2026 중국 치과 박람회, 더욱 스마트한 치과의 미래 공개

AI 기반 임상 솔루션, 현장 체험, 글로벌 비즈니스 기회가 10월 13~16일 상하이에서 펼쳐진다

상하이 2026년 8월 11일 /PRNewswire/ -- 2026 중국 치과 박람회(China Dental Show 2026, CDS 2026)가 10월 13일부터 16일까지 상하이 국가전시컨벤션센터에서 개최된다. 전 세계 치과 전문가와 유통업체, 바이어들이 한자리에 모여 중국의 최신 치과 기술과 제품, 학술 성과를 살펴볼 예정이다.

2025 FDI 세계치과의사연맹 총회(FDI World Dental Congress 2025)를 주관했던 동일한 조직위원회가 선보이는 CDS 2026은 기술 전시, 무역 매칭, 학술 교류 및 산업 협력을 위한 통합 플랫폼 역할을 한다. 해외 참가자들은 기술 시연과 현장 참여형 활동을 통해 중국의 최신 치과 솔루션을 직접 체험하고 중국 기업 및 기관을 만나 구매 및 파트너십 기회를 모색할 수 있다.

AI, 로봇공학 및 디지털 치의학

CDS 2026의 주요 볼거리 가운데 하나는 보철치과 전시 구역 내에 마련된 디지털 인텔리전스 체험존(Digital Intelligence Experience Zone)으로, 중국을 대표하는 3개 브랜드인 야케봇(Yakebot), 양산 메디컬(Yangshan Medical), IMPNAV가 참여한다. 주요 기술은 치과 임플란트 로봇부터 구강 수술 내비게이션 시스템에 이르까지 다양하며, 방문객들은 지능형 치의학 분야에서 빠르게 성장하고 있는 중국의 역량을 직접 체험할 수 있다. CDS 2026에서는 임상용으로 설계된 세계 최초의 스마트 헤드셋을 선보이는 미래형 치과 클리닉(Future Dental Clinic) 체험도 마련된다. 치과용 현미경, 구강 스캐너, 내비게이션 시스템과 통합된 이 장치는 AR 글래스를 착용한 사용자가 고개를 돌리는 것만으로 여러 장비에서 전송되는 데이터 화면을 자연스럽게 전환할 수 있도록 지원한다.

지능형 제조를 향해

중국 치과 산업은 저가형 소모품과 OEM 중심의 공급처라는 과거의 위상을 크게 벗어나고 있다. 중국 기업들은 갈수록 정교한 디지털 및 지능형 치과 솔루션을 개발하고 있으며, 이러한 제품은 아시아•태평양 지역의 기공소와 치과 진료소, 유통업체로 빠르게 확산되고 있다. 2025년 중국의 치과 장비 및 재료 수출액은 미화 18억 4700만 달러로 전년 대비 8.94% 증가했다. CDS 2026은 기술 수출, 제품 조달, 무역 매칭 및 장기적인 비즈니스 파트너십을 위한 관문 역할을 할 예정이다.

학술 교류 및 임상 교육

CDS 2026은 제28회 중국구강의학회 연례회의(28th Annual Conference of the Chinese Stomatological Association) 및 제20회 보철치과위원회 학술대회(20th Academic Conference of the Prosthodontics Committee)와 함께 개최된다. 중국을 대표하는 치과대학과 관련 기관의 학장, 연구자, 임상 전문가들이 참석할 예정이다. 저명한 연사들이 최신 연구 성과와 임상 기법을 공유하며, 프로그램에는 단계별 워크숍과 실습 세션도 포함된다. 해외 참가자들에게는 중국 학계와 직접 교류하고 국경을 초월한 공동 연구 가능성을 모색할 드문 기회가 될 전망이다.

해외 방문객의 접근성 향상

중국은 2026년 외국인 입국 편의 조치를 더욱 확대했다. 유럽, 동남아시아, 중남미 등 해당하는 여러 국가의 여행객에게 적용되는 무비자 환승 체류 기간이 240시간으로 연장됐으며, 이용 가능한 입국 항구와 체류 가능 지역도 추가되면서 중국에서 열리는 전시회 참석과 비즈니스 활동이 그 어느 때보다 편리해졌다.

자세한 정보와 행사 최신 소식 및 등록 안내는 중국 치과 전시회 공식 웹사이트에서 확인할 수 있다: https://www.chinadentalshow.com/en/#/

SOURCE China Dental Show