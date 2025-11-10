NRF 2026 APAC Kembali Hadir di Singapura, Bahas "The Next Now" dalam Inovasi Industri Ritel

SINGAPURA, 10 November 2025 /PRNewswire/ -- Setelah sukses menjadi ajang utama bagi para pemimpin, inovator, dan penyedia solusi di industri ritel Asia Pasifik selama dua tahun, NRF 2026: Retail's Big Show Asia Pacific kembali digelar di Singapura pada 2–4 Juni 2026. Ajang ini akan menghadirkan lebih dari 11.000 praktisi industri ritel dari 80 negara untuk saling belajar, bereksplorasi, dan memperluas jejaring bisnis selama tiga hari.

Tema tahun ini, "The Next Now", mencerminkan transformasi besar yang sedang terjadi di Asia Pasifik, didorong pertumbuhan pesat kelas menengah yang diproyeksikan mencapai 3,5 miliar konsumen dalam 10 tahun ke depan. Perubahan demografis ini mendorong para pelaku ritel untuk berinvestasi besar-besaran dalam teknologi dan inovasi demi memenuhi permintaan pasar yang terus melonjak. Di NRF 2026 APAC, para peritel akan menjajaki cara memanfaatkan momentum industri tersebut, serta menangkap peluang pasar.

"Pasar ritel di Asia Pasifik kini menjadi pusat perhatian dunia," ujar Ryf Quail, Managing Director APAC, Comexposium. "Melalui tema 'The Next Now', NRF 2026 APAC menampilkan sejumlah langkah yang dapat ditempuh para pelaku industri ritel untuk mengubah data, desain, dan inovasi digital demi membangun masa depan industri perdagangan."

Menggali "The Next Now" dalam Inovasi Ritel

Berlokasi di Marina Bay Sands Convention Centre dengan area pameran seluas 23.000 meter persegi, terdiri atas dua lantai, ajang berdurasi tiga hari ini akan menghadirkan 11 sesi presentasi dari eksekutif top dunia, 18 sesi tematik, dan 12 sesi eksklusif yang mengulas 15 topik terkini, antara lain:

Agen AI dan perdagangan – memahami AI versi terkini

Dampak AI terhadap industri ritel – vertical transcendence dan transformasi kelembagaan

dan transformasi kelembagaan Hyperexperientialism – kembalinya merek yang memiliki kedekatan emosional

– kembalinya merek yang memiliki kedekatan emosional Perdagangan lintaswilayah – kompleksitas yang kian tinggi

Sejumlah fitur baru dan unggulan:

Foodservice Innovation Zone (NEW!) – mengeksplorasi perpaduan antara pengalaman kuliner dan ritel.

– mengeksplorasi perpaduan antara pengalaman kuliner dan ritel. Innovators Showcase – skalanya 40% lebih besar dari tahun sebelumnya, menampilkan 42 inovasi ritel terbaik dunia yang segera hadir pada 2026.

– skalanya 40% lebih besar dari tahun sebelumnya, menampilkan 42 inovasi ritel terbaik dunia yang segera hadir pada 2026. NRF APAC Partner Lounge (NEW!) – area eksklusif yang mempertemukan pelaku industri ritel dengan mitra industri, akselerator, dan pakar ekspansi pasar.

– area eksklusif yang mempertemukan pelaku industri ritel dengan mitra industri, akselerator, dan pakar ekspansi pasar. Country Pavilions dari negara-negara Vietnam, Australia, Korea, Perancis, Tiongkok, dan Singapura.

Peserta dapat memperluas jejaring lewat berbagai sesi, mulai dari sesi pertemuan pilihan, networking lounge eksklusif, hingga happy hour yang berlangsung setiap hari.

NRF APAC CEO Club, forum eksklusif untuk 100 CEO ritel terpilih, kembali hadir sebagai ruang diskusi strategis bagi para pemimpin industri yang ingin berbagi wawasan dan menjalin kemitraan regional.

Panggung Global bagi Raksasa Ritel Asia Pasifik

"Industri ritel di Asia Pasifik berkembang lebih cepat dibandingkan wilayah mana pun di dunia," ujar Samuel Kim, Vice Chairman dan Group CEO, Lotte Retail. "NRF 2026 APAC mengangkat dinamika ini — mendorong ide menjadi langkah nyata dan mendorong gelombang transformasi ritel berikutnya."

NRF 2026 APAC didukung Dewan Penasihat yang beranggotakan para pemimpin industri, termasuk Nandita Sinha (Myntra), Eva Baquedano (Loewe), Jonathan Burks (Coupang), dan Rio Popeye Inaba (Suntory).

Tiket All-Access tersedia mulai 10 Desember 2025, menyediakan seluruh akses NRF APAC. Anda dapat belajar langsung dari inovator industri ritel terkemuka di dunia, memperoleh perspektif menarik yang mempercepat perkembangan bisnis, serta mengeksplorasi masa depan industri ritel di acara yang berlangsung selama tiga hari ini.

Sebanyak 100 pendaftar pertama akan mendapatkan potongan harga US$749 dan subsidi perjalanan hingga US$200.

Tentang NRF 2026: Retail's Big Show Asia Pacific

Ajang terkemuka di industri ritel Asia Pasifik ini akan berlangsung di Singapura pada 2-4 Juni 2026. NRF Edisi Asia Pasifik mempertemukan berbagai pemimpin industri ritel dari seluruh Asia Pasifik untuk berkolaborasi pada level regional untuk menangkap peluang di pasar yang paling berkembang pesat di dunia. Sebagai praktisi industri ritel, Anda bisa memperoleh inspirasi dari pemimpin industri terkemuka selama tiga hari. Anda juga dapat mengikuti pameran komprehensif yang menampilkan berbagai solusi ritel terkini, serta mengeksplorasi inovasi dan teknologi terbaru.

SOURCE Comexposium