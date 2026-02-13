NOL World、"自分の肌に本当に合う"Kビューティー体験ツアー始動

1 対 1 の肌分析からドラッグストアでの専門キュレーションまで提供

Kビューティーツアーの新基準を提案し、"自分に合った韓国"を体験できるライフスタイル型コンテンツを拡充

ソウル、韓国、2026年2月13日 /PRNewswire/ -- NOL Universe（代表取締役：イ・チョルウン）が運営する韓国の旅行・チケットプラットフォーム「NOL World」は、グローバル旅行者向けに、Kビューティーをより深く、自分ごととして体験できるパーソナライズド・ビューティーツアーを新たに開始した。

本ツアーは、美容専門家によるスキンカウンセリングと効率的なコスメショッピング体験を組み合わせたプログラムである。約1時間のパーソナルカウンセリングでは、肌タイプや悩みを分かりやすく診断し、自分に本当に必要な成分やアイテム選びの考え方を学ぶことができる。その後、韓国を代表するドラッグストアを訪れ、専門スタッフのキュレーションのもとでショッピングを体験。話題性や流行に左右されるのではなく、自分の肌に合ったアイテムを選べる点が特徴だ。また、旅行スタイルに合わせて、1対1のプライベート体験や小規模グループ向けプログラムなど、複数の参加形態を用意している。

近年、Kビューティーへの関心が世界的に高まる一方で、海外旅行者にとっては言語や情報量の多さが壁となり、自分に合った商品を選ぶことが難しいという課題があった。NOL Worldはこうしたニーズに着目し、単なるショッピングではなく、韓国のビューティールーティンやライフスタイルそのものを体験できるコンテンツとして本ツアーを企画した。今後も同社は、グローバル旅行者がより自然に韓国のライフスタイルに触れられる体験型コンテンツを継続的に拡充していく方針だ。

NOL Universe代表取締役CEOのイ・チョルウンは次のように述べています。

「旅行体験は、流行を追いかけることから、自分に本当に合うものを見つけるプロセスへと変化しています。今回のKビューティーツアーは、話題性ではなく、一人ひとりの肌や価値観に合った選択をサポートすることを目的としています。」

さらに、「NOL Worldはビューティーにとどまらず、食や文化、レジャー分野においても、グローバルなお客様が"自分に合った韓国"を発見できるライフスタイル型コンテンツを拡充していきます」と語りました。

NOL Worldは、海外旅行者が韓国旅行を計画する際に必要な体験をワンストップで提供するグローバルプラットフォームである。ツアーやアクティビティ、交通パスをはじめ、公演・展示・スポーツイベントのチケット予約まで幅広いコンテンツを展開。ローカルのトレンドや文化をグローバルな視点で再編集することで、訪韓旅行者が韓国のリアルなライフスタイルをより深く体験できるよう支援している。

