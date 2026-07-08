Logicalis logra el estatus de Microsoft Frontier Partner para acelerar la adopción de la IA empresarial

LONDRES, 8 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Logicalis, proveedor global de servicios tecnológicos, ha obtenido la certificación Microsoft Frontier Partner, además de su especialización en Microsoft Copilot, lo que refuerza su posición como socio de confianza para las organizaciones que buscan escalar la IA de forma segura, responsable y con un impacto empresarial medible.

Logicalis achieves Microsoft Frontier Partner Status to accelerate Enterprise AI adoption

El reconocimiento refuerza la probada experiencia de Logicalis en Microsoft Copilot, datos e IA, seguridad y transformación en la nube, a medida que las organizaciones avanzan más allá de los proyectos piloto de IA hacia la adopción a nivel empresarial.

La certificación Microsoft Frontier Partner,se otorga a los socios con amplia experiencia en la implementación de soluciones de IA empresariales mediante las tecnologías de nube e IA de Microsoft, reconociendo a las organizaciones con la capacidad técnica y la experiencia necesarias para ayudar a los clientes a adoptar la IA de forma segura, responsable y a gran escala.

Bob Bailkoski , consejero delegado global de Logicalis, comentó, "La próxima ola de transformación empresarial estará definida por las organizaciones capaces de convertir la ambición de la IA en un impacto empresarial seguro y medible. Alcanzar la categoría de Microsoft Frontier Partner, junto con nuestra especialización en Copilot, posiciona a Logicalis para ayudar a los clientes de todo el mundo a acelerar esta transición con la confianza, la gobernanza y la escalabilidad necesarias para el éxito".

A medida que las organizaciones avanzan más allá de los proyectos piloto de IA, Logicalis ayuda a los clientes a implementar Microsoft Copilot de forma segura y a gran escala. Su especialización en Microsoft Copilot valida la experiencia en el diseño, la implementación y la ampliación de Microsoft 365 Copilot a través de Copilot Studio y la IA basada en agentes.

Anita Swann , VP, alianzas globales en Logicalis, comentó en relación con la nueva condición de socio: "Al comenzar el año fiscal 2027 de Microsoft, Logicalis parte desde una posición de fortaleza: 12 especializaciones avanzadas de Microsoft, la insignia de Microsoft Frontier Partner y nuestra continua condición de Azure Expert MSP. Estos logros reflejan la amplia capacidad técnica que hemos desarrollado en todo el ecosistema de Microsoft, desde bases de datos seguras y gobernanza hasta Copilot Studio, agentes y la adopción a escala empresarial".

"Sin embargo, la capacidad técnica por sí sola no basta. Nuestro Global CIO Report de 2026 muestra que, si bien el 94 % de las organizaciones ha aumentado su interés por la IA, más de la mitad cree que la adopción ya avanza demasiado rápido. Las organizaciones necesitan un socio que les ayude a equilibrar la innovación con la gobernanza, la seguridad y los resultados empresariales medibles".

"Ahí es precisamente donde nuestra experiencia con Microsoft marca la diferencia, ayudando a los clientes a pasar con confianza de la experimentación con IA a la obtención de resultados empresariales medibles".

Acerca de Logicalis

Somos Arquitectos del Cambio™. Ayudamos a las organizaciones a tener éxito en un mundo digital. En Logicalis, aprovechamos nuestra experiencia tecnológica colectiva para ayudar a nuestros clientes a construir un plan estratégico para el éxito, de modo que puedan lograr resultados sostenibles que realmente importan.