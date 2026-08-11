China Dental Show 2026 Hadirkan Inovasi Kedokteran Gigi yang Lebih Cerdas

CDS 2026 diselenggarakan oleh tim yang sebelumnya menggelar FDI World Dental Congress 2025. Pameran ini akan menjadi wadah bagi pelaku industri untuk memperkenalkan teknologi, menjajaki mitra bisnis, bertukar pengetahuan akademik, serta membahas peluang kerja sama. Selain melihat berbagai produk, pengunjung global juga dapat mengikuti demo teknologi dan sesi interaktif secara langsung. Lewat kesempatan tersebut, peserta dapat mengenal solusi kedokteran gigi terbaru dari Tiongkok, bertemu dengan perusahaan dan institusi lokal, serta menjajaki peluang pengadaan produk dan kemitraan.

AI, Robotika, dan Kedokteran Gigi Digital

Salah satu area pameran yang menjadi perhatian di CDS 2026 adalah Digital Intelligence Experience Zone di area pameran Prosthodontics. Zona ini akan menampilkan tiga merek asal Tiongkok, yakni Yakebot, Yangshan Medical, dan IMPNAV. Berbagai teknologi yang ditampilkan antara lain robot untuk prosedur implan gigi hingga sistem navigasi untuk bedah mulut. Pengunjung dapat mencoba langsung teknologi tersebut dan mempelajari perkembangan teknologi cerdas dalam layanan kedokteran gigi di Tiongkok. CDS 2026 juga menghadirkan Future Dental Clinic yang memperkenalkan headset pintar pertama di dunia yang dirancang untuk kebutuhan klinis. Perangkat tersebut dapat terhubung dengan mikroskop gigi, pemindai intraoral, dan sistem navigasi. Dengan mengenakan kacamata AR, pengguna dapat berpindah dari satu tampilan data ke perangkat lainnya hanya dengan menggerakkan kepala.

Menuju Era Manufaktur Cerdas

Industri kedokteran gigi Tiongkok kini berkembang semakin jauh, dari sekadar menjadi pemasok produk habis pakai berharga rendah dan produsen OEM. Sejumlah perusahaan Tiongkok mulai mengembangkan solusi kedokteran gigi digital yang berbasis teknologi cerdas sehingga semakin canggih. Produk-produk tersebut kini digunakan di laboratorium dan klinik, serta dipasarkan melalui distributor di kawasan Asia Pasifik. Pada 2025, nilai ekspor peralatan dan material kedokteran gigi Tiongkok mencapai US$1,847 miliar, naik 8,94% dari tahun sebelumnya. CDS 2026 akan menjadi salah satu pintu masuk bagi perusahaan yang ingin memperluas ekspor teknologi, mencari produk, menjajaki mitra bisnis, dan membangun kerja sama jangka panjang.

Pertukaran Akademik dan Pembelajaran Klinis

CDS 2026 akan berlangsung bersamaan dengan Konferensi Tahunan Ke-28 Chinese Stomatological Association dan Konferensi Akademik Ke-20 Prosthodontics Committee. Sejumlah dekan universitas, peneliti, dan praktisi dari institusi kedokteran gigi terkemuka di Tiongkok akan hadir dalam kegiatan tersebut. Para pembicara akan membahas hasil penelitian terbaru dan teknik klinis terkini. Agenda program juga mencakup lokakarya bertahap serta sesi praktik langsung. Bagi peserta dari luar negeri, kegiatan ini menjadi kesempatan untuk bertemu langsung dengan komunitas akademik kedokteran gigi Tiongkok sekaligus membuka peluang kerja sama penelitian lintasnegara.

Akses yang Lebih Mudah bagi Pengunjung Internasional

Tiongkok juga memperluas berbagai kebijakan yang mempermudah perjalanan internasional pada 2026. Pengunjung dari sejumlah negara di Eropa, Asia Tenggara, dan Amerika Latin yang memenuhi persyaratan kini dapat memanfaatkan skema transit bebas visa hingga 240 jam. Tiongkok juga menambah pintu masuk dan wilayah yang termasuk dalam skema tersebut. Kebijakan ini membuat perjalanan ke Tiongkok untuk menghadiri pameran maupun menjalankan kegiatan bisnis menjadi semakin mudah.

Informasi lebih lanjut mengenai acara, program terbaru, dan registrasi tersedia di situs resmi China Dental Show: China Dental Show: https://www.chinadentalshow.com/en/#/

SOURCE China Dental Show