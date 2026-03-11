Ispire Technology Inc.、第38回年次ROTHカンファレンスに参加

ロサンゼルス, 2026年3月11日 /PRNewswire/ -- Ispire Technology Inc. (NASDAQ：ISPR）（「Ispire」、「当社」、または「当社の」）は、Ispireの経営陣が2026年3月22日から24日までカリフォルニア州デイナポイントで開催される第38回年次ROTHカンファレンスに参加することを発表しました。

第38回年次ROTHカンファレンス

日時：2026年3月22～24日

場所：カリフォルニア州デイナポイント

ファイアサイドチャットの詳細2026年3月23日（月）午前8時（太平洋時間）、ブルー・コンシューマー・サロン2にて開催

当社の経営陣との個別面談をご希望の方は、ROTHの担当者までご連絡いただくか、 KCSA Strategic Communications[email protected] までEメールをお送りください。

Ispire Technology Inc.について

Ispire は、電子タバコおよび大麻用ベーピング製品の研究開発、設計、商品化、販売、マーケティング、ならびに流通に従事しています。当社の事業子会社は、世界中で取得または出願された200件を超える特許を所有またはライセンスしています。Ispire のタバコ製品は「Aspire」の名称で販売されており、米国・中華人民共和国・ロシアを除く世界各国で、主にグローバルな流通ネットワークを通じて提供されています。当社の大麻製品は、Ispire のブランド名で主に original design manufacturer（ODM）ベースで他の大麻蒸気会社に販売されています。Ispireは、大麻を吸引するハードウェアを米国でのみ販売しており、このほどカナダと欧州でマーケティング活動を開始しています。詳細は www.ispiretechnology.comをご覧いただくか、Instagram、 LinkedIn 、Twitter、 、YouTubeでIspireをフォローしてください。当社のウェブサイト、その他のウェブサイトまたはソーシャルメディアに含まれる、またはそれらを通じてアクセスできるいかなる情報も、本プレスリリースの一部ではありません。

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570-209-2947

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SOURCE Ispire Technology Inc.