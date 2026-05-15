Piramal Pharma Solutions、ミシガン州リバービューの施設に最新鋭のPayload-Linker Suite（ペイロード・リンカー・スイート）を開設

リバービュー施設では、原薬（API）および高活性原薬（HPAPI）の包括的なサービスを提供しており、これにはペイロード・リンカーに特化したソリューションも含まれます。

この最先端施設は、世界規模でのペイロード・リンカーの開発および製造を支援する同社の能力を大幅に強化し、パートナー企業が抗体薬物複合体（ADC）やその他のバイオコンジュゲート（生物学的接合体）などの複雑な治療薬を市場に投入するのを後押しします。

ムンバイ（インド）, 2026年5月14日 /PRNewswire/ -- 世界をリードする開発・製造受託機関（CDMO）であり、Piramal Pharma Ltd. （NSE：PPLPHARMA）（BSE：543635）（以下「PPS」）の一部であるPiramal Pharma Solutions（PPS）は、ミシガン州リバービューの原薬製造施設において、最新鋭のペイロード・リンカー開発・製造スイートを正式に公開しました。今回の開設は、昨年発表された、米国を拠点とする製造能力拡大のための9,000万ドル規模の投資計画における重要な要素です。この計画では、ペイロード・リンカー・スイートの開設に加え、ケンタッキー州レキシントンにあるPPSの無菌注射剤専用施設に新技術を導入し、商用規模の製造能力を強化します。これらの戦略的強化は、複雑かつ革新的な治療法を迅速かつ確実に患者に届けるという、PPSのコミットメントを強化するものです。

ミシガン州リバービューのペイロード・リンカー・スイートにて執り行われたテープカットの様子。左から右：Peter DeYoung氏（Piramal Global PharmaのCEO）、Nandini Piramal氏（Piramal Pharma Limitedの会長）、Herve Berdou氏（PPSのCOO）、Manoj Zalpuri氏（PPSの北米事業担当EVP）、Bruce Guimares氏（PPSの副社長兼サイトヘッド）、Stu Needleman氏（PPSのCCO）。

Piramal Global PharmaのCEOであるPeter DeYoung氏は、次のように述べています。「リバービューにおける新しいペイロード・リンカー・スイートの開設は、PPSとそのパートナーにとって重大な節目となります。この施設は、世界クラスの専門知識、高度なテクノロジー、そして商用規模のペイロード・リンカー製造能力をここミシガン州に集結させました。これにより、ADCのような人生を変える治療薬の開発と提供を加速させる力を顧客に提供します。この投資は、米国を拠点とするイノベーションと製造に対する当社の深い責任感を示すものであり、当社のパートナーが比類なき効率性、サプライチェーンの安全性、そしてこれらの極めて重要な医薬品におけるコンセプトから臨床段階に至るシームレスな道筋を確実に享受できることを保証します。」

原薬の開発・製造において60年以上の実績を持つリバービュー施設は、この分野における傑出したリーダーです。多岐にわたる専門知識を駆使し、同拠点はAPIおよびHPAPIに関する包括的な機能を提供しています。HPAPIに関する高度な知見と能力を活用し、リバービューはPPSのペイロード・リンカー専用サプライヤーとして機能しています。これは、PPSの第I相ADC開発に向けた迅速かつ統合的なアプローチであるADCelerate™にとって不可欠な役割です。

ペイロード・リンカー・スイートの増設は、PPSがパートナーのスケジュールを短縮し、進化する市場ニーズに適応できるよう設計されています。高度な封じ込め技術、自動化、および分析テクノロジーを備えたこの施設は、ペイロード・リンカー・プログラムのシームレスなスケールアップを可能にします。これにより、ADCelerate™プラットフォームはさらに強化され、ADCやその他のバイオコンジュゲート治療に対する需要の高まりに対応するPPSの体制が整います。

リバービューとレキシントンにおける拡張は、患者中心の、米国を拠点とする医薬品開発・製造ソリューションを求める革新的な企業にとって、PPSが最優先のパートナーとしての地位にあることを再確認させるものです。

Piramal Pharma Solutionsについて

Piramal Pharma Solutions（PPS）は、医薬品ライフサイクルの全段階にわたり、エンド・ツー・エンドの開発・製造ソリューションを提供する受託開発・製造機関（CDMO）です。北米、欧州、アジアに広がるグローバルに統合された施設ネットワークを通じて、顧客にサービスを提供しています。これにより、創薬ソリューション、プロセス開発および製剤開発、臨床試験用資材の供給、APIの商用供給、そして最終製剤化に至るまで、包括的なサービスを提供することが可能です。また、高活性原薬の開発・製造、抗体薬物複合体、無菌充填・仕上げ、ペプチド製剤、高活性経口固形製剤などの専門的なサービスも展開しています。PPSはさらに、Piramal Pharma Limitedの関連会社であるYapan Bio Private Limitedを通じて、ワクチンや遺伝子治療を含む生物学的製剤の開発・製造サービスも提供しています。

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Piramal Pharma Limitedについて

Piramal Pharma Limited（PPL）（NSE：PPLPHARMA）（BSE：543635）は、17*か所のグローバルな開発・製造施設と100か国以上のグローバルな流通ネットワークを通じて、卓越した製品およびサービスポートフォリオを提供しています。PPLは、統合型CDMOであるPiramal Pharma Solutions（PPS）、複雑な病院向けジェネリック医薬品事業であるPiramal Critical Care（PCC）、一般用医薬品・ウェルネス製品を販売するPiramal Consumer Healthcare事業で構成されています。また、PPLの関連会社の1つであり、AbbvieとPPLの合弁会社であるAbbvie Therapeutics India Private Limitedは、インド製薬市場の眼科治療領域におけるマーケットリーダーの1社となっています。さらに、PPLは、生物製剤/バイオ治療薬およびワクチン分野で事業を展開するYapan Bio Private Limitedに戦略的少数持分投資を行っています。

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写真：https://mma.prnewswire.com/media/2979255/PPS_Ribbon_Cutting.jpg

ロゴ：https://mma.prnewswire.com/media/1726186/5968626/Piramal_Pharma_Solutions_Logo.jpg

SOURCE Piramal Pharma Solutions