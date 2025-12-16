LGイノテック、AIDV時代を迎え「未来自動車革新ソリューション」をCES2026にて一挙公開

自動運転コンセプトカー、 EVモックアップ 2台…中核製品35種搭載

AIを活用したSW基盤のスマート＆セーフモビリティ「融合・複合ソリューション」を展示

ソウル（韓国）、2025年12月16日、/PRNewswire/ -- LGイノテック(CEO：ムン・ヒョクス)は、「CES(Consumer Electronics Show)2026」において、自動運転や電気自動車(EV)などの未来モビリティ革新ソリューションを一挙公開すると、16日に発表した。

来年1月6日から4日間にわたって米ラスベガスにて開催されるCES2026では、未来の有望な産業分野をリードする世界の革新企業の様々な新製品と技術が一挙に公開される見通しだ。

LG InnotekのCES 2026招待状

LGイノテックはラスベガス・コンベンションセンター(LVCC) のウェストホール(West Hall)の入り口に、未来モビリティだけに特化した展示ブースを設置、35種の関連製品を展示する。

CES2026において「カスタム型未来モビリティ・ソリューション」を追求する企業への飛躍を目指すLGイノテックは、ハードウェアはもとより、AIなどを活用したソフトウェアをソリューション形態で公開する計画だ。AIDV(AI-Defined Vehicle・人工知能定義型車両)時代が幕を開け、グローバル完成車メーカー各社が部品(ハードウェア)と連動したソフトウェアを融合させた「ターンキー(Turn Key)」形態のソリューションを求めていることを積極的に反映させる。

そこで展示方式に変化を加える。具体的には、単に部品を羅列するのではなく、未来モビリティの代表である「自動運転車」と「EV」という2つのテーマを掲げ、それぞれのモックアップ(Mockup)に中核的な融合・複合ソリューションを搭載して公開する。

自動運転コンセプトカーのモックアップ には、センシングや通信、照明など、AD(自動運転)・ADAS(先進運転支援システム)向け部品20種が車内・車外に搭載される。これらの製品を通じ、未来のモビリティ時代を定義する新たなパラダイムとなるAIDVに関するLGイノテックの中核となる競争力を垣間見ることができる。

特に注目すべきは、完成車メーカーの隠れたニーズを積極的に取り入れて開発した車内向けインキャビン(In-Cabin)センシング・ソリューション製品群である。その代表が、この度初めて公開される新製品「アンダーディスプレイカメラ(Under-Display Camera)モジュール」だ。ほかにも、車内置き去り検知器(CPD)の機能が装着された「次世代のデジタルキーソリューション」のように、多様な技術を一つの製品に詰め込み、差別化された顧客価値を提供する融合・複合製品にも重点が置かれている。

自動運転の安全性を高めるための車外センシング製品も公開する。LGイノテックが自社開発したAX(AIトランスフォーメーション)基盤のソフトウェアにより、レンズ洗浄機能をいっそう高度化させた「アクティブ・クリーニング・カメラモジュール」やFMCW(Frequency Modulated Continuous Wave・周波数変調連続波)ライダー(LiDAR)・レーダー(Radar)などがその代表だ。

特に自動運転モックアップは、運転席と助手席が試乗が可能なデザインになっている。前方に設置されたサイネージ画面を通じ、LGイノテックのセンシング・ソリューションによる差別化された自動運転を、シミュレーションで体験することができる。

また、モックアップの前方と後方に装着された車載用「超スリム・ピクセルライト・モジュール」(CES2026イノベーションアワード受賞)なども脚光を浴びる見通しである。

EVのモックアップ には、「無線BMS(バッテリー・マネジメント・システム)」やBMS・BJB(バッテリー・ジャンクション・ボックス)機能を一つに統合した「B-Link(Battery Link)」など、LGイノテックが有する中核的なパワーパーツ及びモーター部品関連の15種がラインアップされている。EV部品の統合設計に関する同社独自の技術を徹底的にアピールする戦略である。

ムン・ヒョクス代表取締役は、「CES2026を通じ、未来モビリティをリードする企業としての地位をさらに確立したい。今後も差別化された顧客価値を提供するイノベーション製品・技術を公開することで、モビリティ事業を同社の中核的な成長エンジンにしていきたい」と語る。

LGイノテックは今月中旬からホームページに「CES2026」に関するコーナーを掲載し、主な展示製品や現況といった様々な情報を提供する計画である。

