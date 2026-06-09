SupermicroとVerda、次世代AIワークロード向けに持続可能なフルスタックAIクラウド基盤を提供

Verdaは、次世代AIワークロードを大規模に支えるため、Supermicroの最新NVIDIA Blackwell搭載液冷式システムを導入する

垂直統合型のフルスタックAIクラウドにより、高性能でセキュア、エネルギー効率に優れ、規制に準拠したAIコンピューティングを提供

100％再生可能エネルギーで稼働するデータセンターからの廃熱を活用し、最大15,000世帯の暖房を支援

カリフォルニア州サンノゼ、2026年6月9日 /PRNewswire/ -- Data Center Building Block Solutions®（DCBBS）を特徴とする、AI、エンタープライズ、ストレージ、5G/エッジ向けトータルITソリューション・プロバイダーであるSuper Micro Computer, Inc. （NASDAQ：SMCI）は本日、欧州の大手AIクラウド・プロバイダーであるVerdaが、欧州全域にわたる同社の最新AIクラウド・インフラを支えるため、SupermicroのNVIDIA GPUアクセラレーテッド・ラックスケール・システムを採用したと発表しました。今回の導入により、Verdaは欧州、米国、アジア全域で、フロンティア・モデル開発者、AIネイティブのスケールアップ企業、規制産業の企業に向けて、高性能なAIネイティブ・インフラを提供できるようになります。

Accelerated AI Cloud Infrastructure

「Supermicroは、次世代のAIインフラを世界に提供するためにVerdaと協業できることをうれしく思います」と、Supermicroの社長兼CEOであるCharles Liangは述べました。「当社のDCBBSに関する設計、エンジニアリング、サポートの専門知識と、最新のNVIDIA Blackwellベースのシステムを組み合わせることで、Verdaのようなお客様は、高性能でエネルギー効率に優れたAIインフラを大規模かつ迅速に導入できます。」

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「当社の使命は、AIネイティブ・インフラを通じて、世界中の先駆的なチームを支援することです。Supermicroとの提携により、その約束を大規模に果たすことができます」と、Verdaの創業者兼CEOであるRuben Bryonは述べました。「次の10年に向けて構築されるAIクラウドは、オンデマンドでフルスタック、かつお客様が実際に実行するワークロードに特化したものです。当社が構築しているのは、まさにそのようなクラウドです。」

VerdaのフルスタックAIクラウド・プラットフォームは、最新のNVIDIA BlackwellおよびBlackwell Ultraアーキテクチャを基盤として構築されたSupermicroの先進的なAIシステムと組み合わさることで、大規模言語モデルの学習、マルチモーダルAI、ロボティクス、エンタープライズAIアプリケーションなど、幅広いユースケースをサポートします。このソリューションは、セルフサービス型インスタンスおよびクラスター、サーバーレス・コンテナ、マネージド推論エンドポイントを通じてNVIDIA AIインフラへ即時アクセスしたいという市場の需要拡大に対応します。さらに、Verdaは100％再生可能エネルギーで稼働しており、データセンターからの廃熱を最大15,000戸の地域の住宅の暖房に活用するため、地域の公益事業者と協力し、サステナビリティ目標をさらに推進しています。

Supermicroのエンドツーエンドの設計、製造、グローバル展開に関する専門知識を活用し、VerdaはNVIDIA GB300 NVL72ラックスケール・システム、NVIDIA HGX B300およびNVIDIA HGX B200システム、NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Editionによるアクセラレーションを備えたシステムなど、各種先進ソリューションを導入しました。

Supermicroの事前テスト済み・検証済みシステムとラックスケール統合能力により、Verdaは運用リスクを低減し、システム性能を最適化しながら、導入期間を短縮できました。これらのシステムのエネルギー効率に優れたアーキテクチャは、総所有コスト（TCO）の削減にも貢献し、サステナビリティと長期的な運用効率を重視するVerdaの取り組みを支えています。

DCBBSは、検証済みのコンポーネントおよびサブシステムで構成された包括的なモジュール式AIインフラストラクチャーを提供し、個別のサーバーおよびネットワークから、ソフトウェアおよびサービスを含むラック全体およびデータセンターレベルのソリューションまで、柔軟な導入を可能にします。

Supermicroは、AIインフラ・ソリューションの包括的なポートフォリオにより業界をリードし続けており、世界中の組織が拡張性と効率性に優れ、環境に配慮したAIデータセンターを導入できるよう支援しています。

Super Micro Computer, Inc.について

Supermicro（NASDAQ：SMCI）は、アプリケーション最適化型トータルITソリューション分野におけるグローバルリーダーです。カリフォルニア州サンノゼで設立され、現在も同地で事業を展開するSupermicroは、エンタープライズ、クラウド、AI、5G通信事業者/エッジ向けITインフラにおいて、市場に先駆けたイノベーションの提供に注力しています。当社は、サーバー、AI、ストレージ、IoT、スイッチシステム、ソフトウェア、サポートサービスを提供するトータルITソリューションプロバイダーです。Supermicroが有するマザーボード、電源、シャーシ設計の専門知識は、当社の開発および生産をさらに支え、世界中のお客様にクラウドからエッジまでの次世代イノベーションを提供することを可能にしています。当社製品は、米国、アジア、オランダで自社設計・自社製造されており、グローバルな事業運営を活用して規模と効率性を高めるとともに、TCO（総保有コスト）の改善と環境負荷の低減（グリーンコンピューティング）に向けて最適化されています。受賞歴のあるServer Building Block Solutions®のポートフォリオにより、お客様は、フォームファクター、プロセッサー、メモリー、GPU、ストレージ、ネットワーキング、電源、冷却ソリューション（空調、外気冷却、液冷）に幅広く対応する柔軟で再利用可能なビルディングブロックで構成された多様なシステムファミリーから選択し、個々のワークロードやアプリケーションに合わせて最適化できます。

Supermicro、Server Building Block Solutions、およびWe Keep IT Greenは、Super Micro Computer, Inc.の商標および/または登録商標です。

その他のブランド、名称、および商標は、それぞれの所有者に帰属します。

写真：https://mma.prnewswire.com/media/2988289/SUPERMICRO__Accelerated_AI_Cloud_Infrastructure.jpg

ロゴ：https://mma.prnewswire.com/media/1443241/Supermicro_Logo.jpg

問い合わせ先：Greg Kaufman、Super Micro Computer, Inc.、 [email protected]

SOURCE Super Micro Computer, Inc.