HJT、マレーシアで大活躍！Risen Energy、東南アジアでの展開加速に向け新たな太陽光発電プロジェクトを締結

寧波（中国）、2026年1月16日 /PRNewswire/ -- Risen Energyとマレーシアの太陽光発電EPC企業Eco Personaはこのほど戦略的提携の締結式を行った。両社は、マレーシア北部4州において商業用および産業用の屋上太陽光発電プロジェクトを共同で開発する。技術革新を中核とした本協力では、Risen Energyの高出力ヘテロ接合（HJT）モジュール、ストリングインバーター、商用・産業用蓄電キャビネットを優先的に活用し、効率的な太陽光発電・蓄電統合システムを構築する。

現在の太陽光発電分野における最先端技術として、Risen EnergyのHyper-ion Pro HJTモジュールは740Wpを超える性能を達成し、世界最高出力クラスの太陽光発電モジュールに名を連ねている。その中核的な優位性は地上用途に留まらず、高い出力重量比、優れた耐放射線性、究極の薄型化可能性により、低軌道衛星インターネットから深宇宙探査に至る宇宙経済分野において期待されるエネルギーソリューションとなり、宇宙エネルギー開発に信頼できる技術的支援を提供している。

2019年の設立以来、Eco Personaはマレーシアにおける商業用、産業用、住宅用太陽光発電システムのライフサイクル全体にわたるサービスを専門としており、特に製造業の屋上ソリューションのカスタマイズを得意としている。両社は確固たる協力体制を有しており、2025年だけでも、ケダ、ペナン、ジョホールなどマレーシアの複数の場所をカバーするいくつかの基幹プロジェクトを成功裏に実施し、累積設置容量はメガワット規模を超えた。この両者の協力関係は、まさにRisen EnergyのHJT技術の優位性に依拠しており、Eco Personaが商業用・産業用の屋上シナリオにおいて、より高い発電効率と低い平準化発電原価（LCOE）の達成を後押しし、最先端技術がより多くのグリーンエネルギー応用分野に恩恵をもたらすことを可能にしている。

世界的なカーボンニュートラルプロセスが加速する中、東南アジアの太陽光発電市場は爆発的な成長を遂げている。Risen EnergyとEco Personaの戦略的提携は、マレーシアの太陽光発電市場における両社の主導的地位を確固たるものにするだけでなく、先端技術と現地サービスの深い相乗効果により、世界中の顧客により効率的で信頼性の高いグリーンエネルギーソリューションを提供し、カーボンニュートラルへの青写真を共に描くものである。

