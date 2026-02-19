Carrefour y Vusion unen fuerzas para desplegar la tienda inteligente a gran escala

Esta importante alianza industrial contempla el despliegue de etiquetas electrónicas de última generación, rieles inteligentes y captores impulsados por inteligencia artificial, con el objetivo de transformar la eficiencia operativa y la experiencia del cliente en tienda.

Tras un despliegue masivo inicial en Estados Unidos con Walmart, Vusion y Carrefour sellan una alianza tecnológica de primer orden para Europa. En este contexto, Carrefour se incorpora al International Advisory Board de la plataforma tecnológica.

Alexandre Bompard, Presidente y Director General de Carrefour, declaró: "Carrefour 2030 es un plan de crecimiento que se apoya especialmente en la aceleración tecnológica y la inteligencia artificial. Al asociarnos con Vusion, un campeón tecnológico francés con alcance global, impulsamos nuestras tiendas hacia una nueva era. La digitalización de nuestros lineales constituye la base esencial para desplegar nuestra visión de un comercio moderno, al servicio de la competitividad, la calidad de vida laboral de nuestros colaboradores y la satisfacción de nuestros clientes."

Thierry Gadou, Presidente y Director General de Vusion, comentó: "Con Carrefour compartimos la misma visión de una tienda moderna en el corazón del comercio omnicanal del mañana. Vamos a convertir esta visión en realidad en los próximos años. Tras la decisión de Walmart de desplegar EdgeSense en todas sus tiendas en Estados Unidos, Carrefour se convierte en el primer gran distribuidor europeo en desplegar a gran escala la plataforma de última generación de Vusion. El objetivo es triple: mejorar el rendimiento de la enseña y la satisfacción tanto de clientes como de colaboradores."

Al equipar sus lineales con millones de etiquetas inteligentes conectadas a la nube, Carrefour da un paso decisivo en la digitalización de sus activos físicos. Este despliegue masivo posiciona a Carrefour como el distribuidor más avanzado de Europa en tecnología de tienda, en línea con la transformación iniciada en la distribución alimentaria con Vusion al otro lado del Atlántico, siguiendo a los pilotos exitosos lanzados desde junio de 2025.

Las soluciones desplegadas combinarán:

La infraestructura IoT de Vusion: actualización de precios en tiempo real y asistencia guiada por luz para los colaboradores ("pick-to-light").

actualización de precios en tiempo real y asistencia guiada por luz para los colaboradores ("pick-to-light"). La tecnología EdgeSense™: rieles conectados por Bluetooth que permiten la geolocalización automática de productos para optimizar la preparación de pedidos de comercio electrónico y la reposición en lineal.

rieles conectados por Bluetooth que permiten la geolocalización automática de productos para optimizar la preparación de pedidos de comercio electrónico y la reposición en lineal. La inteligencia artificial Captana: micro-captores que analizan continuamente los lineales para detectar automáticamente roturas de stock, discrepancias de precios y errores de planograma.

Para Carrefour, esta alianza contribuye directamente a los objetivos financieros y operativos del plan 2030:

Productividad: automatización de tareas de bajo valor añadido para redistribuir equipos hacia el servicio al cliente, dotándolos de datos inteligentes y herramientas impulsadas por IA para orientar acciones prioritarias y mejorar el cumplimiento.

automatización de tareas de bajo valor añadido para redistribuir equipos hacia el servicio al cliente, dotándolos de datos inteligentes y herramientas impulsadas por IA para orientar acciones prioritarias y mejorar el cumplimiento. Experiencia del cliente: ahorro de tiempo, servicios personalizados e interacción en tiempo real para una experiencia de compra más fluida.

ahorro de tiempo, servicios personalizados e interacción en tiempo real para una experiencia de compra más fluida. Ventas: reducción de roturas de stock para maximizar la disponibilidad de productos.

reducción de roturas de stock para maximizar la disponibilidad de productos. E-commerce: mejora del rendimiento gracias a la geolocalización.

mejora del rendimiento gracias a la geolocalización. Retail Media: creación de un nuevo canal de comunicación digital directamente en el lineal y monetización de datos.

Para Vusion, este contrato valida la relevancia de su plataforma tecnológica ante los mayores distribuidores mundiales y acelera su penetración en el mercado europeo.

Co-innovación para el comercio del mañana

Más allá del despliegue, ambos grupos se comprometen a una estrecha colaboración en materia de innovación. Carrefour se incorpora al "International Advisory Board" de Vusion, participando así en la definición de los futuros estándares tecnológicos del sector. Se establecerá un laboratorio conjunto ("Next Retail Experience Center") para inventar el comercio del mañana, especialmente en torno al uso de la inteligencia artificial para mejorar el rendimiento operativo y la experiencia personalizada del cliente, el comercio agentivo y la activación de datos del consumidor en tienda.

Acerca de Carrefour

Con una red multiformato de más de 15.500 tiendas en más de 40 países, el Grupo Carrefour es uno de los principales distribuidores alimentarios del mundo. En 2025, Carrefour generó 91.500 millones de euros en ingresos. Su red de tiendas integradas emplea a más de 300.000 personas, que contribuyen a hacer de Carrefour el líder mundial en la transición alimentaria para todos, ofreciendo cada día alimentos de alta calidad, accesibles y asequibles. En total, más de 500.000 personas trabajan bajo la enseña Carrefour en todo el mundo.

Acerca de Vusion

Vusion (anteriormente VusionGroup) es el líder mundial en soluciones de digitalización impulsadas por inteligencia artificial para el comercio físico, prestando servicio a más de 350 grandes grupos minoristas en todo el mundo.

El grupo desarrolla tecnologías que integran Internet de las Cosas (IoT), datos e inteligencia artificial (IA) para impulsar el Connected Commerce, transformando las tiendas físicas en entornos inteligentes, eficientes y sostenibles para minoristas, colaboradores y compradores. Proporciona a las tiendas soluciones para la excelencia operativa, el comercio electrónico local, el comercio basado en datos y retail media & shopper experiences.

A través de su ecosistema integrado, compuesto por tres capas —Vusion Intelligence, Vusion Connect y Vusion Retail IoT—, Vusion ofrece la Artificial Intelligence of Things (AioT) para el retail, ayudando al sector a alcanzar un mayor rendimiento, mejores experiencias y un crecimiento más responsable.

Pionero del Positive Commerce, Vusion está comprometido con la construcción de un futuro del retail más sostenible, transparente y centrado en las personas. La compañía apoya la iniciativa del Pacto Mundial de las Naciones Unidas y ha recibido la calificación Platinum en sostenibilidad de EcoVadis, referencia mundial en calificaciones de sostenibilidad empresarial.

Vusion cotiza en el compartimento A de Euronext™ París y es miembro del índice SBF120.

Ticker: VU – Código ISIN: FR0010282822 – Reuters: VU.PA – Bloomberg: VU.FP

