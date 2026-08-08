Thrupp & Maberly: 英国の由緒あるコーチビルダー、特注車の新時代へ

イングランド・コベントリー, 2026年8月8日 /PRNewswire/ -- 英国で最も歴史あるコーチビルダーの一つが、新たな章を迎えます。

起源が18世紀にまで遡るThrupp & Maberlyは、高い審美眼を持つ世界各国の顧客に向け、一台一台を要望に合わせて仕立てる特注車の製作を専門とする現代の英国コーチビルディング工房として復活しました。コベントリーを拠点とする同社は、伝統的な職人技と、現代的なエンジニアリングおよびデザイン、細部まで妥協を許さない姿勢を融合させています。

Thrupp & Maberly Coachbuilders

同工房は、ごく少量生産のコーチビルド車、手作業で仕立てる内装、個人顧客からの特注製作を専門とし、約60人の職人と専門家からなる専任チームがこれらを手掛けます。すべての特注案件は、最高級の素材を用い、英国のコーチビルディングに受け継がれてきた原則に基づいて個別に開発されます。

Brendan O'TooleとLars Carlstromのパートナーシップによって設立されたThrupp & Maberlyは、自動車分野で数十年にわたり培われた専門技能と国際的な産業界での経験を結集し、職人技、希少性、時代を超えたデザインを重視する企業です。

同社は、歴史的モデルのレプリカを製造することはありません。その代わりに、英国のコーチビルディングの伝統を尊重しながら、現代のエンジニアリング、素材、技術を取り入れた、独創的で現代的な自動車を生み出します。

Thrupp & Maberlyは現在、社内プロジェクト名「Project Mayfair」のもと、初の特注案件の開発を進めています。このプロジェクトは、洗練されたプロポーション、手作業で仕立てた車体、厳選された素材、極めて限られた生産台数を組み合わせ、英国のグランドツーリングカーを現代的に再解釈したものです。詳細は今秋、追って発表される予定です。

コベントリーを本拠とするThrupp & Maberlyは、完全オーダーメイドの高級車に対する世界的な需要の高まりに応える体制を整えており、個人顧客に対し、英国のコーチビルディングの最高峰の伝統にふさわしい職人技、プライバシーへの配慮、そして一台一台の個性を提供します。

Thrupp & Maberly Ltd.www.thruppmaberly.com

SOURCE Thrupp & Maberly