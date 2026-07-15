Enfinity Global、イタリアにおける太陽光発電の稼働容量が500MWを突破

ミラノ, 2026年7月15日 /PRNewswire/ -- 再生可能エネルギーのリーダーであるEnfinity Globalは、わずか3年でイタリアにおける太陽光発電の稼働容量が535MWに達しました。これは、同国の高まる電力需要を満たすために新たなエネルギー容量を迅速に供給する同社の能力を証明する節目となります。

ラツィオ州およびエミリア＝ロマーニャ州に位置するEnfinity Globalのイタリアにおける18カ所の稼働中の太陽光発電所は、年間ほぼ1TWhの再生可能エネルギーを生成し、年間290,904トンのCO₂eの排出を回避すると予想されています。これは、約350,000世帯の年間電力消費量に相当します。

Enfinity Global Solar PV Power Plant in Italy

「稼働容量が535MWに達したことは、重要な節目です。これは、国に貢献するエネルギーインフラを展開し、価値、直接雇用、および地域経済の利益を創出する当社の能力を示すからです。稼働を開始するすべてのメガワットが、イタリアのエネルギー安全保障の強化に貢献し、その生産システムの競争力を支え、脱炭素化目標に貢献します」と、Enfinity Globalのイタリア担当ゼネラルマネージャーであるAlessandro Ceschiat氏は述べました。

「この成果は、イタリアおよび欧州における当社の従業員のコミットメントと、当社のビジョンを共有する産業、金融、および機関のパートナーとの協力のおかげで可能となりました。これは、野心的なプロジェクトをイタリアのエネルギーシステムに貢献する稼働資産へと変え続けるチームの取り組みです」と、Enfinity Globalの欧州事業担当ゼネラルマネージャーであるMaria Diez氏は述べました。

Elemensのデータによると、Enfinityは現在、認可された太陽光発電容量においてイタリアで2番目に大きな事業者であり、1GWの大台を超えています。同社はまた、約600MWのBESSが認可されており、エネルギー貯蔵における存在感を強化しています。これらの数値は、全体で9.1GWのパイプラインの一部です。

イタリアのポートフォリオの成長は、資本構成およびプロジェクトファイナンスにおける強力な専門知識に支えられており、同社がポートフォリオに対して10億ユーロを超える投資を呼び込むことを可能にしています。

Enfinity Globalについて

Enfinity Global Inc.は、2019年に設立された主要なエネルギー企業であり、企業、産業、および機関の顧客が、急速に成長する電力需要と24時間年中無休の電力ニーズに迅速かつ効率的に対応することを可能にするエネルギーサービスを提供しています。同社は、39.6GWの再生可能エネルギーおよび貯蔵プロジェクトのポートフォリオを所有しており、これには1.2GWの稼働資産と1.6GWの建設中の資産、ならびに主要市場における開発プロジェクトが含まれています。米国に本社を置き、欧州、日本、およびインドにオフィスを構えるEnfinity Globalは、400人以上の従業員を雇用しています。

SOURCE Enfinity Global