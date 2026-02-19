カルフールとVusion、スマートストアの大規模展開に向けて提携

本パートナーシップでは、Vusionのテクノロジーである、最新世代の電子棚札（ESL）、スマートレール、AI駆動型カメラの導入を通じて、店舗オペレーションの効率化および店内顧客体験の高度化を実現していきます。

アメリカ発、世界最大級のグローバルリテールグループ、ウォルマートへの大規模導入を成功させたVusionは、今回のカルフールとのパートナーシップ締結により、欧州における主要なテクノロジーアライアンスを締結しました。これに伴い、カルフールはVusionのテクノロジープラットフォームである「International Advisory Board」に参画します。

カルフール 会長兼 CEO アレクサンドル・ボンパールのコメント

「Carrefour 2030は、テクノロジーとAIの加速を中核に据えた成長戦略です。グローバルに展開するフランスのテクノロジーリーダーであるVusionと提携することで、当社の店舗を新たな時代へと進化させていきます。棚のデジタル化は、競争力の強化、従業員の働きやすさの向上、そして顧客満足度の向上を実現する、モダンリテールのビジョンを具現化するための不可欠な基盤です。」

Vusion 会長兼 CEO のティエリー・ガドゥのコメント

「カルフールとは、明日のオムニチャネルコマースの中核となるモダンストアのビジョンを共有しており、今後数年で現実にしていきます。ウォルマートが米国内全店舗へのEdgeSenseの導入を決定したことに続き、カルフールは欧州で初めて最新世代のVusionプラットフォームを大規模展開する主要小売企業となります。本取り組みの目的は、店舗パフォーマンスの向上、顧客満足度の向上、そして従業員満足度の向上という三つの価値創出にあります。」

数百万枚規模に及ぶクラウド接続型スマートラベルを棚に導入することで、カルフールは実店舗資産のデジタル化において決定的な一歩を踏み出しています。この大規模展開により、カルフールは店舗テクノロジー分野において、欧州最先端の小売企業としての地位を確立します。これは、2025年6月以降に実施された成功事例パイロットの成果を踏まえたものであり、米国でVusionとともに進められてきた食品小売変革の流れを欧州に拡張するものです。 」

本パートナーシップにおける導入テクノロジー

Vusion IoT インフラストラクチャ

リアルタイム価格更新およびライトガイド型作業支援（「pick-to-light」）。

リアルタイム価格更新およびライトガイド型作業支援（「pick-to-light」）。 EdgeSense™ テクノロジー

Bluetooth接続型レールにより商品の自動位置特定を可能にし、EC注文のピッキングおよび棚補充の最適化を実現。

Bluetooth接続型レールにより商品の自動位置特定を可能にし、EC注文のピッキングおよび棚補充の最適化を実現。 Captana 人工知能

マイクロカメラが棚を常時分析し、欠品、価格不一致、プラノグラム違反を自動検知。

マイクロカメラが棚を常時分析し、欠品、価格不一致、プラノグラム違反を自動検知。 生産性向上 ：付加価値の低い業務の自動化により、チームを顧客サービスへ再配置。AI駆動型ツールとインテリジェントデータにより優先アクションを支援し、コンプライアンスを向上。

：付加価値の低い業務の自動化により、チームを顧客サービスへ再配置。AI駆動型ツールとインテリジェントデータにより優先アクションを支援し、コンプライアンスを向上。 顧客体験 ：時間短縮、パーソナライズドサービス、リアルタイムインタラクションによるスムーズな購買体験。

：時間短縮、パーソナライズドサービス、リアルタイムインタラクションによるスムーズな購買体験。 売上向上 ：欠品削減による商品供給最大化。

：欠品削減による商品供給最大化。 Eコマース：商品位置特定機能によるパフォーマンス向上。

リテールメディア：棚上における新たなデジタルコミュニケーションチャネルの創出およびデータのマネタイズ。

Vusionにとって本提携は、世界最大級の小売企業からテクノロジーそして、プラットフォームへの信頼を示すものであり、欧州市場における事業拡大を加速させるものです。

未来のコマースに向けた共同イノベーション

導入にとどまらず、カルフールとVusionはイノベーション分野での緊密な協業にも取り組んでいきます。カルフールはVusionの「International Advisory Board」に参画し、小売業界における将来のテクノロジー標準の策定に貢献します。

さらに、共同ラボ「Next Retail Experience Center」を設立し、AIを活用した業務パフォーマンス向上、パーソナライズされた顧客体験、エージェンティック・コマース、そして店舗内における消費者データ活用などを中心に、次世代のコマースモデルを創造していきます。

カルフールについて

40カ国以上に15,500超の店舗を展開するカルフール・グループは、世界有数の食品小売企業です。2025年の売上高は915億ユーロ。直営店舗ネットワークでは30万人以上が働き、すべての人のための食のトランジションを推進するグローバルリーダーとして、高品質で手頃な価格の食品を日々提供しています。世界全体では50万人以上がカルフールブランドのもとで勤務しています。

詳細は www.carrefour.com をご覧いただくか、X（@news_carrefour）およびLinkedIn（Carrefour）をご参照ください。

Vusionについて

Vusion（旧VusionGroup）は、実店舗向けAI駆動型デジタル化ソリューションの世界的リーダーであり、世界350以上の大手小売グループにサービスを提供しています。

同社はIoT、データ、AIを統合するテクノロジーを開発し、Connected Commerceを推進。実店舗を、よりインテリジェントで効率的かつ持続可能な環境へと変革します。業務卓越性、ローカルEコマース、データドリブンコマース、リテールメディアおよびショッパー体験に関するソリューションを提供しています。

Vusion Intelligence、Vusion Connect、Vusion Retail IoTの三層からなる統合エコシステムを通じて、リテール向けAioT（Artificial Intelligence of Things）を提供し、業界の高パフォーマンス化、体験向上、持続可能な成長を支援しています。

ポジティブ・コマースのパイオニアとして、より持続可能で透明性が高く、人間中心のリテールの未来構築に取り組んでいます。国連グローバル・コンパクトを支持し、EcoVadisより最高評価であるプラチナ・サステナビリティ評価を取得しています。

Vusionはユーロネクスト・パリAコンパートメントに上場し、SBF120指数の構成銘柄です。

ティッカー：VU

ISINコード：FR0010282822

Reuters：VU.PA

Bloomberg：VU.FP

www.vusion.com

Vusionお問い合わせ先

報道関係者向け：

Publicis Consultants – [email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2905457/Vusion_1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2905456/Vusion_2.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2905458/Vusion_and_Carrefour_Logo.jpg

SOURCE Vusion