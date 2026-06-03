Orbit lance Agent Builder, une avancée majeure dans le secteur de la recherche d'investissements optimisée par l'IA

La plateforme de recherche institutionnelle primée permet aux gestionnaires d'actifs, aux fonds spéculatifs et aux équipes d'analyse quantitative de créer des agents en libre-service, chacun étant automatiquement exposé en tant que point de terminaison MCP.

LONDRES, 3 juin 2026 /PRNewswire/ -- Orbit Financial Technology, la plateforme primée de recherche d'investissements optimisée par l'IA, a annoncé aujourd'hui Agent Builder, une fonction en libre-service dans Orbit Insight qui permet aux équipes d'investissement institutionnel de créer leurs propres agents de recherche de production par la conversation. Les flux de travail qui nécessitaient auparavant des semaines de développement sur mesure ne prennent plus que quelques minutes, sans intervention de l'ingénierie. L'Agent Builder d'Orbit est la première capacité de ce type sur une plateforme de recherche institutionnelle.

L'Agent Builder d'Orbit s'attaque à un goulot d'étranglement persistant dans l'adoption institutionnelle de l'IA : obtenir une plateforme de recherche qui réponde exactement aux besoins d'une équipe. Jusqu'à présent, la personnalisation d'un agent pour un flux de travail donné (un écran boursier, un tableau de bord d'entreprise ou une analyse permanente du secteur et de la concurrence) nécessitait une mission de conseil, un long processus de spécification et des semaines d'itération. Agent Builder condense ce cycle en une seule session, tout en offrant la possibilité d'ajuster et de modifier pour garantir les plus hauts niveaux de précision.

« Les équipes d'investissement demandent sans cesse la flexibilité nécessaire pour définir leurs propres flux de travail de recherche sans avoir à attendre un fournisseur. C'est exactement ce que l'Agent Builder d'Orbit leur offre, intégré de manière native dans la plateforme qu'ils utilisent déjà », a déclaré Da Wei, fondateur et PDG d'Orbit.

Comment cela fonctionne-t-il ?

Chaque agent Orbit a deux composantes. La première transforme le besoin de l'utilisateur en une extraction de données configurable et structurée qui s'exécute en arrière-plan. La seconde produit un nombre quelconque de rapports à partir de ce seul ensemble de données structuré. Les utilisateurs examinent la logique à chaque niveau, la modifient et la réexécutent à la demande.

Chaque agent peut puiser dans les ensembles de données de la base de connaissances d'Orbit, dans les données internes connectées de l'utilisateur, ou dans les deux. L'utilisateur sélectionne la combinaison au moment de la construction.

MCP-natif par défaut

Chaque agent créé dans Orbit Insight devient automatiquement un point de terminaison MCP pour cet utilisateur. Les équipes utilisant Claude, ChatGPT Enterprise ou leurs propres copilotes internes peuvent se connecter directement à un agent donné. Les mêmes données sont diffusées via l'API de la même manière en libre-service.

Intégration dans l'Agent Marketplace

L'Agent Builder est intégré à Orbit Insight et à l'Agent Marketplace, la bibliothèque d'agents prêts à l'emploi de la plateforme, qui couvre l'analyse des bénéfices, la sélection des concepts, l'évaluation des pairs, l'évaluation ESG, l'analyse thématique, le suivi des flux d'informations et bien plus encore. Avec ce lancement, le Marketplace s'enrichit d'une nouvelle section destinée à la bibliothèque personnelle de chaque utilisateur, composée d'agents qu'il a lui-même créés.

À propos d'Orbit

Orbit est la plateforme primée de recherche d'investissement optimisée par l'IA pour les équipes institutionnelles côté acquisition. Les gestionnaires d'actifs, les fonds spéculatifs et les équipes de stratégie d'entreprise utilisent Orbit pour appliquer leurs cadres de recherche exclusifs à l'échelle de chaque dossier, transcription et source d'information qu'ils doivent couvrir. La plateforme traite 70 millions de documents par an pour plus de 75 000 entreprises dans 120 pays et 80 bourses. Orbit est au service de 7 des 20 premiers fonds spéculatifs mondiaux et a été sélectionné pour le IA Engine Innovator Program 2026. Pour en savoir plus, rendez-vous sur orbitfin.ai et suivez-nous sur LinkedIn.

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