Razer Gold：7周年パワーアップ

イベントの中心となるのは、コミュニティ参加型の「マイルストーン・クエスト」です。プレイヤー一人ひとりのアクションが、共通の報酬を蓄積する「金庫」を満たしていきます。以下の3つのクエストを通じて、個人としてもコミュニティ全体としても報酬を獲得可能です。
- Gold成長クエスト：SNSでの達成状況に応じてボーナスコードが解放され、最終的にはRazer Goldバウチャーが当たる大型プレゼント企画へつながります。
- パワーアップクエスト：世界規模の利用額マイルストーン達成に応じ、早期参加者には特別な追加リワードを用意しています。
- Silver Rush クエスト：PlayStation Store、Nintendo eShop、Discord、Xboxなどの人気デジタルコンテンツやギフトカードを対象に、即時適用の大幅割引を実施。さらに、プレミアムRazerギアバンドルが当たるチャンスもあります。
また、本キャンペーン期間中は、世界的に人気のパブリッシャーとの特別コラボレーションも展開。ここでしか手に入らない限定特典やオファーを提供します （利用規約が適応されます）。
- Legend of Ymir：SNS連動のプレゼント企画として、Huntsman V3 Proキーボード、DeathAdder V4 Proマウス、BlackShark V3 Proヘッドセット、さらにRazer Gold USD50分などの豪華賞品が当たります。
- ゼンレスゾーンゼロ：対象チャージが7％オフ（最低購入額USD14.99）。さらに、限定Razerギアが当たるチャンスもあります。
- Honor of Kings：Razer Goldで「2400＋480バウチャー」バンドルを購入すると、ボーナスとして「レジェンダリー・マジック・キューブ」を獲得できます。
- VoiceMod：1か月間無料のVoicemodサブスクリプションを500名に提供。さらに、買い切りプランが7％オフになります。
Razer Gold 7周年の祝祭は、今すぐ参加可能です。報酬のアンロックや詳細はgold.razer.com をご覧ください。また、最新情報はRazer Gold公式Instagram、TikTok、Facebookにて随時発信中です。
