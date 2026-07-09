Unseenlabs、マルチドメインアウェアネスに特化した第2世代RF検知用衛星を発表

レンヌ、フランス, 2026年7月9日 /PRNewswire/ -- Unseenlabsは新世代衛星（Gen 2）の展開を発表し、宇宙ベースの無線周波数（RF）検知能力を、重点的な海事領域アウェアネスから、海事、陸上、宇宙を含むより広範なマルチドメインアウェアネスへと拡大します。この新世代は、実用的なデータとインテリジェンスサービスを提供するUnseenlabsの能力を拡大し、ますます複雑化する運用および地政学的環境において、世界中の顧客が情報に基づいた意思決定を行えるよう支援します。

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BRO-31はドイツのインテグレーターであるExolaunchによって統合され、SpaceXのTransporter-17ライドシェアミッションの一環としてFalcon 9に搭載され、米国カリフォルニア州のヴァンデンバーグ宇宙軍基地から打ち上げられました。

この第2世代の最初の衛星（BRO-31）は、10年近くにわたる運用実績に基づいています。これはUnseenlabsにとって技術的および産業的なマイルストーンであり、≃ 15kgのナノ衛星から ≃ 150kgのマイクロ衛星への移行を意味します。第2世代も引き続き、各衛星が独立して動作する同社の単一衛星技術に基づいています。これは宇宙ベースのRF検知における独自のアプローチです。

Unseenlabsのコンステレーションは現在、2つの異なる世代の衛星を組み合わせています。

第1世代：重点的な海事領域アウェアネス

第2世代：海事、陸上、宇宙にわたるより広範なマルチドメインアウェアネス

Unseenlabsの共同創業者兼CEOであるClément Galic氏は次のように述べました。「当社の第2世代衛星は、RF検知能力の幅と深さを大幅に拡大します。これにより、海事、陸上、宇宙の各領域にわたるより広範な活動の検知、位置特定、特性解析が可能になります。これは新たな戦略的ユースケースを切り開くと同時に、商業、セキュリティ、防衛市場全体で顧客をサポートする当社の能力を強化します。」

第2世代衛星は、L、S、C、X、Kuバンドを含むより広範な周波数を検知する機能を提供し、民間および防衛の両用途においてデュアルユースのRFインテリジェンスのユースケースを可能にします。ユースケースの例としては、強化された海上監視、スペクトル監視および干渉監視、防衛システムの監視などが挙げられます。

これらの拡張された機能により、海事、陸上、および宇宙の各領域におけるRF活動を検知、位置特定、特性解析、および特定するUnseenlabsの能力が強化されます。

Unseenlabsについて：

2015年に設立されたUnseenlabsは、マルチドメインアウェアネス向け宇宙ベースRF商用サービスにおけるパイオニアでありグローバルリーダーです。同社は23基の衛星を運用し、コンステレーションを継続的に拡大しています。フランスを拠点に約140名の従業員を擁し、シンガポールのオフィスと米国のチームを持つ同社は、海事、陸上、宇宙監視向けの宇宙ベースのRF検知機能を運用しています。同社の顧客には、世界中の政府、公的機関、および民間事業者が含まれます。

連絡先

Gaël P.

広報担当 | [email protected]

SOURCE Unseenlabs