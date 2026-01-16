Teknologi HJT Tampil Luar Biasa di Malaysia! Risen Energy Resmikan Kerja sama Proyek PLTS Terbaru guna Mempercepat Ekspansi di Asia Tenggara

Sebagai teknologi terdepan di industri fotovoltaik saat ini, panel surya Hyper-ion Pro HJT yang diproduksi massal oleh Risen Energy telah mencapai daya lebih dari 740 Wp. Dengan demikian, Hyper-ion Pro HJT menjadi salah satu panel surya dengan daya tertinggi di dunia. Keunggulan utama panel surya ini tidak hanya terbukti dalam aplikasi di darat, namun juga berpotensi diterapkan di sektor ekonomi antariksa (space economy). Dengan rasio daya terhadap bobot (power-to-weight) yang tinggi, daya tahan radiasi yang sangat baik, serta desain yang sangat tipis, Hyper-ion Pro HJT menjadi solusi energi yang menjanjikan untuk internet satelit orbit rendah hingga eksplorasi luar angkasa sehingga mendukung pengembangan energi di bidang antariksa.

Berdiri sejak 2019, Eco Persona menyediakan layanan lengkap untuk sistem PLTS komersial, industri, dan residensial di Malaysia. Eco Persona menawarkan keunggulan dalam solusi PLTS atap untuk pabrik yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Kedua pihak telah memiliki dasar kerja sama yang kuat. Sepanjang 2025, kedua pihak telah menyelesaikan sejumlah proyek percontohan di berbagai wilayah Malaysia, termasuk Kedah, Penang, dan Johor dengan kapasitas terpasang total yang melampaui skala megawatt. Keunggulan teknologi HJT Risen Energy akan membantu Eco Persona meningkatkan efisiensi pembangkitan listrik sekaligus memangkas biaya listrik rata-rata (Levelized Cost of Electricity/LCOE) pada proyek PLTS atap komersial dan industri. Lewat kerja sama ini, teknologi mutakhir dapat dimanfaatkan secara lebih luas dalam aplikasi energi hijau.

Di tengah transisi global yang kian cepat menuju netralitas karbon, pasar fotovoltaik di Asia Tenggara mengalami pertumbuhan pesat. Kemitraan strategis antara Risen Energy dan Eco Persona tidak hanya memperkuat posisi keduanya di pasar tenaga surya Malaysia, melainkan juga—melalui sinergi antara teknologi mutakhir dan layanan lokal—menyediakan solusi energi hijau yang lebih efisien dan andal bagi pelanggan global, serta membangun masa depan menuju netralitas karbon.

SOURCE Risen Energy Co., Ltd