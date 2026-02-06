IGI adquiere AGL, ampliando su presencia global en la certificación de gemas de color

MUMBAI, India y NUEVA YORK, 6 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- El International Gemological Institute (IGI), una de las organizaciones independientes de clasificación y certificación de diamantes más grandes y confiables del mundo, anunció la adquisición de American Gemological Laboratories (AGL), líder mundial en análisis de gemas de color e informes de procedencia. La transacción aúna una escala e infraestructura globales inigualables con una profunda experiencia científica, posicionando al grupo combinado a la vanguardia de la certificación y la confianza en la industria joyera global.

AGL Logo

La adquisición crea una plataforma global que combina el liderazgo de la industria de IGI con el liderazgo pionero de AGL en gemas de color. Juntos, IGI y AGL ofrecerán mayor transparencia e innovación, preservando al mismo tiempo la independencia e integridad científica que sustentan a ambas organizaciones.

Tehmasp Printer, director general y consejero delegado global de IGI, declaró: "Este es un paso transformador para la industria. Al combinar el liderazgo científico de AGL con la plataforma global de IGI, estamos construyendo un ecosistema preparado para el futuro que ofrece escalabilidad sin comprometer la integridad. Juntos, estamos estableciendo un nuevo referente mundial en consistencia en la certificación de gemas".

Aspectos destacados:

Alianza estratégica: IGI brindará a AGL acceso a su infraestructura global, lo que le permitirá expandir sus servicios de certificación de gemas de color más allá del mercado estadounidense. Para IGI, la transacción diversifica sus fuentes de ingresos en el segmento de gemas de color, de rápido crecimiento, y respalda el crecimiento a largo plazo mediante la ampliación de sus capacidades de investigación.

IGI brindará a AGL acceso a su infraestructura global, lo que le permitirá expandir sus servicios de certificación de gemas de color más allá del mercado estadounidense. Para IGI, la transacción diversifica sus fuentes de ingresos en el segmento de gemas de color, de rápido crecimiento, y respalda el crecimiento a largo plazo mediante la ampliación de sus capacidades de investigación. Continuidad del negocio: Chris Smith continuará como presidente y gemólogo jefe de AGL. El laboratorio mantendrá su sede en Nueva York y operará de forma independiente bajo su prestigiosa marca. No se prevén cambios operativos inmediatos; ambas organizaciones continuarán ofreciendo los mismos estándares técnicos, a la vez que colaborarán en el desarrollo de nuevas herramientas y servicios de procedencia.

Chris Smith continuará como presidente y gemólogo jefe de AGL. El laboratorio mantendrá su sede en Nueva York y operará de forma independiente bajo su prestigiosa marca. No se prevén cambios operativos inmediatos; ambas organizaciones continuarán ofreciendo los mismos estándares técnicos, a la vez que colaborarán en el desarrollo de nuevas herramientas y servicios de procedencia. Liderazgo educativo: IGI fortalecerá aún más sus programas de formación global incorporando el conocimiento científico especializado y las metodologías de investigación de AGL.

IGI fortalecerá aún más sus programas de formación global incorporando el conocimiento científico especializado y las metodologías de investigación de AGL. Inversión a largo plazo: Con el respaldo del enfoque de inversión a largo plazo de Blackstone, IGI pretende aplicar una estrategia disciplinada para apoyar el crecimiento continuo y el liderazgo científico de AGL.

Fundada en 1977, AGL fue pionera en la elaboración de informes de país de origen en Estados Unidos y presta servicios a importantes marcas de lujo, casas de subastas, fabricantes y coleccionistas privados de todo el mundo. La transacción fortalece los vínculos estratégicos entre Estados Unidos, el mayor mercado mundial de joyería fina, e India, un centro global para la fabricación de piedras preciosas.

Christopher Smith, presidente y gemólogo jefe de AGL, añadió: "Esta adquisición representa una oportunidad crucial para que AGL expanda significativamente sus servicios de gemas de color. Con el apoyo de Blackstone y el alcance internacional de IGI, AGL mejorará y ampliará los estándares de integridad y servicio a escala global".

Dev Shetty, fundador y consejero delegado de Jemora Group y exejecutivo de Gemfields y Fura Gems, actuó como asesor estratégico en la transacción.

https://www.bseindia.com/corporates/anndet_new.aspx?newsid=f9b4cc80-1753-4446-83df-b5023b595f5d

https://investor.igi.org/wp-content/uploads/2026/01/Upload_AGL.pdf

Acerca del International Gemological Institute (IGI)

El International Gemological Institute es uno de los laboratorios gemológicos independientes más grandes y respetados del mundo. Ofrece servicios de certificación de diamantes, piedras preciosas y joyas a través de una red global de laboratorios e instituciones educativas. El IGI presta servicios a minoristas, fabricantes y consumidores líderes a nivel mundial, ofreciendo soluciones de clasificación y certificación consistentes, confiables y transparentes. El IGI opera 35 laboratorios y 21 Escuelas de Gemología en 10 países, apoyando a la industria en su rápida transformación.

Para más información, visite www.igi.org

Acerca de American Gemological Laboratories (AGL)

Fundado en 1977, American Gemological Laboratories es un laboratorio gemológico de primer nivel especializado en el análisis de gemas de color, la determinación del origen y la elaboración de informes científicos avanzados. Reconocido por su independencia, enfoque basado en la investigación y liderazgo técnico, AGL presta servicios a importantes marcas de lujo, casas de subastas, minoristas y coleccionistas de todo el mundo.