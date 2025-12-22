Razer Gold: 7 Tahun Power Up

Berita ini disediakan oleh

Razer Gold

22 Des, 2025, 13:11 WIB

Rayakan tujuh tahun penghargaan, komunitas, dan masa depan kredit game.

JAKARTA, Indonesia, 22 Desember 2025 /PRNewswire/ -- Razer Gold, mata uang virtual andalan gamer di seluruh dunia, merayakan ulang tahun ke-7 dengan acara terbesar yang pernah ada. Dipakai di lebih dari 68.000 game, platform ini memberi pemain cara mudah untuk berpindah antar dunia yang mereka sukai. Program ulang tahun, "Mata uang yang terus memberi," menyoroti komitmen jangka panjang untuk memberikan lebih banyak manfaat dari setiap pengisian ulang dan pembelian. Lewat inisiatif ini, sebagai bentuk penghormatan atas tujuh tahun kepercayaan.

Ide sederhana: di komunitas media sosial, untuk banyak hadiah dan manfaat — menjadikan perayaan ini lebih berharga untuk semua. Mulai 7 Desember 2025 sampai 31 Januari 2026, pemain dapat membuka hadiah besar-besaran, game item, dan diskon signifikan dari partisipasi dan pencapaian transaksi.

Misi pencapaian menjadi inti acara ini, di mana setiap tindakan membantu mengisi brankas hadiah. Program ini menampilkan 3 misi sebagai penghargaan kepada pemain baik secara individu maupun kolektif:

  • Quest Gold Growth membuka kode bonus seiring tercapainya pencapaian sosial tertentu, yang berpuncak pada pemberian voucher Razer Gold dalam jumlah besar.
  • Quest Power Up memberikan hadiah bonus kepada peserta awal seiring tercapainya target pengeluaran global.
  • Quest Silver Rush menawarkan manfaat langsung dari diskon besar untuk konten digital populer dan kartu hadiah, seperti PlayStation Store, Nintendo eShop, Discord, dan Xbox, juga kesempatan untuk memenangkan perlengkapan Razer premium.

Program ini juga menampilkan kolaborasi dengan penerbit besar, memberikan penawaran khusus yang hanya tersedia selama peiode perayaan (Syarat & Ketentuan berlaku):

  • Legend of Ymir: Hadiah media sosial menawarkan produk premium, seperti keyboard Huntsman V3 Pro, mouse DeathAdder V4 Pro, headset BlackShark V3 Pro, dan Razer Gold senilai USD50.
  • Zenless Zone Zero: Semua pemain bisa menikmati diskon 7% dari top-up dengan minimal transaksi USD14,99, ditambah dengan akses ke hadiah Razer edisi terbatas..
  • Honor of Kings: Pemain yang membeli paket 2400 + 480 Token pakai Razer Gold akan menerima bonus Legendary Magic Cube.
  • VoiceMod: Perayaan ini mencakup 500 langganan Voicemod gratis selama satu bulan dan diskon 7% untuk Lisensi Seumur Hidup.

Semua bisa ikut merayakannya. Kunjungi gold.razer.com untuk membuka hadiah, dan ikuti Razer Gold di Instagram, TikTok, dan Facebook untuk mendapatkan informasi terbaru.

Pelajari Razer lebih banyak disini.

Pertanyaan dari Media:
[email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2849499/ID___Razer_Gold_7th_Anniversary.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2849505/upload_first__RGB_Razer_Gold_All_Black_Logo.jpg

SOURCE Razer Gold