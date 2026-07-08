LOGICALIS、エンタープライズAIの導入を加速させるため、MICROSOFT FRONTIER PARTNER認定を取得

ロンドン, 2026年7月8日 /PRNewswire/ -- グローバルなテクノロジーサービスプロバイダーであるLogicalisは、Microsoft Frontier Partner認定を取得し、さらに Microsoft Copilot specialisationも併せて取得しました。これにより、AIをセキュアかつ責任を持って導入し、測定可能なビジネス効果をもたらすことを目指す組織にとって、信頼できるパートナーとしての地位をさらに強固なものにしました。

今回の受賞は、組織がAIの試験導入段階から全社的な導入へと移行するなか、Microsoft Copilot、データおよびAI、セキュリティ、クラウド変革の各分野において、Logicalisが実証済みの専門知識を有していることを裏付けるものです。

Logicalis achieves Microsoft Frontier Partner Status to accelerate Enterprise AI adoption

Microsoft Frontier Partnerの認定は、MicrosoftのクラウドおよびAI技術を活用したエンタープライズAIソリューションの提供において高度な専門知識を持つパートナーに授与されるもので、顧客がAIをセキュアかつ責任を持って、大規模に導入できるよう支援する技術力と経験を備えた組織を認定するものです。

Bob Bailkoski（グローバルCEO、Logicalis）は、次のように述べています。「企業変革の次なる波は、AIへの取り組みを、セキュアかつ測定可能なビジネス効果へと転換できる組織によって形作られるでしょう。」「Microsoft Frontier Partnerの認定を取得し、Copilot specialisationの認定も併せて取得したことで、Logicalisは、成功するために必要な自信、ガバナンス、そして規模を兼ね備え、世界中の顧客がこの変革を加速できるよう支援する体制が整いました。」

組織がAIのパイロット導入の段階を終えるなか、Logicalisは顧客がMicrosoft Copilotをセキュアかつ大規模に導入できるよう支援しています。このMicrosoft Copilot specialisationは、Copilot Studioおよびエージェント型AIを活用したMicrosoft 365 Copilotの設計、導入、拡張に関する専門知識を認定するものです。

Anita Swann（VP、グローバル・アライアンス担当、 Logicalis）は、新たなパートナー認定の取得ついて次のようにコメントしています。「Microsoftの2027会計年度が始まるにあたり、Logicalisは強固な基盤を築いています。具体的には、12のMicrosoft Advanced Specialisations、Microsoft Frontier Partnerバッジ、そして引き続き維持しているAzure Expert MSPの認定資格が該当します。これらの成果は、安全なデータ基盤やガバナンスから、Copilot Studio、エージェント、そしてエンタープライズ規模での導入に至るまで、Microsoftのスタック全体にわたって当社が築き上げてきた技術力の深さを反映しています。」

「しかし」と、Swannは続けます。「技術力だけでは不十分です。当社の2026年版グローバルCIOレポートによると、94％の組織がAIへの関心を高めている一方で、半数以上が導入のペースがすでに速すぎると考えていることが明らかになりました。組織には、イノベーションとガバナンス、セキュリティ、そして測定可能なビジネス成果とのバランスを保つ手助けをしてくれるパートナーが必要です。

まさにその点において、当社のMicrosoftに関する専門知識が最大の強みを発揮し、お客様がAIの実験段階から、測定可能なビジネス成果の実現へと自信を持って移行できるよう支援します。」

Logicalis について

同社は「変革のアーキテクト（Architects of Change™）」です。そして、デジタルを最優先とする世界で企業が成功を収められるよう支援しています。Logicalisでは、総合的なテクノロジーの専門知識を活用し、クライアントが持続可能で意義ある成果を実現できるよう、成功への設計図を共に描いています。

SOURCE Logicalis