中国デンタルショー2026（China Dental Show 2026）で、よりスマートな歯科医療の未来を披露

AIを活用した臨床ソリューション、実地体験、国際的なビジネス機会が10月13日から16日まで上海に集結

上海、2026年8月11日 /PRNewswire/ -- 中国デンタルショー2026（China Dental Show 2026、CDS 2026）は、10月13日から16日まで国家会議・展示センター（上海）で開催され、世界中から歯科専門家、販売代理店、バイヤーが集まり、中国の最新の歯科技術、製品、学術成果に触れます。

FDI世界歯科会議2025（FDI World Dental Congress 2025）を手掛けた運営チームによるCDS 2026は、技術展示、ビジネスマッチング、学術交流、業界連携を一体化したプラットフォームとしての役割を果たします。技術デモンストレーションや会場での参加型アクティビティを通じて、海外からの参加者は、中国の最新の歯科ソリューションを体験するとともに、中国企業や機関と交流し、調達・提携の機会を探ることができます。

AI、ロボティクス、デジタル歯科

CDS 2026の主な見どころの一つは、補綴歯科展示エリア内に設けられるデジタル・インテリジェンス体験ゾーン（Digital Intelligence Experience Zone）で、中国を代表する次の3ブランドが集結します。Yakebot、Yangshan Medical、IMPNAV。展示される技術は、歯科インプラント用ロボットから口腔外科用ナビゲーションシステムまで多岐にわたり、来場者は、インテリジェント歯科医療分野における中国の技術力の高まりを実際に体感できます。CDS 2026では、臨床用に設計された世界初のスマートヘッドセットを紹介する「未来の歯科クリニック（Future Dental Clinic）」体験も用意されます。このデバイスは、歯科用顕微鏡、口腔内スキャナー、ナビゲーションシステムと連携しており、ARグラスを装着したユーザーは、頭の向きを変えるだけで、複数の機器から送られるデータをシームレスに切り替えて表示できます。

インテリジェント製造へ

中国の歯科産業は、低価格帯の消耗品の供給元やOEM生産拠点という従来の位置付けを大きく超えて発展しています。現在、中国企業は、デジタル技術やインテリジェント技術を活用した、ますます高度な歯科ソリューションを開発しており、それらはアジア太平洋地域の歯科技工所、歯科医院、販売代理店へと広がっています。2025年、中国の歯科用機器・材料の輸出額は18億4700万米ドルに達し、前年比8.94%増となりました。CDS 2026は、技術輸出、製品調達、ビジネスマッチング、長期的な事業提携への足掛かりとなります。

学術交流と臨床研修

CDS 2026は、Chinese Stomatological Association第28回年次総会（28th Annual Conference of the Chinese Stomatological Association）およびProsthodontics Committee第20回学術大会（20th Academic Conference of the Prosthodontics Committee）と併催され、中国の主要な歯科関連機関から、大学の学部長、研究者、臨床医が集まります。著名な講演者が、最近の画期的な研究成果や臨床技術を紹介するほか、プログラムには手順を追って進めるワークショップや実技セッションも盛り込まれています。海外からの参加者にとって、本イベントは中国の学術界と直接交流し、国境を越えた研究提携の可能性を探る貴重な機会となります。

海外からの来場者の利便性向上

中国は2026年、外国人の訪中を円滑化する措置をさらに拡充しました。欧州、東南アジア、ラテンアメリカの複数か国からの対象旅行者に認められるビザなしでのトランジット滞在期間が240時間に延長され、対象となる入国地点や地域も追加されたことで、中国での展示会参加やビジネス活動がこれまで以上に便利になりました。

詳細情報、イベントの最新情報、参加登録については、中国デンタルショー（China Dental Show）の公式ウェブサイトをご覧ください：https://www.chinadentalshow.com/en/#/

SOURCE China Dental Show