリスク管理手法によるリスクの効果的な監視および管理能力、当社の債務債務によって課される制限と債務に対する支払いまたは債務を借り換える能力、投資適格の信用格付けを維持する能力、のれん、長期資産、投資または無形資産の減損、当社の見積もりおよび期待の正確性、訴訟リスクおよびその他の負債が含まれます。当社の実際の結果が異なる可能性のある要因に関する詳細情報は、SECへの提出書類、2024年12月31日に終了した年度のForm 10-Kの年次報告書およびSECに随時提出されるその他の提出書類に記載されています。

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SOURCE Cboe Global Markets, Inc.