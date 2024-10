EICMA 2024 : L'ÉDITION RECORD SERA INAUGURÉE DANS UN MOIS

Le Salon international des deux-roues s'apprête à fêter ses 110 ans d'histoire avec le retour de tous les constructeurs : du 7 au 10 novembre à la Fiera Milano-Rho

MILAN, 7 octobre 2024 /PRNewswire/ -- L'EICMA 2024 fait chauffer les moteurs. En effet, nous sommes exactement à un mois de l'ouverture au public de l'édition numéro 81 du Salon international du deux-roues, celle qui célébrera les 110 ans d'histoire de l'événement le plus important au monde pour l'industrie de référence et les passionnés. Deux jours, les 5 et 6 novembre, dédiés à la presse et aux professionnels de l'industrie, le côté b2b de la kermesse milanaise, et ensuite, du jeudi 7 au dimanche, la grande étreinte du public, qui à l'intérieur et à l'extérieur des pavillons de la Fiera Milano à Rho trouvera toutes les nouvelles, les spectacles, les pilotes, l'excitation et le divertissement offerts par l'EICMA.

EICMA - Leaving our mark for 110 years: 7th - 10th November 2024, Milan Rho-Fiera EICMA - Leaving our mark for 110 years: 7th - 10th November 2024, Milan Rho-Fiera

L'édition 2024 sera présentée à la presse le lundi 14 octobre à Milan, mais les conditions de son succès résident déjà dans le nombre et la fréquentation des exposants. Le nombre de mètres carrés occupés bat tous les records, même en comparaison avec les années pré-Covid, et, avec le retour de marques telles que BMW et Harley-Davidson, ainsi que la confirmation de marques historiques et plus récentes, la participation des fabricants est également presque complète et bat tous les records. Sans oublier, enfin, l'important investissement organisationnel pour relancer la programmation des spectacles et l'adrénaline, l'exposition et le contenu de course offerts par l'espace extérieur MotoLive. L'EICMA est donc prête à laisser sa marque, comme dans le slogan « Eicma. Cela fait 110 ans que nous laissons notre empreinte », a-t-on choisi pour promouvoir cette édition 2024.

Les billets d'entrée et toutes les informations préliminaires sur l'exposition sont déjà disponibles sur le site web de l'événement www.eicma.it.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2524421/EICMA_1.jpg

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/2524422/EICMA_2.jpg