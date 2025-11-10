NRF 2026 アジア太平洋リテール・ビッグ・ショー、シンガポールで再開催 ― 小売業の未来を切り拓く新テーマ「The Next Now」を発表

シンガポール, 2025年11月10日 /PRNewswire/ -- アジア太平洋地域の小売業界におけるリーダー、イノベーター、ソリューション提供者に向けた主要イベントとして、過去2年間にわたり大きな成功を収めてきた「NRF: Retail's Big Show Asia Pacific」が、2026年6月2日から4日まで再びシンガポールで開催されます。世界80か国以上から1万1,000人を超えるリテール専門家が集い、3日間にわたり学び、発見し、ネットワークを広げながら、業界変革の最前線を体験します。

2026年のテーマ「The Next Now（次なる現在）」は、アジア太平洋地域がいま大きな変革の入り口に立っていることを象徴しています。今後10年で35億人規模に達すると見込まれる中間層の急拡大を背景に、リテール業界では急速にテクノロジーとイノベーションへの投資が進んでいます。NRF 2026 APAC では、こうした産業の勢いをどのように取り込み、成長の機会へと転換していくかを探ります。

「アジア太平洋のリテール市場はいま世界をリードしており、次の潮流を見据える上で、世界の注目がこの地域に集まっています。」と、Comexposium アジア太平洋マネージングディレクターのRyf Quail氏は述べています。「NRF 2026 APAC では『The Next Now』をテーマに、リテーラーたちがデータ、デザイン、そしてデジタルイノベーションをどのように融合させ、未来の商業の設計図を描いているかを紹介します。」

リテール・イノベーションの「 The Next Now 」へ踏み出す

マリーナベイ・サンズ・コンベンションセンターの2フロア、総面積23,000平方メートルにわたって開催される本カンファレンスは、世界のトップリーダーによる11の基調講演、18のブレイクアウトセッション、そして招待制の12のラウンドテーブルで構成されます。これらのセッションでは、現代のリテール業界に影響を与える15の主要テーマを取り上げ、次のような議題が予定されています。

エージェンティック（自律的）AIと商業 ― AIの最新フェーズを理解する

AIがもたらすリテール変革 ― 垂直統合と組織改革

ハイパー・エクスペリエンシャリズム ― 感情に訴えるブランド体験の再来

越境コマース ― 複雑性の本質を読み解く

新規および継続の展示内容は以下の通りです。

フードサービス・イノベーションゾーン（新設） ― 飲食とリテール体験の融合を探る特別エリア。

― 飲食とリテール体験の融合を探る特別エリア。 イノベーターズ・ショーケース ― 昨年より40％拡大し、世界を代表する42の最新リテール・イノベーションをすべて2026年版として紹介。

― 昨年より40％拡大し、世界を代表する42の最新リテール・イノベーションをすべて2026年版として紹介。 NRF APAC パートナー・ラウンジ（新設） ― リテーラーと業界パートナー、アクセラレーター、海外展開の専門家を結ぶ限定ゾーン。

― リテーラーと業界パートナー、アクセラレーター、海外展開の専門家を結ぶ限定ゾーン。 カントリーパビリオン ― ベトナム、オーストラリア、韓国、フランス、中国、シンガポールの6か国が出展。

来場者は、会期を通じてさらに充実したネットワーキングの機会を体験できます。厳選されたミートアップや限定ラウンジ、そして日替わりのハッピーアワーなど、多様な交流の場が用意され、意義ある対話を持続的なビジネス関係へと発展させます。

また、招待制の経営者フォーラム「NRF APAC CEOクラブ」も開催され、100名限定の小売業CEOが集う場として、トップリーダー同士が見識を共有し、戦略を議論し、地域連携を深める環境を提供します。

アジア太平洋の成長力を示すグローバルステージ

「アジア太平洋のリテール市場は、世界のどの地域よりも速いスピードで進化しています」と、ロッテリテール副会長兼グループCEOのSamuel Kim氏は述べています。「NRF 2026 APAC はそのダイナミズムを称える場であり、アイデアが行動に変わり、次のリテール変革が始まる場所です。」

また、NRF 2026 APAC には、アジア太平洋地域を代表する強力なアドバイザリーボードが参加しています。メンバーには Myntra のNandita Sinha氏、Loewe のEva Baquedano氏、Coupang のJonathan Burks氏、そしてサントリーのRio Popeye Inaba氏が名を連ねています。

2025年12月10日より、NRF APACの全プログラムに参加できる「オールアクセスパス」の販売が開始されます。世界を代表するリテール・イノベーターから直接学び、ビジネスを加速させる実践的な知見を得ながら、3日間にわたってリテールの未来を体感できます。

先着100名には、参加パスから749米ドルの追加割引と、最大200米ドルの渡航補助が提供されます。

NRF 2026: Retail's Big Show Asia Pacific について

アジア太平洋地域で最も重要なリテールイベント「NRF 2026: Retail's Big Show Asia Pacific」は、2026年6月2日から4日までシンガポールで開催されます。本イベントは、世界で最も成長の著しい市場を抱えるアジア太平洋地域の業界リーダーが一堂に会し、広域的な協働と交流を促進するプラットフォームです。参加者は、世界のトップリテールリーダーによる3日間のカンファレンス、最新ソリューションを網羅した大規模エキスポ、そして革新的なテクノロジーや最新トレンドを体験する数々の機会を通じて、新たなインスピレーションを得ることができます。

