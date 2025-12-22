Razer Gold：7周年パワーアップ

7年間のリワード、コミュニティ、そしてゲーミング通貨の未来を祝して

東京, 2025年12月22日 /PRNewswire/ -- 世界中のゲーマーに支持されるバーチャル通貨「Razer Gold」は、7周年を記念して、過去最大規模のリワードキャンペーンを開催します。68,000以上のゲームで利用可能なRazer Goldは、プレイヤーが愛するゲームの世界をシームレスに繋ぐ存在です。今回のアニバーサリーキャンペーン「The currency that keeps giving（与え続ける通貨）」は、チャージや購入のたびに "より多くの価値" をプレイヤーに届けてきた、7年間のRazer Goldの想いを象徴しています。世界中のユーザーから寄せられた信頼に感謝しつつ、コミュニティとのつながりをさらに深めていきます。

仕組みはシンプルです。Razer Goldへのチャージや公式SNSのフォローが増えるほど、リワードや特典が次々とアンロックされ、参加者全員に価値あるお祝いをお届けします。2025年12月7日から2026年1月31日までの期間中、豪華プレゼント企画、限定ゲーム内コンテンツ、コミュニティの参加状況や取引マイルストーンに連動した特別割引をお楽しみいただけます。