Floyd Mayweather、アテネで開催される「BATTLE of the LEGENDS」でギリシャの英雄"Iron" Mike Zambidisと対戦。

「無敗」vs「不屈」

アテネ（ギリシャ）, 2026年2月6日 /PRNewswire/ -- 史上最も成功し、「無敗」の誉れ高いボクサーFloyd "Money" Mayweather Jr.が、近代五輪発祥の地にしてあらゆるスポーツの原点であるアテネのリングに上がります。

2026年6月27日、Mayweatherは世界的なメガイベント「バトル・オブ・ザ・レジェンド（BATTLE OF THE LEGENDS）」の主役を務め、ギリシャ最高と称される格闘技選手、Mike "Iron" Zambidisと、大陸、時代、格闘技文化の架け橋となる一世一代のスーパーファイトで対戦します。

Mayweatherは50戦無敗という偉大な記録を持ち、スーパーフェザー級からライトミドル級まで5階級にまたがる15の主要なタイトルを制覇しただけでなく、オリンピックの銅メダリストでもある米国のプロボクサーであり、圧倒的な強さ、正確さ、そして息の長い活躍によって知られる、ボクシング界最高の防御技術を誇るボクサー。Mayweatherのパンチはプロボクサーの中で最も正確なパンチを繰り出す。

対戦するのは、ボクシングとキックボクシングにおけるギリシャのレジェンド、Mike "Iron" Zambidis。世界チャンピオンに18度輝いたMike Zambidisは、息をのむようなファイトで世界中の偉大なアスリートと競い合い、通算成績180戦158勝、87のKO勝ちという驚愕の戦績を残しています。日本での国際大会やK-1での活躍は全世界に轟いており、卓越したボクシング技術と比類なきテクニック、そして独特の攻撃的な戦法が際立っています。

このイベントは、アテネのオリンピックスポーツコンプレックス（OAKA）テレコムセンターで開催されます。当日は、数千人の観客が詰めかけ、世界各国の放送プラットフォームやデジタルメディア配信を通じて、世界中で数百万人の視聴者が熱狂の渦に包まれるでしょう。

会場となるアテネのOAKAアリーナ「テレコムセンター」では、2026年6月27日、世界的に最も期待されているスポーツスペクタクルの一つとなっています。

バトル・オブ・ザ・レジェンド（BATTLE of the LEGENDS）は、Floyd "Money" Mayweather Jr. vs "Iron" Mike Zambidisの試合をメインイベントとして打ち出した巨大ボクシングイベントであり、2つの世界タイトルマッチがかかり、世界一流のアスリートを招聘し、エンターテイメントアクティビティやライブコンサートも併せて開催されます。

チケットはTicketmasterを通じて販売されます。詳細および正式な販売開始については、後日発表されます。

バトル・オブ・ザ・レジェンド（BATTLE OF THE LEGENDS）は、世界最大の高速船ネットワークSEAJETSがスポンサーをつとめ、ギリシャとキプロスで最大のフィットネスチェーンを展開するX-treme Storesがイベントの公式サポーターとして協賛しています。

