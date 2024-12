Sejumlah Kabar Terbaru dari WhiteWater di Ajang IAAPA Expo 2024: Sertifikat ISO 14001 dan Sederet Proyek Inovatif

WhiteWater berhasil meraih sertifikat ISO 14001, standar internasional yang mengevaluasi sistem manajemen lingkungan hidup. Sertifikat ini juga menjadi jaminan bagi mitra dan klien bahwa WhiteWater proaktif mengurangi dampak negatif terhadap alam. ISO 14001 mencakup pengelolaan risiko lingkungan hidup yang berhubungan dengan pengembangan dan desain, aktivitas pemasaran, penjualan, produksi, logistik, instalasi produk, serta servis yang dilakukan kantor pusat WhiteWater. Cakupan ini akan diperluas dalam beberapa tahun ke depan.

Dengan meluncurkan Laporan Keberlanjutan (Impact Report) edisi perdana (tersedia lewat tautan ini), WhiteWater mengumumkan aktivitas lingkungan hidup, sosial, rantai pasok, dan tata kelola perusahaan secara publik. Hal ini membuktikan komitmen WhiteWater dalam menjalankan bisnis secara etis. Geoff berkata, "Cara menjalankan bisnis sama pentingnya dengan kinerja bisnis yang dicapai." Itu sebabnya, WhiteWater menghadirkan berbagai atraksi wisata yang luar biasa di seluruh dunia bagi klien yang ingin membuat terobosan.

Klien-klien kelas dunia pun selalu berpaling pada WhiteWater ketika merencanakan pembangunan atau perluasan wahana permainan air berikutnya.

Ekspansi Yas Waterworld

Setelah bekerja sama dengan Yas Waterworld sejak perusahaan ini pertama kali berdiri, WhiteWater kembali berkolaborasi dengan Miral, kreator destinasi wisata dan pengalaman imersif di Abu Dhabi, dalam proyek ekspansi yang paling dinantikan di Timur Tengah. Yas Waterworld akan meningkatkan kapasitas sebesar 20% pada 2025, melansir 18 wahana permainan baru dan jalur seluncuran air sepanjang 3,3 km (2 mil)--semuanya dibangun oleh WhiteWater--sehingga jumlah wahana Yas Waterworld menjadi lebih dari 70 unit. Beberapa atraksi unggulan di antaranya, seluncuran air tertinggi di Uni Emirat Arab-- Flatline Loop setinggi 40 meter (131 kaki)--serta, Shoot the Chute wahana permainan air pertama di dunia yang terintegrasi dengan menara seluncuran air. Setelah kehadiran wahana permainan bertema Emirati di Yas Waterworld, wahana permainan berkapasitas 20 kursi ini akan tersedia dengan alur kisah "Legend of the Lost Pearl", serta membawa para pengunjung terjun sedalam 15 meter (49 kaki) dengan percikan air yang seru bagi pengendara wahana dan penonton.

Menjanjikan petualangan di setiap sudut, proyek ekspansi ini juga mencakup wahana-wahana permainan Master Blasters pertama di dunia, Parallel Pursuit terbesar dan terpanjang di dunia, serta area khusus anak yang baru dengan seluncuran air Mini Blaster Fusion pertama di dunia.

Wilayah Amerika Berkembang Pesat

Sektor rekreasi di Amerika Latin tengah berkembang pesat; para pengembang kini aktif berekspansi, terutama di sektor perhotelan dan resor. WhiteWater tengah menggarap beberapa proyek di sejumlah properti terkemuka.

Pada tingkat regional, perusahaan keluarga menjadi pelaku pasar yang dominan. Pada 2025, Thermas dos Laranjais di Brazil segera membuka sebuah menara wahana permainan dengan dua unit raft ride berkapasitas enam orang, setiap unit berpadu dengan tiga seluncuran air ikonis berukuran besar. Proyek unggulan lain di Brazil adalah water coaster tertinggi di dunia yang berlokasi di Beach Park: sebuah Master Blaster yang meluncur dari ketinggian 27,9 meter (91,5 kaki).

Masih dari Brazil, wahana permainan selancar air (surf park) tengah digemari pengunjung. Salah satunya, Endless Surf Angra--segera menjadi surf pool terbesar di Amerika Selatan--yang akan dibuka pada 2026 di Brasil Surfe Clube.

Selain potensi pesat, pertumbuhan pasar Amerika Latin juga mengutamakan aspek kelestarian alam. Hal ini sejalan dengan fokus WhiteWater yang terus mengurangi dampak negatif terhadap alam.

Sejumlah proyek yang segera beroperasi pada 2025 di Amerika Serikat:

• Wahana permainan Wall Runner pertama di dunia yang dijuluki "Rafter's Rage" di Soaky Mountain Waterpark, Tennessee; menawarkan sensasi terbawa arus yang sangat seru dengan akselerasi lateral dengan gaya gravitasi nol.

