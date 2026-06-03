Orbit lanza Agent Builder, un importante avance en la investigación de inversiones con IA

Esta galardonada plataforma de investigación institucional permite a gestores de activos, fondos de cobertura y equipos cuantitativos crear agentes de autoservicio, cada uno expuesto automáticamente como un punto final MCP

LONDRES, 3 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Orbit Financial Technology, la prestigiosa plataforma de investigación de inversiones con IA, ha presentado hoy Agent Builder, una función de autoservicio dentro de Orbit Insight que permite a los equipos de inversión institucionales crear sus propios agentes de investigación de nivel profesional mediante conversación. Los flujos de trabajo que antes requerían semanas de desarrollo a medida ahora se completan en minutos, sin necesidad de intervención de ingenieros. Agent Builder de Orbit es la primera funcionalidad de este tipo en una plataforma de investigación institucional.

Agente Builder de Orbit aborda un obstáculo persistente en la adopción institucional de la IA: lograr que una plataforma de investigación haga exactamente lo que un equipo necesita. Hasta ahora, personalizar un agente para un flujo de trabajo específico (un análisis de acciones, un cuadro de mando de una empresa o un análisis continuo del sector y la competencia) requería una consultoría, un largo proceso de especificación y semanas de iteración. Agent Builder condensa ese ciclo en una sola sesión, a la vez que proporciona la flexibilidad para ajustar y modificar el proceso y garantizar la máxima precisión.

«Los equipos de inversión solicitan constantemente la flexibilidad para definir sus propios flujos de trabajo de investigación sin depender de un proveedor. Agent Builder de Orbit les ofrece precisamente eso, estando integrado de forma nativa en la plataforma que ya utilizan», afirmó Da Wei, fundador y consejero delegado de Orbit.

Cómo funciona

Cada agente de Orbit cuenta con dos componentes. El primero transforma el requisito del usuario en una extracción de datos estructurada y configurable que se ejecuta en el servidor. El segundo genera cualquier número de informes a partir de ese único conjunto de datos estructurados. Los usuarios revisan la lógica en cada nivel, la editan y la vuelven a ejecutar cuando lo necesitan.

Cada agente puede acceder a los conjuntos de datos de la base de conocimientos de Orbit, a los datos internos conectados del usuario o a ambos. El usuario selecciona la combinación durante la configuración.

MCP nativo por defecto

Cada agente creado en Orbit Insight se convierte automáticamente en un punto final MCP para ese usuario. Los equipos que utilizan Claude, ChatGPT Enterprise o sus propios copilotos internos pueden conectarse directamente a un agente específico. Los mismos datos se transmiten a través de la API de la misma forma autoservicio.

Dentro del Mercado de Agentes

Agent Builder se encuentra dentro de Orbit Insight y el Mercado de Agentes, la biblioteca de la plataforma con agentes predefinidos que abarcan análisis de ganancias, selección de conceptos, análisis comparativo, puntuación ESG, análisis temático, seguimiento de noticias y más. Con este lanzamiento, el Mercado incorpora una nueva sección para la biblioteca personal de agentes que cada usuario ha creado.

Acerca de Orbit

Orbit es la reputada plataforma de investigación de inversiones con IA para equipos institucionales de gestión de activos. Los gestores de activos, los fondos de cobertura y los equipos de estrategia corporativa utilizan Orbit para aplicar sus marcos de investigación propios a la escala de cada informe, transcripción y fuente de noticias que necesitan cubrir. La plataforma procesa 70 millones de documentos al año de más de 75.000 empresas en 120 países y 80 bolsas. Orbit presta servicios a 7 de los 20 principales fondos de cobertura globales y fue seleccionada para el Programa de Innovación de IA Engine 2026. Para obtener más información, visite orbitfin.ai y síganos en LinkedIn.

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