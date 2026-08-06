ISHCMC 2026학년도 졸업생, IB 만점자 2명 및 코호트 평균 34.5점 기록

베트남을 선도하는 전 과정 IB 월드 스쿨, 모든 핵심 지표에서 세계 기준 상회… 졸업생의 64%가 IB 이중언어 디플로마 취득

호찌민시, 베트남 2026년 8월 6일 /PRNewswire/ -- 호찌민시국제학교(International School Ho Chi Minh City, ISHCMC)가 8월 5일, 2026학년도 졸업생의 국제바칼로레아(International Baccalaureate, IB) 디플로마 프로그램 결과를 발표했다. 116명의 졸업생으로 구성된 이번 코호트는 세계 평균 30.9점을 크게 상회하는 평균 34.5점을 기록했으며, 이 중 2명의 학생이 45점 만점에 45점이라는 최고점을 받았다.

이 학교는 세계 평균 83%를 넘어서는 95%의 디플로마 취득률을 기록했다. 전체 졸업생의 거의 10%에 해당하는 학생들이 40점 이상을 받았다.

ISHCMC Class of 2026 achieved an average score of 34.5 points against a global average of 30.9, with two students earning the maximum score of 45 out of 45.

2026학년도 졸업생 결과 요약

학생 2명이 45점 만점에 45점을 기록

코호트 평균 34.5점(세계 평균 30.9점)

디플로마 취득률 95%(세계 평균 83%)

졸업생의 64%가 IB 이중언어 디플로마 취득(세계 평균 27%의 두 배 이상)

코호트의 약 10%에 해당하는 학생 8명이 40점 이상 기록

학생의 40%가 넘는 인원이 35점 이상 기록

학생의 85%가 최소 30점 이상 기록

이중언어 관련 성과는 특히 눈에 띈다. 64%에 달하는 ISHCMC의 이중언어 디플로마 취득률은 세계 평균의 두 배가 넘으며, 이는 25개가 넘는 국적으로 구성된 이 학교 커뮤니티에서 여러 언어를 넘나드는 학습이 부가적인 요소가 아니라 표준적인 관행으로 자리 잡고 있음을 보여준다.

ISHCMC의 마르코 롱모어(Marco Longmore) 교장은 "이번 결과는 단순한 학업 성취를 넘어서는 의미를 지닌다. 이는 학생들의 헌신과 회복력, 성장을 보여주는 증거이며, 이들의 여정을 함께 만들어온 교사와 가정, 커뮤니티의 뒷받침이 있었기에 가능했다. 우리는 2026학년도 졸업생들과 그들이 이어갈 유산에 대해 매우 자랑스럽게 생각한다"고 말했다.

전 과정을 아우르는 IB 여정

ISHCMC는 얼리 익스플로러(Early Explorers) 과정부터 12학년까지 이어지는 연계형 IB 전 과정 교육을 제공한다. 2026학년도 졸업생 중 다수는 수년간 이 공동체 안에서 성장하고 배우며, 디플로마 프로그램에서 뛰어난 성과를 내는 데 필요한 역량과 자신감, 학습 방식을 길러왔다. 확장형 에세이(Extended Essay), 지식 이론(Theory of Knowledge, TOK), 창의성, 활동, 봉사(Creativity, Activity, Service, CAS) 같은 경험을 통해 학생들은 지식을 심화하고, 독립적이고 사려 깊은 학습자로 성장한다. 전담 교육자와 자문가, 대학 진학 상담사의 지원을 받아 각 학생은 세계 유수의 대학과 그 이후의 여정에서 성공할 수 있도록 준비된 개인화된 학습 경로를 이수한다.

SOURCE International School Ho Chi Minh City