Orbit bringt Agent Builder auf den Markt, ein bedeutender Fortschritt für KI-gestützte Investmentforschung

Die preisgekrönte Plattform für institutionelles Research ermöglicht Vermögensverwaltern, Hedgefonds und quantitativen Teams die Erstellung von Self-Service-Agenten, die jeweils automatisch als MCP-Endpunkt bereitgestellt werden

LONDON, 3. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Orbit Financial Technology, die preisgekrönte KI-Investment-Research-Plattform, kündigte heute den Agent Builder an, eine Selbstbedienungsfunktion innerhalb von Orbit Insight, die es institutionellen Investmentteams ermöglicht, ihre eigenen Research-Agenten in Produktionsqualität durch Konversation zu erstellen. Arbeitsabläufe, die früher wochenlanges Entwickeln erforderten, dauern jetzt nur noch wenige Minuten – ohne Einbindung der Entwicklungsabteilung. Der Agent Builder von Orbit ist die erste Funktion dieser Art auf einer institutionellen Research-Plattform.

Der Agent Builder von Orbit beseitigt einen langjährigen Engpass bei der Einführung von KI im institutionellen Investmentgeschäft: eine Research-Plattform dazu zu bringen, genau das zu leisten, was ein Team braucht. Bislang erforderte die Anpassung eines Agenten für einen bestimmten Arbeitsablauf (Aktienscreening, Unternehmens-Scorecard oder laufende Branchen- und Konkurrenzanalyse) einen Beratungsauftrag, einen langwierigen Spezifikationsprozess und wochenlange Iterationen. Agent Builder fasst diesen Zyklus in einer einzigen Sitzung zusammen und bietet gleichzeitig die Flexibilität, Anpassungen und Änderungen vorzunehmen, um ein Höchstmaß an Genauigkeit zu gewährleisten.

„Investmentteams verlangen ständig nach der Flexibilität, ihre eigenen Research-Workflows zu definieren, ohne auf einen Anbieter warten zu müssen. Der Agent Builder von Orbit bietet ihnen genau das, da er direkt in die Plattform integriert ist, die sie bereits nutzen", sagt Da Wei, Gründer und CEO von Orbit.

Wie es funktioniert

Jeder Orbit-Agent hat zwei Komponenten. Die erste wandelt die Anforderungen des Nutzers in eine konfigurierbare, strukturierte Datenextraktion um, die im Backend läuft. Der zweite erzeugt eine beliebige Anzahl von Berichten aus diesem einzigen strukturierten Datensatz. Die Benutzer überprüfen die Logik auf jeder Ebene, bearbeiten sie und führen sie bei Bedarf erneut aus.

Jeder Agent kann auf die Datensätze der Orbit-Wissensdatenbank, auf die angebundenen internen Daten des Nutzers oder auf beide zurückgreifen. Der Benutzer wählt die Kombination zum Zeitpunkt der Erstellung aus.

Standardmäßig MCP-nativ

Jeder in Orbit Insight erstellte Agent wird automatisch zu einem MCP-Endpunkt für diesen Benutzer. Teams, die Claude, ChatGPT Enterprise oder ihre eigenen internen Copiloten verwenden, können sich direkt mit einem bestimmten Agenten verbinden. Dieselben Daten werden über die gleiche Self-Service-Methode auch über die API bereitgestellt.

Einblick in den Agentenmarktplatz

Der Agent Builder befindet sich in Orbit Insight und im Agent Marketplace, der Bibliothek der Plattform mit Standard-Agenten, Gewinnanalysen, Konzept-Screening, Peer-Benchmarking, ESG-Scoring, thematische Analysen, News-Flow-Tracker und mehr umfassen. Mit dieser Einführung erhält der Marktplatz einen neuen Bereich für die persönliche Bibliothek der von den Nutzern selbst erstellten Agenten.

Informationen zu Orbit

Orbit ist die preisgekrönte KI-gestützte Investment-Research-Plattform für institutionelle Buy-Side-Teams. Vermögensverwalter, Hedge-Fonds und Unternehmensstrategieteams nutzen Orbit, um ihre eigenen Research-Frameworks auf sämtliche relevanten Einreichungen, Transkripte und Nachrichtenquellen anzuwenden. Die Plattform verarbeitet jährlich 70 Millionen Dokumente von über 75.000 Unternehmen in 120 Ländern und 80 Börsenplätzen. Orbit betreut 7 der 20 größten globalen Hedgefonds und wurde für das IA Engine Innovator Program 2026 ausgewählt. Weitere Informationen finden Sie unter orbitfin.ai. Folgen Sie uns außerdem auf LinkedIn.

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