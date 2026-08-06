ISHCMCの2026年卒業生、2人がIBで満点、学年平均34.5点

ベトナム有数の全プログラムIBワールドスクールが、すべての主要指標で世界基準を上回り、卒業生の64%がIBバイリンガル・ディプロマを取得

ベトナム・ホーチミン市、2026年8月6日 /PRNewswire/ -- International School Ho Chi Minh City（ISHCMC）は、2026年卒業生の国際バカロレア（IB）ディプロマプログラム（DP）の成績を発表しました。卒業生116人の平均点は、世界平均30.9点を上回る34.5点となり、2人の生徒が45点満点を獲得しました。

同校のディプロマ合格率は95%で、世界平均の83%を上回りました。同学年の約10%が40点以上を獲得しました。

ISHCMC Class of 2026 achieved an average score of 34.5 points against a global average of 30.9, with two students earning the maximum score of 45 out of 45.

2026年卒業生の成績概要

2人の生徒が45点満点を獲得

学年平均34.5点（世界平均30.9点）

ディプロマ合格率95%（世界平均83%）

卒業生の64%がIBバイリンガル・ディプロマを取得（世界全体の取得率27%の2倍超）

8人の生徒（同学年の約10%）が40点以上を獲得

生徒の40%超が35点以上を獲得

生徒の85%が30点以上を獲得

バイリンガル・ディプロマの取得実績は、特に際立っています。ISHCMCのバイリンガル・ディプロマ取得率は64%で、世界全体の取得率の2倍を超えています。これは、25を超える国籍の人々で構成される同校のコミュニティでは、複数言語で学ぶことが付加的な取り組みではなく、日常の学びとして定着していることを反映しています。

「これらの成果が示すのは、学業面での達成だけではありません。こうした成果は、生徒たちのひたむきな努力、粘り強さ、成長の証しであり、その歩みを形作ってきた教師、家族、コミュニティの支えによるものです。私たちは、2026年卒業生と、彼らが受け継いでいく伝統を心から誇りに思います」と、ISHCMC学園長のMarco Longmore氏は述べました。

IB一貫教育の全課程を通じた学び

ISHCMCでは、Early Explorersから12年生まで、各段階が切れ目なくつながるIB一貫教育を提供しています。2026年卒業生の多くは、長年にわたり同校のコミュニティで学び、成長する中で、ディプロマプログラムで力を発揮するために必要なスキル、自信、学習のアプローチを身につけてきました。課題論文、知の理論（TOK）、創造性・活動・奉仕（CAS）などの学習経験を通じて、生徒たちは知識を深め、自立した思慮深い学習者へと成長します。熱心な教員、アドバイザー、大学進学カウンセラーの支援のもと、生徒一人ひとりが自分に合った進路を歩み、有力大学やその先で成功するための準備を整えています。

SOURCE International School Ho Chi Minh City