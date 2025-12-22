Razer Gold：7周年パワーアップ

Razer Gold

22 12月, 2025, 15:03 JST

7年間のリワード、コミュニティ、そしてゲーミング通貨の未来を祝して

東京, 2025年12月22日 /PRNewswire/ -- 世界中のゲーマーに支持されるバーチャル通貨「Razer Gold」は、7周年を記念して、過去最大規模のリワードキャンペーンを開催します。68,000以上のゲームで利用可能なRazer Goldは、プレイヤーが愛するゲームの世界をシームレスに繋ぐ存在です。今回のアニバーサリーキャンペーン「The currency that keeps giving（与え続ける通貨）」は、チャージや購入のたびに "より多くの価値" をプレイヤーに届けてきた、7年間のRazer Goldの想いを象徴しています。世界中のユーザーから寄せられた信頼に感謝しつつ、コミュニティとのつながりをさらに深めていきます。

仕組みはシンプルです。Razer Goldへのチャージや公式SNSのフォローが増えるほど、リワードや特典が次々とアンロックされ、参加者全員に価値あるお祝いをお届けします。2025年12月7日から2026年1月31日までの期間中、豪華プレゼント企画、限定ゲーム内コンテンツ、コミュニティの参加状況や取引マイルストーンに連動した特別割引をお楽しみいただけます。

イベントの中心となるのは、コミュニティ参加型の「マイルストーン・クエスト」です。プレイヤー一人ひとりのアクションが、共通の報酬を蓄積する「金庫」を満たしていきます。以下の3つのクエストを通じて、個人としてもコミュニティ全体としても報酬を獲得可能です。

  • Gold成長クエスト：SNSでの達成状況に応じてボーナスコードが解放され、最終的にはRazer Goldバウチャーが当たる大型プレゼント企画へつながります。
  • パワーアップクエスト：世界規模の利用額マイルストーン達成に応じ、早期参加者には特別な追加リワードを用意しています。
  • Silver Rush クエスト：PlayStation Store、Nintendo eShop、Discord、Xboxなどの人気デジタルコンテンツやギフトカードを対象に、即時適用の大幅割引を実施。さらに、プレミアムRazerギアバンドルが当たるチャンスもあります。

また、本キャンペーン期間中は、世界的に人気のパブリッシャーとの特別コラボレーションも展開。ここでしか手に入らない限定特典やオファーを提供します （利用規約が適応されます）。

  • Legend of YmirSNS連動のプレゼント企画として、Huntsman V3 Proキーボード、DeathAdder V4 Proマウス、BlackShark V3 Proヘッドセット、さらにRazer Gold USD50分などの豪華賞品が当たります。
  • ゼンレスゾーンゼロ：対象チャージが7％オフ（最低購入額USD14.99）。さらに、限定Razerギアが当たるチャンスもあります。
  • Honor of KingsRazer Goldで「2400＋480バウチャー」バンドルを購入すると、ボーナスとして「レジェンダリー・マジック・キューブ」を獲得できます。
  • VoiceMod1か月間無料のVoicemodサブスクリプションを500名に提供。さらに、買い切りプランが7％オフになります。

Razer Gold 7周年の祝祭は、今すぐ参加可能です。報酬のアンロックや詳細はgold.razer.com をご覧ください。また、最新情報はRazer Gold公式InstagramTikTokFacebookにて随時発信中です。

