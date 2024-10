Industrial Transformation ASIA-PACIFIC 2024 Dukung Pelaku Industri Manufaktur Mengimplementasikan "Regenerative Manufacturing"

[1] Sektor manufaktur pintar di Asia Pasifik berkembang pesat dengan proyeksi CAGR sebesar 15,7% hingga 2030. Tren ini didukung kebijakan AI dan tingkat penggunaan AI yang kian marak di sektor perindustrian. Singapura baru saja meluncurkan AI Centre of Excellence (CoE) for the Manufacturing Sector sebagai bagian dari Singapore National AI Strategy 2.0 (NAIS 2.0), sedangkan Malaysia, Indonesia, Vietnam, dan Thailand juga kian gencar menjalankan berbagai inisiatif AI. Peta jalan Thailand untuk pengembangan AI mengutamakan inovasi dan peningkatan sektor manufaktur. Di sisi lain, Indonesia memproyeksikan kontribusi AI senilai US$ 366 miliar pada 2030, dan Vietnam ingin menjadi pusat AI dunia. Dari sisi industri, sejumlah perusahaan seperti Rolls-Royce dan ST Engineering kini memakai AI untuk aktivitas pemeliharaan prediktif, serta meningkatkan efisiensi dan reliabilitas.

[2] Perusahaan-perusahaan ini antara lain Aishida Co., Ltd; Aubo (Beijing) Robotics Co. Ltd; Standard Robot Co. Ltd; Shenzhen Han's Robot Co., Ltd; Senad Robot (Shanghai) Co. Ltd; Siasun Co., Ltd (DUCO); Shanghai Seer Intelligent Technology Corporation; Shenzhen XJC Sensor Technology Co., Ltd; Zhejiang Mechanical and Electric Co., Ltd, serta Shanghai Industrial Park of Robots