Industrial Transformation ASIA-PACIFIC 2024、再生型製造（Regenerative Manufacturing）の強化に向けて製造業を支援

[1] アジア太平洋地域は、急速なAI政策の展開と産業への導入拡大により、2030年までにCAGR(年平均成長率)15.7%が予測されており、スマート製造のブームを牽引しています。シンガポールは最近、シンガポール国家AI戦略2.0(NAIS 2.0)の一環として、製造業向けAIセンターオブエクセレンス(CoE)を設立しました。これに加え、マレーシア、インドネシア、ベトナム、タイもAIに関する取り組みを推進しています。タイのAIロードマップは、イノベーションの促進と製造業の改善に焦点を当てています。インドネシアは2030年までにAIが3,660億ドルの貢献をもたらすと予測しており、ベトナムはグローバルなAIハブになることを目指しています。業界の最前線では、Rolls-RoyceやST Engineeringのような企業がAIを活用した予知保全に取り組んでおり、効率性と信頼性の向上を図っています。 [2] これらの企業には、Aishida Co., Ltd、Aubo (Beijing) Robotics Co. Ltd、Standard Robot Co. Ltd、Shenzhen Han's Robot Co., Ltd、Senad Robot (Shanghai) Co. Ltd、Siasun Co., Ltd (DUCO)、Shanghai Seer Intelligent Technology Corporation、Shenzhen XJC Sensor Technology Co., Ltd、Zhejiang Mechanical and Electric Co., Ltd、Shanghai Industrial Park of Robotsなどが含まれます。