IGI, AGL 인수로 유색 보석 인증 분야 글로벌 입지 확대

인도 뭄바이 및 뉴욕, 2026년 2월 6일 /PRNewswire/ -- 2월 3일, 세계 최대 규모로 가장 신뢰받는 독립 다이아몬드 감정 및 인증 기관 중 하나인 국제보석연구소(International Gemological Institute, IGI)가 유색 보석 분석 및 원산지 보고 분야의 글로벌 선도 기관인 아메리칸 미국보석연구소(American Gemological Laboratories, AGL)를 인수했다고 발표했다. 이번 인수를 통해 IGI는 독보적인 글로벌 규모와 인프라를 심층적인 과학적 전문성과 결합해 글로벌 주얼리 산업에서 가장 신뢰받는 인증기관으로 입지를 다지게 됐다.

이번 인수 덕분에 IGI가 보유한 업계 최고 수준의 시장 접근성과 유색 보석 분야에서 AGL이 보유한 선구적인 리더십이 결합된 글로벌 플랫폼아 구축될 예정이다. IGI와 AGL은 과학적 독립성과 무결성을 유지하는 동시에, 투명성과 혁신을 한층 강화한 서비스를 제공할 계획이다.

IGI의 관리 이사인 테마스 프린터(Tehmasp Printer) 글로벌 최고경영자(CEO)는 "이번 인수는 업계를 위한 혁신적인 단계"라고 전하면서 "AGL의 과학적 리더십과 IGI의 글로벌 플랫폼을 결합해 무결성을 훼손하지 않으면서 확장성을 갖춘 미래지향적 생태계를 구축하게 됐다. 양사는 함께 보석 인증의 일관성에 대한 새로운 글로벌 기준을 제시할 것이다"라고 밝혔다.

주요 내용

전략적 제휴 : AGL은 IGI의 글로벌 인프라를 활용해 미국 시장을 넘어 유색 보석 인증 서비스를 확대할 기회를 얻게 된다. IGI는 이번 인수를 통해 빠르게 성장 중인 유색 보석 부문으로 수익원을 다각화하고 연구 역량 확대를 통한 장기 성장을 도모한다.

: AGL은 IGI의 글로벌 인프라를 활용해 미국 시장을 넘어 유색 보석 인증 서비스를 확대할 기회를 얻게 된다. IGI는 이번 인수를 통해 빠르게 성장 중인 유색 보석 부문으로 수익원을 다각화하고 연구 역량 확대를 통한 장기 성장을 도모한다. 비즈니스 연속성 : AGL의 사장인 크리스 스미스(Chris Smith) 수석 보석감정사(Chief Gemologist)는 계속 직책을 유지한다. AGL은 뉴욕에 본사를 두고 기존의 브랜드 평판을 유지하면서 독립적으로 운영된다. 즉각적인 운영 변경 계획은 없으며, 양사는 동일한 기술 표준을 유지하는 동시에 새로운 도구와 원산지 추적 서비스 개발을 위해 협력할 예정이다.

: AGL의 사장인 크리스 스미스(Chris Smith) 수석 보석감정사(Chief Gemologist)는 계속 직책을 유지한다. AGL은 뉴욕에 본사를 두고 기존의 브랜드 평판을 유지하면서 독립적으로 운영된다. 즉각적인 운영 변경 계획은 없으며, 양사는 동일한 기술 표준을 유지하는 동시에 새로운 도구와 원산지 추적 서비스 개발을 위해 협력할 예정이다. 교육 리더십 : IGI는 AGL의 전문 과학 지식과 연구 방법론을 통합해 글로벌 훈련 프로그램을 더욱 강화할 계획이다.

: IGI는 AGL의 전문 과학 지식과 연구 방법론을 통합해 글로벌 훈련 프로그램을 더욱 강화할 계획이다. 장기 투자: 블랙스톤(Blackstone)의 장기 투자 전략을 바탕으로 IGI는 AGL의 지속적인 성장과 과학적 리더십을 지원하기 위해 체계적이고 규율이 확립된 전략을 적용할 예정이다.

1977년 설립된 AGL은 미국에서 최초로 원산지(country-of-origin) 보고를 도입한 기관으로, 전 세계의 주요 럭셔리 브랜드, 경매사, 제조업체, 개인 수집가를 고객으로 두고 있다. 이번 인수는 세계 최대의 고급 주얼리 시장인 미국과, 글로벌 보석 가공 허브인 인도 간 전략적 연계를 한층 강화한다.

AGL의 사장인 크리스토퍼 스미스(Christopher Smith) 수석 보석감정사는 "이번 인수는 AGL이 유색 보석 서비스 역량을 대폭 확대할 중대한 기회"라며 "블랙스톤의 지원과 IGI의 국제적 네트워크를 통해 AGL은 전 세계적으로 무결성과 서비스 표준을 개선하고 확장해 나갈 것"이라고 말했다.

젬필즈(Gemfields)와 푸라 젬스(Fura Gems)의 전 임원이자 제모라 그룹(Jemora Group) 창립자인 데브 셰티(Dev Shetty) 최고경영자는 이번 거래에서 전략 자문 역할을 수행했다.

https://www.bseindia.com/corporates/anndet_new.aspx?newsid=f9b4cc80-1753-4446-83df-b5023b595f5d

https://investor.igi.org/wp-content/uploads/2026/01/Upload_AGL.pdf

국제보석연구소(IGI) 소개

국제보석연구소는 세계 최대 규모이자 가장 존경받는 독립 보석 감정 기관 중 하나로, 전 세계 연구소 및 교육 기관과 연계된 네트워크를 통해 다이아몬드, 보석 및 주얼리 인증 서비스를 제공하고 있다. IGI는 전 세계 주요 소매업체, 제조업체, 소비자를 대상으로 일관되고 신뢰할 수 있는 투명한 감정•인증 솔루션을 제공한다. 현재 10개국에서 35개의 연구소와 21개의 보석학 학교를 운영하며 급변하는 산업 환경을 지원하고 있다. 자세한 정보는 www.igi.org에서 확인할 수 있다.

미국보석연구소(AGL) 소개

1977년 설립된 미국보석연구소는 유색 보석 분석, 원산지 판별, 첨단 과학 보고를 전문으로 하는 최고 수준의 보석 감정 기관이다. 독립성과 연구 중심 접근 방식, 기술적 리더십으로 명성을 쌓아왔으며, 전 세계 주요 럭셔리 브랜드, 경매사, 소매업체, 수집가를 고객으로 두고 있다.

