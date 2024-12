ホワイトウォーターのIAAPA Expo 2024アップデート：ISO14001認証取得、画期的なプロジェクト

フロリダ州オーランド、2024年11月23日 /PRNewswire/ -- IAAPA Expo 2024で行ったWhiteWater(ホワイトウォーター)の記者会見は、新しいプロジェクト、スリリングな製品、注目すべき成果を祝うものでした。同社はISO 14001認証を取得したことを発表し、主要プロジェクトの最新情報を提供し、現在のトレンドに関する知見を共有し、CEOのGeoff Chutter氏のIAAPA殿堂入りを祝いました。

ISO14001認証取得とインパクト・レポート

WhiteWaterは、国際的に認められた環境マネジメント・システム向け規格であるISO 14001の認証を取得しました。ホワイトウォーターが環境への悪影響を最小限に抑えるための対策を積極的に講じていることは、パートナーと顧客にとって保証となります。現在の業務の範囲は、本社を起点とする製品の開発設計、マーケティング、販売、製造、物流、据付、サービスに関連する環境リスクの管理であり、今後数年間で範囲を拡大する予定です。

初めてリリースしたインパクト・レポート(ダウンロードはこちら)で、ホワイトウォーターは、環境、社会、サプライ・チェーン、ガバナンス活動の詳細を公開し、企業がビジネスを倫理的に管理する取り組みを積極的に行っています。Geoff氏は次のようにコメントしています。「私たちにとって、ビジネスをどのように行うかは、何を作るかと同じくらい重要です」。そして、ホワイトウォーターが作っているのは、限界を押し広げる世界中のクライアントのための特別なアトラクションです。

だからこそ、ワールドクラスのクライアントが、次の新しいパークや拡張の時期にまた戻ってくるのです。

Yas Waterworld(ヤス・ウォーターワールド)の拡張

ヤス・ウォーターワールドの設立以来、ホワイトウォーターは、アブダビにおける没入型アトラクションの大手クリエーターであるMiral(ミラル)と再び協力し、中東で最も期待されている拡張プロジェクトに参加しています。ヤス・ウォーターワールドは、2025年に来客収容人数を20%増やし、18の新しい乗り物と3.3 kmのスライド・パス(すべてホワイトウォーター提供)を導入し、アトラクションの総数を70以上にします。注目は、UAEで最も高いウォーター・スライダーである高さ40メートルのフラットライン・ループと、ウォーター・スライダー・タワーに組み込まれた世界初のウォーター・ライドであるShoot the Chute(シュート・ザ・シュート)です。「アラブ首長国連邦の遺産」というパークのテーマに沿ったこの20席のアトラクションでは、Legend of the Lost Pearl(レジェンド・オブ・ザ・ロスト・パール)のストーリー・ラインが広がり、ゲストは爽やかに水しぶきを浴びながら15メートル急降下します。

刺激満載の拡張エリアには、初のマスター・ブラスター、世界最大かつ最長のパラレル・パースート・コンペティション・スライド、さらには世界初のミニ・ブラスター・フュージョンスライドを備えた新しいキッズ・エリアが含まれます。

南北アメリカは絶好調

中南米のレジャー・セクターは過熱しています。現在は、特にホテルやリゾートで開発が非常に活発です。ホワイトウォーターは、厳選された物件で複数のプロジェクトを進行中です。

地域的には、家族連れが圧倒的な強さを誇っており、ブラジルの「Thermas dos Laranjais」は、2025年に、それぞれ3つの大きな象徴的なウォーター・スライダーの特徴を融合させた6人乗りのラフト・ライド2台を備えたタワーをオープンする予定です。ブラジルのもう1つの大きなプロジェクトは、Beach Park(ビーチ・パーク)にある世界で最も高いウォーター・コースター(高さ27.9メートル)のマスター・ブラスターです。

また、ブラジルでは、サーフ・パークのムーブメントが勢いを増しています。例えば、南米最大のサーフ・プールとなる予定のEndless Surf Angraが、2026年に会員制のBrasil Surfe Clubeにオープンします。

さらなる可能性を秘める中、中南米市場の成長は持続可能性を重視し、ホワイトウォーターは環境フットプリントの削減に継続的に取り組み、準備を整えています。

一方、米国では、2025年に開始される予定の注目すべきプロジェクトがいくつかあります。

テネシー州の Soaky Mountain Waterpark (ソーキー・マウンテン・ウォーターパーク)に世界初のウォール・ランナー「Rafter's Rage(ラフターズ・レイジ)」が登場、他に類を見ないドリフト感と横方向の加速によりゼロG感が広がります