• Wahana duelling water coaster pertama dan satu-satunya di Ohio, sebuah Blaster Battle yang dijuluki "RiverRacers" di Kings Island's Soak City Water Park

• Wahana permainan air bertema Boomerango yang dijuluki "Dawn Breaker" di Kalahari Resorts and Conventions – Sandusky, Ohio, membawa pengendara dari kegelapan menuju matahari terbit

Tren Taman Rekreasi Air dalam Ruang

Meski taman rekreasi air dalam ruang (indoor water park) bukan barang baru, namun sejumlah kemajuan dalam sistem pergedungan, HVAC, dan konsep desain menggerakkan kembali pertumbuhan di segmen tersebut. Kini, indoor water park generasi baru memiliki sistem pencahayaan yang lebih baik, memakai atap atau dinding yang dapat ditarik (retractable), serta menawarkan fasilitas hiburan baru dan area permainan khusus pengunjung dewasa. Beberapa di antara proyek yang wahana permainannya dipasok oleh WhiteWater:

• Indoor water park terbesar di Michigan, berlokasi di Bavarian Inn, segera dibuka pada musim dingin ini, menawarkan 20 wahana permainan baru, termasuk dueling water slide pertama di negara bagian tersebut, serta satu struktur permainan air bertema Bavaria.

• Ekspansi Kalahari Resorts and Conventions – Wisconsin Dells, Wisconsin, pada 2026, dilengkapi area permainan anak dan kompleks seluncuran air untuk keluarga dengan Boomerango tertutup yang pertama di dunia, luasnya melampaui selubung bangunan.

• Indoor water park terbesar di Virginia, mencapai luas 16.250 meter persegi (175.000 kaki persegi), dibuka pada 2026 di Kalahari Resorts and Conventions – Spotsylvania County

• Tren indoor water park juga merambah wilayah di luar Amerika Utara, dan WhiteWater memasok seluruh seluncuran air dan peralatan wahana permainan air di sejumlah proyek, seperti:

• Water World di Shanghai L+SNOW Indoor Skiing Theme Resort, Tiongkok, water park yang berlokasi di dalam indoor ski hall terbesar di dunia (dibuka pada 2024)

• Aquapark Dalmatia di Kroasia (dibuka pada musim dingin ini), atraksi wisata di indoor water park baru akan melengkapi taman rekreasi air yang berada di luar ruang.

• Sportoase Sint Niklaas di Belgia (dibuka pada 2026), kompleks olahraga yang didanai lewat kerja sama publik dan swasta, serta berfokus pada kelestarian alam.

Setelah WhiteWater terus mendukung klien di seluruh dunia untuk merealisasikan visi ambisius dalam bentuk taman rekreasi air selama empat dekade, Sang CEO pun meraih salah satu penghargaan tertinggi di industri.

CEO Geoff Chutter Tercantum dalam Daftar "IAAPA Hall of Fame"

Di acara "LEGENDS: A Hall of Fame Celebratory Affair" yang berlangsung pada 18 November, Geoff Chutter tercantum dalam daftar "IAAPA Hall of Fame". Sejak WhiteWater berdiri pada 1980, Geoff telah menjadi sosok yang sangat berperan di industri atraksi wisata global, meliputi water park, theme park, resor, dan surf space. Tak hanya itu, Geoff juga menjabat anggota Dewan Direktur IAAPA periode 2025.

"Saya mendapat kehormatan besar untuk tercantum dalam daftar 'IAAPA Hall of Fame'," ujar Geoff. "Saya menganggap pengakuan ini sebagai apresiasi atas kerja keras tim WhiteWater yang tersebar di enam unit bisnis. Pengangkatan saya sebagai anggota Dewan Direktur IAAPA pun mencerminkan apresiasi tersebut. Maka, saya ingin mengemban jabatan ini dengan sebaik-baiknya."

Meski tahun ini belum berakhir, pengakuan industri dan momen untuk merayakan pencapaian tersebut bersama para pelaku industri lain merupakan perkembangan penting bagi WhiteWater. Lebih lagi, WhiteWater berharap, tahun mendatang juga akan diliputi berbagai kesuksesan.

Tentang WhiteWater

WhiteWater merintis bisnis sebagai pengelola taman rekreasi air (water park) pada 1980. WhiteWater selalu mengutamakan pengalaman para pengunjung dan mencapai efektivitas operasional. Selama 40 tahun, WhiteWater telah menjadi perusahaan terbesar di dunia yang menyediakan segala kebutuhan water park, mulai dari layanan desain hingga rangkaian produk terlengkap di industri. WhiteWater hadir untuk menciptakan atraksi wisata yang menyenangkan.

