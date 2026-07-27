Après la polémique suscitée par leur arrestation, Angela Nikolau et Ivan Beerkus, le « couple de l'Empire State Building », s'exprimeront sur cet incident récent dans Gosh Live

Le couple a annoncé sur les réseaux sociaux qu'il allait bientôt se connecter en direct sur Gosh Live pour évoquer leur vie après l'incident de l'Empire State Building et répondre aux questions qui leur seront posées.

Remarque relative à la sécurité : Gosh n'encourage ni n'approuve les activités dangereuses, illégales ou non autorisées. Ce livestream est exclusivement destiné à divertir et à favoriser les échanges au sein de la communauté.

NEW YORK, 27 juillet 2026 /PRNewswire/ -- Angela Nikolau et Ivan Beerkus, ce couple de créateurs connu pour ses contenus visuels consacrés au rooftopping et aux prises de vue en hauteur, s'est d'abord fait remarquer avec ses séances photo audacieuses réalisées sur des gratte-ciel, des monuments emblématiques et des lieux urbains extrêmes à travers le monde. Leur contenu mêle aventure, images saisissantes et histoire d'amour. Leur périple a fait l'objet du documentaire Netflix Skywalkers: A Love Story, qui leur a permis de toucher un public encore plus large.

Récemment, Angela et Ivan ont fait l'objet de nombreuses discussions dans les médias et sur les réseaux sociaux à la suite de l'incident survenu à l'Empire State Building, à New York. Selon les informations disponibles, le couple a été placé en garde à vue après avoir escaladé l'Empire State Building et prétendument organisé une demande en mariage, et fait désormais l'objet de chefs d'accusation connexes. Depuis lors, les fans suivent de près l'évolution de la situation, les suites judiciaires et se demandent si le couple va s'exprimer publiquement.

À la suite de cette polémique, Angela et Ivan ont choisi de s'adresser directement à leurs fans via un livestream, au cours duquel ils devraient évoquer l'incident survenu à l'Empire State Building, leur expérience et les questions auxquelles ils souhaitaient répondre.

D'après le preview publié sur leurs comptes de réseaux sociaux, le livestream aura lieu sur Gosh Live. Par rapport à une interview officielle, ce live devrait offrir un cadre en ligne plus décontracté, alliant convivialité et divertissement, où les fans pourront regarder, discuter et écouter le couple.

Au cours de cette diffusion en direct, Angela et Ivan devraient évoquer leur vie après l'incident à l'Empire State Building. Ils pourraient également évoquer leur relation, leurs projets d'avenir et leur intention de continuer ou non à créer du contenu de rooftopping.

La diffusion en direct est prévue le 26 juillet 2026 à 21h UTC et sera accessible sur la page officielle de Gosh Live.

Pour les fans qui suivent Angela et Ivan, ce live pourrait être une occasion rare d'entendre le couple s'exprimer directement sur leur situation après cette polémique.