Orbit、AI投資リサーチ分野における業界の大きな飛躍となる「Agent Builder」をリリース

受賞歴のある機関投資家向けリサーチ・プラットフォームにより、資産運用会社、ヘッジファンド、およびクオンツ・チームは、セルフサービス型エージェントを作成することができ、各エージェントは自動的にMCPエンドポイントとして公開されます。

ロンドン, 2026年6月3日 /PRNewswire/ -- 受賞歴のあるAI投資調査プラットフォームであるOrbit Financial Technologyは、Orbit Insight内のセルフサービス機能「Agent Builder」を発表しました。この機能により、機関投資家のチームは対話形式を通じて、プロダクショングレードの独自リサーチエージェントを作成できるようになります。かつては数週間の特注開発を要していたワークフローが、今ではエンジニアの関与なしに数分で完了するようになりました。OrbitのAgent Builder は、機関投資家向けリサーチプラットフォームでは初の機能となります。

OrbitのAgent Builderは、組織におけるAI導入における長年の課題、すなわち研究プラットフォームをチームのニーズに完全に適合させるという課題に対処します。これまでは、特定のワークフロー（株価スクリーン、企業スコアカード、継続的なセクターと競合分析）のためにエージェントをカスタマイズするには、コンサルティング契約、長い仕様策定プロセス、数週間の反復作業が必要でした。Agent Builderは、そのサイクルを1回のセッションに集約すると同時に、最高レベルの精度を確保するために微調整や修正を行う柔軟性も提供します。

「投資チームは、ベンダーの対応を待つことなく、独自の調査ワークフローを柔軟に定義できることを常に求めています。OrbitのAgent Builderはまさにその機能を提供するものであり、ユーザーがすでに利用しているプラットフォームにネイティブに組み込まれています」と、Orbitの創設者兼CEOのDa Weiは述べています。

仕組み

すべてのOrbit agentには2つのコンポーネントがあります。一方は、ユーザーの要件を、バックエンドで実行される設定可能な構造化データ抽出処理に変換します。もう一方は、その単一の構造化データセットから任意の数のレポートを生成します。ユーザーは各レイヤーでロジックを確認し、編集し、オンデマンドで再実行します。

各エージェントは、Orbitのナレッジベースのデータセット、ユーザーが接続している内部データ、またはその両方から引き出すことができます。ユーザーはビルド時に組み合わせを選択します。

デフォルトでMCPネイティブ

Orbit Insightで作成されたエージェントはすべて、自動的にそのユーザーのMCPエンドポイントになります。Claude、ChatGPT Enterprise、または社内のコパイロットを使用しているチームは、特定のエージェントに直接接続することができます。同じデータが、APIを通じて同様のセルフサービス方式で提供されます。

エージェント市場の内側

Agent Builderは、Orbit InsightとAgent Marketplace（収益分析、コンセプトスクリーニング、ピアベンチマーキング、ESGスコアリング、テーマ別分析、ニュースフロートラッカーなどを網羅するプラットフォームの既製エージェントのライブラリ）内に設置されています。今回のリリースにより、マーケットプレイスには、各ユーザーが自分で作成したエージェントを保管する個人用ライブラリという新しいセクションが追加されました。

Orbitについて

Orbitは、機関投資家のバイサイドチーム向けに開発された、受賞歴のあるAI投資リサーチプラットフォームです。アセットマネージャー、ヘッジファンド、および企業の戦略チームは、Orbitを活用して、調査対象となるあらゆる有価証券報告書、議事録、ニュースソースに対して、独自の調査フレームワークを適用しています。このプラットフォームは、120カ国、80の取引所、7万5,000社以上の企業を対象に、年間7,000万件の書類を処理しています。Orbitは世界のヘッジファンド上位20社のうち7社にサービスを提供しており、IA Engine Innovator Program 2026に選ばれています。詳細については、orbitfin.aiをご覧いただき、LinkedInでフォローしてください。

ロゴ -https://mma.prnewswire.com/media/2777261/Orbit_Logo.jpg

SOURCE Orbit Financial Technology