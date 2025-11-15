XTransfer と KBank、SFF 2025 でASEAN域内の国際貿易促進に向けて提携

シンガポール、2025年11月15日 /PRNewswire/ -- 世界有数のB2B越境貿易決済プラットフォームであるXTransferと、AEC+3 市場における主要な地域金融機関 KBank は、シンガポール・フィンテック・フェスティバル 2025 において、覚書（MoU）に署名したことを発表しました。この提携は、主要なASEAN市場で国際貿易に従事する中小企業向けに、ワンストップの越境金融ソリューションを提供することを目的としています。この協力では、国内および越境決済ソリューション、為替（FX）換算、業務統合に注力し、貿易効率の向上と中小企業の成長支援を目指します。

Bill Deng, Founder and CEO of XTransfer (Left) and Dr Karin Boonlertvanich, Executive Vice President - Corporate Strategy and Innovation Division Head at KBank (Right), signed an MOU during the Singapore Fintech Festival. (PRNewsfoto/XTransfer)

覚書（MoU）に基づき、両社は協力して包括的な越境決済ソリューションの評価・開発を行います。これには、国内および越境での代金回収・支払い、外国為替（FX）換算が含まれ、タイ、インドネシア、ベトナムを含むASEAN各国で事業を展開する中小企業向けに特化した設計となります。XTransfer と KBank は、アプリケーション・プログラミング・インターフェース（API）およびデジタルプラットフォームを活用することで、自動化されたリアルタイムかつシームレスな為替（FX）換算および取引処理を実現することを目指しています。この技術的協力により、越境貿易に関わるクライアントに対して、スケーラビリティ、効率性、および信頼性の向上を図ることが目的とされています。

この提携により、XTransfer と KBank 間の業務統合がより緊密に進むことが期待されています。これには、システム接続性の強化、報告フォーマットの標準化、ストレートスルー処理の導入が含まれ、リスク管理およびサービスパフォーマンスの向上が図られます。さらに、クライアントの運転資金ニーズを支援するため、XTransfer と KBank は、中国の商取引業者向けの融資ソリューションの評価を進め、資金調達のアクセス向上と顧客体験の効率化を図ります。

XTransfer の創設者兼CEO であるBill Deng 氏は、「KBank との今回の協業は、ASEAN 全域の中小企業向けに越境貿易をより効率的かつ包括的にするという当社のミッションにおける、もう一つの重要な節目となります」と述べました。KBank の地域的な強みを活用することで、クライアントがコストを削減し、キャッシュフローを改善し、取引効率を向上させる手助けを目指しています。今後もコンプライアンスとリスク管理を強化し、顧客の信頼できる越境金融インフラを構築してまいります。」

KBank のエグゼクティブ・バイスプレジデント兼コーポレート戦略・イノベーション部門責任者であるKarin Boonlertvanich 博士は、「デジタル技術と人工知能（AI）の急速な進展により、ASEAN における越境貿易および商取引は年率8％のペースで拡大しています。このデジタル変革は、中小企業（SME）に前例のない成長機会をもたらし、効率的な事業拡大を可能にするとともに、取引銀行コストの削減や関連リスクの軽減を実現します」。

越境貿易の力強い成長軌道と、XTransfer が世界有数の B2B 越境貿易決済プラットフォームとして台頭していることを踏まえ、KBank はこの戦略的協業に参加できることを誇りに思います。タイ、ベトナム、インドネシア、中国にわたる KBank の強固な地域ネットワークと、XTransfer の最先端デジタルソリューションを統合することで、シームレスで安全かつコスト効率の高い越境金融サービスの提供を目指します。この提携は、中小企業（SME）が事業範囲を拡大し、業務効率を向上させ、グローバル市場での競争力を強化できるよう支援することを目的としています。

