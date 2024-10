EICMA 2024：記録を塗り替える今年の展示会、開幕まであと1か月

11月7日~10日までミラノ・ローのフィエラ見本市会場にて開催されるこの二輪車展示会では、あらゆるメーカーが毎年一堂に会して110周年の節目を祝います。

ミラノ, イタリア, 2024年10月8日 /PRNewswire/ -- 2024年ミラノ・モーターサイクル・ショー(EICMA)はエンジンを熱くします。実のところ、第81回二輪車国際展示会の一般展示開始までもう1か月もありません。この展示会は、二輪業界関係者や愛好家にとって世界最大のイベントであり、その歴史は110年にも及びます。今回、ミラノで行われるこの展示会では、まず11月5日と6日の2日間に報道関係者と業界関係者向け(B2B)展示が行われ、7日(木)から10日(日)までは、ミラノ郊外ローのフィエラ・ミラノのパビリオン内外を舞台に一般来場者向けのEICMAによる最新情報、ショー、ライダー、心躍るイベント、エンターテイメントが展開されます。

2024年度のミラノ・モーターサイクル・ショーの報道発表は10月14日(月)にミラノで行われますが、この展示会を成功に導く鍵はすでに出展者の数と参加の規模という形で現れています。新型コロナ蔓延以前と比較しても、出展面積は記録的な数字を叩き出しており、BMWやハーレーダビッドソンといった老舗ブランドのカムバックや数多くの新旧ブランドやメーカーの参加もほぼ確定しており、記録が塗り替えられることになると見られています。なお、ショーの開催も再開しており、MotoLive屋外エリアでのスリルに満ちた展示やレース開催に向けた大規模な組織的投資が行われていることは言うまでもありません。ミラノ・モーターサイクル・ショー(EICMA)は、2024年のこのイベントプロモーション用に選定されたキャッチフレーズ、「Eicma. We have been leaving our mark for 110 years(EICMA110年間の歩み)」が示すように再びその歩みを始める準備ができています。

入場券および本展示会関連の事前情報は、イベントのウェブサイトwww.eicma.itでご覧いただけます。

