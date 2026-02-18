Carrefour et Vusion s'allient pour déployer le magasin intelligent à grande échelle

Ce partenariat industriel majeur porte sur le déploiement des étiquettes électroniques de dernière génération, des rails intelligents et des caméras pilotées par l'IA, pour transformer l'efficacité opérationnelle et l'expérience client en magasin.

Après un premier déploiement massif aux États-Unis avec Walmart, Vusion et Carrefour scellent une alliance technologique majeure pour l'Europe. Dans ce cadre, Carrefour rejoint le Conseil Consultatif Stratégique (International Advisory Board) de la plateforme technologique.

Alexandre Bompard, Président-Directeur Général de Carrefour, a déclaré : « Carrefour 2030 est un plan de croissance, qui s'appuie notamment sur l'accélération de la tech et de l'IA. En nous alliant à Vusion, champion technologique français au rayonnement mondial, nous faisons basculer nos magasins dans une nouvelle ère. La digitalisation de nos rayons est le socle indispensable pour déployer notre vision du commerce moderne, au service de la compétitivité, de la qualité de vie au travail des salariés, et de la satisfaction de nos clients. »

Thierry Gadou, Président-Directeur Général de Vusion, a commenté : « Avec Carrefour nous partageons la même vision d'un magasin moderne au cœur du commerce omnicanal de demain. Nous allons concrétiser cette vision dans les années à venir. Après la décision de Walmart de déployer EdgeSense aux Etats-Unis dans l'ensemble de ses magasins, Carrefour est le premier grand commerçant européen à déployer à grande échelle la plateforme Vusion de dernière génération. L'objectif est triple : améliorer la performance de l'enseigne et la satisfaction des clients et des collaborateurs ».

En équipant ses rayons de millions d'étiquettes intelligentes connectées au cloud, Carrefour franchit une étape décisive dans la numérisation de ses actifs physiques. Ce déploiement massif positionne Carrefour comme le distributeur le plus avancé d'Europe en matière de technologie magasin, faisant écho à la transformation engagée dans la distribution alimentaire avec Vusion outre-Atlantique. Il fait suite à des pilotes réussis lancés depuis juin 2025.

Les solutions déployées combineront :

L'infrastructure IoT Vusion : Pour une mise à jour des prix en temps réel et le guidage lumineux des collaborateurs (« pick-to-light »)

Pour une mise à jour des prix en temps réel et le guidage lumineux des collaborateurs (« pick-to-light ») La technologie EdgeSense ™ : Des rails connectés par bluetooth permettant la géolocalisation automatique des produits pour optimiser la préparation des commandes e-commerce et le réassort en rayon

Des rails connectés par bluetooth permettant la géolocalisation automatique des produits pour optimiser la préparation des commandes e-commerce et le réassort en rayon L'Intelligence Artificielle Captana : Des micro-caméras analysant les rayons en continu pour détecter automatiquement les ruptures, les écarts des prix et les erreurs d'implantation

Pour Carrefour, cette alliance sert directement les objectifs financiers et opérationnels du plan 2030 :

Productivit é : Automatisation des tâches à faible valeur ajoutée pour redéployer les équipes vers le service client, en les dotant d'outils intelligents basés sur la data et l'IA pour guider leurs actions prioritaires et améliorer la conformité

Automatisation des tâches à faible valeur ajoutée pour redéployer les équipes vers le service client, en les dotant d'outils intelligents basés sur la data et l'IA pour guider leurs actions prioritaires et améliorer la conformité Exp é rience client : Gain de temps, services personnalisés et interaction en temps réel pour un parcours d'achat fluidifié

Gain de temps, services personnalisés et interaction en temps réel pour un parcours d'achat fluidifié Chiffre d'affaires : Réduction des ruptures pour maximiser la disponibilité produits

Réduction des ruptures pour maximiser la disponibilité produits E-commerce : Amélioration de la performance grâce à la géolocalisation

Amélioration de la performance grâce à la géolocalisation Retail media : Création d'un nouveau canal de communication digital directement en rayon et monétisation des données

Pour Vusion, ce contrat valide la pertinence de sa plateforme technologique auprès des plus grands retailers mondiaux et accélère sa pénétration du marché européen.

Une co-innovation pour le commerce de demain

Au-delà du déploiement, les deux groupes s'engagent dans une collaboration étroite en matière d'innovation. Carrefour rejoint l'« International Advisory Board » de Vusion, participant ainsi à la définition des futurs standards technologiques du secteur. Un laboratoire commun (« Next Retail Experience Center ») sera mis en place pour inventer le commerce de demain, notamment autour de l'utilisation de l'IA pour améliorer la performance opérationnelle et l'expérience client personnalisée, du commerce agentique et de l'activation des données consommateurs en magasin.

À propos de Carrefour

Fort d'un réseau multi-formats de plus de 15 500 magasins dans plus de 40 pays, le Groupe Carrefour est un des leaders mondiaux du commerce alimentaire. Carrefour a réalisé un chiffre d'affaires de 91,5 milliards d'euros en 2025. Son réseau de magasins intégrés comptabilise plus de 300 000 collaborateurs qui contribuent à faire de Carrefour le leader mondial de la transition alimentaire pour tous, en offrant chaque jour une alimentation de qualité, accessible partout et à un prix raisonnable. Au global, plus de 500 000 personnes travaillent sous enseigne Carrefour dans le monde. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.carrefour.com, sur X (@news_carrefour) et sur LinkedIn (Carrefour).

À propos de Vusion

Vusion est le leader mondial des solutions de digitalisation du commerce physique augmentées par l'intelligence artificielle. L'entreprise compte parmi ses clients plus de 350 grands groupes de distribution à travers le monde.

L'entreprise développe des technologies réunissant IoT, data, cloud et intelligence artificielle afin de rendre possible l'avènement des magasins augmentés par l'IA et de soutenir un commerce connecté. Vusion accompagne les enseignes dans la transformation de leurs magasins physiques en environnements intelligents, performants et adaptatifs, en améliorant l'excellence opérationnelle, en permettant le e-commerce local, en déployant un commerce piloté par la donnée, et en activant les médias retail digitaux et les expériences client en magasin.

Grâce à un écosystème intégré structuré autour de trois couches complémentaires, Vusion Intelligence, Vusion Connect et Vusion IoT, Vusion délivre l'Artificial Intelligence of Things (AIoT) pour le commerce, en transformant les signaux magasin en temps réel en enseignements actionnables et en performance mesurable à grande échelle.

Pionnier du Positive Commerce, Vusion s'engage à construire un avenir du commerce plus durable, plus transparent et plus centré sur l'humain. L'entreprise soutient l'initiative United Nations Global Compact et a obtenu la notation Platine d'EcoVadis, référence mondiale des évaluations de la performance RSE des entreprises.

Vusion est cotée sur le compartiment A d'Euronext™ Paris et fait partie de l'indice SBF 120.

Code Mnemo : VU – Code ISIN : FR0010282822 – Reuters: VU.PA – Bloomberg: VU.FP

https://www.vusion.com/

