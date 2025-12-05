ORGE CO LTD、新製品「オーガニックチキンドラムスティック」と「オーガニックチキンホールレッグ」で韓国オーガニック鶏肉のグローバル展開を拡大

ソウル（韓国）、2025年12月5日 /PRNewswire/ -- 韓国の大手環境に優しい食品会社ORGE CO LTDは、プレミアムオーガニック食品の需要が高まり続けている香港特別行政区や日本などの海外市場への進出を加速し、オーガニックチキンの新製品2種類、オーガニックチキンドラムスティックとオーガニックチキンホールレッグを発売しました。

同社は、有機畜産物認証、忠清北道優秀農産物品質認証、HACCP農場認証、有機加工食品認証など、複数の認証を通じて、信頼できる有機鶏肉ブランドとしての地位を強化してきました。これを基に、ORGE CO LTDは輸出マーケティング専門企業のBrother and Sisterと提携して新製品を発表し、香港特別行政区と日本での食品展示会への参加を準備しています。同社はまた、両市場の地元のインフルエンサーと協力して、スポンサーコンテンツを通じて発売を宣伝しています。

ORGE CO LTDのCEOは、「オーガニック鶏肉やその他のオーガニック畜産物は、私たちの健康に良い影響を与えるだけでなく、将来の世代がより健康的な自然環境を受け継ぐことにも役立ちます。有機農業は私たちが追求し続けなければならない目標であり、会社の社会的責任を表しています」と述べています。