(ソーキー・マウンテン・ウォーターパーク)に世界初のウォール・ランナー「Rafter's Rage(ラフターズ・レイジ)」が登場、他に類を見ないドリフト感と横方向の加速によりゼロG感が広がります オハイオ州初の唯一無二の決闘ウォーター・コースターであるブラスター・バトル「RiverRacers(リバーレーサーズ)」が Kings Island's Soak City Water Park (キングス・アイランズ・ソークシティ・ウォーター・パーク)に登場

(キングス・アイランズ・ソークシティ・ウォーター・パーク)に登場 オハイオ州サンダスキーのKalahari Resorts and Conventions – Sanduskyに「Dawn Breaker(ドーン・ブレイカー)」と呼ばれる美しいテーマのブーメランゴ(直立方滑り台)がゲストを暗闇から明るい日の出までの旅に連れて行きます

屋内ウォーター・パークがトレンド

屋内ウォーター・パークは目新しいものではありませんが、建築システム、HVAC、および設計コンセプトの進歩により、新たな成長を遂げています。格納式の屋根や壁を組み込み、より明るい設備を整え、エンターテイメント性の向上のみならず、大人にも人気のアトラクションへと進化しているのです。ホワイトウォーターが提供している最新のウォーター・アトラクションは以下の通りです。

ミシガン州最大の屋内ウォーター・パーク、 Bavarian Inn (バイエルン・イン) が今年の冬にオープン予定。州初の対決型ウォーター・スライダーやバイエルンをテーマにしたユニークなウォーター・プレイ・ストラクチャーなど、20の新しいアトラクションが登場

が今年の冬にオープン予定。州初の対決型ウォーター・スライダーやバイエルンをテーマにしたユニークなウォーター・プレイ・ストラクチャーなど、20の新しいアトラクションが登場 ウィスコンシン州ウィスコンシンデルズの Kalahari Resorts and Conventions – Wisconsin Dells が2026年までに拡張工事を終え、キッズ・エリアと、建物の外に広がる世界初の屋根付きブーメランゴを特徴とするファミリー・ウォーター・スライド・コンプレックスを増設

が2026年までに拡張工事を終え、キッズ・エリアと、建物の外に広がる世界初の屋根付きブーメランゴを特徴とするファミリー・ウォーター・スライド・コンプレックスを増設 16,250平方メートルに及ぶバージニア州最大の屋内ウォーター・パークは、2026年に Kalahari Resorts and Conventions – Spotsylvania County にオープン

にオープン また、この傾向は北米以外にも広がり、ホワイトウォーターは各国の主要プロジェクトにウォーター・スライドとウォーター・アトラクションを提供しています。

Water World at Shanghai L+SNOW Indoor Skiing Theme Resort (中国)、世界最大の屋内スキー設備の整ったウォーター・パーク(2024年オープン)

(中国)、世界最大の屋内スキー設備の整ったウォーター・パーク(2024年オープン) Aquapark Dalmatia (クロアチア)、 有名な屋外公園に新しく屋内ウォーター・パークのアトラクションを増設(今冬オープン)

(クロアチア)、 有名な屋外公園に新しく屋内ウォーター・パークのアトラクションを増設(今冬オープン) Sportoase Sint Niklaas(ベルギー)、 持続可能性に焦点を当てた官民パートナーシップによるスポーツ複合施設(2026年オープン)

ホワイトウォーターは、40年以上にわたり、世界中のクライアントの様々なビジョンを実現し、ウォーター・エンターテインメントの促進に尽力してきました。その功績を称え、同社のCEOは業界最高の評価の1つを受賞しました。

CEOのGeoff Chutter氏がIAAPAの殿堂入り

11月18日に開催された「LEGENDS: A Hall of Fame Celebratory Affair」イベントで、Geoff Chutter氏がIAAPAの殿堂入りを果たしました。1980年にホワイトウォーターを設立して以来、同氏は世界中のウォーター・パーク、テーマ・パーク、リゾート、サーフ・スペースなど、アトラクション業界全体で大きな影響力を発揮してきました。それだけにとどまらず、2025年のIAAPA理事会に参加し、豊富な知識とビジネスの専門知識を提供します。

「IAAPAの殿堂入りは本当に光栄です」とGeoff氏はコメントしています。「これは、6つのビジネス・ユニットにわたるチームの努力のおかげです。私が最近IAAPA理事会に任命されたことは、その恩返しだと思っています。しっかり役目を果たしたいと思います。」

今年はまだ終わっていませんが、業界から高い評価を頂き、同業者と祝うことができたことは、ホワイトウォーターにとって最高の年となったことは言うまでもありません。

WhiteWater(ホワイトウォーター)について

ホワイトウォーターは1980年にウォーター・パークの運営者としてスタートし、ゲスト・エクスペリエンスとあらゆる活動における運用効率の達成に注力してきました。40年後の今、パークのデザインから業界で最も幅広い製品範囲まで、ウォーター・パークが必要とするすべてのものを提供する世界最大のプロバイダーに成長しました。同社は、楽しさが育つ場所を作る組織です。

