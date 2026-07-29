マカオのカクテルシーンをさらなる高みへ：The St. Regis Bar Macao、アジアのベストバー50 2026（Asia's 50 Best Bars 2026）に選出

「この成果を心から誇りに思うとともに、アジア有数のバーの一つとして評価されたことを大変光栄に思います」と、The St. Regis Macaoのゼネラル・マネージャーであるStuart-Wayne Douglas氏は述べました。「この栄誉ある評価は、私たちのチームの情熱と献身の証です。私たちに投票してくださったアジア各地の飲料業界の専門家、バーテンダー、ドリンクライターの皆様に、心より感謝申し上げます。皆様の変わらぬご支援は、私たちにとってかけがえのないものです。」

業界における卓越性の指標

「アジアのベストバー50（Asia's 50 Best Bars）」は、アジア各地の300人以上のバー業界の専門家による投票で決定される、業界で最も高く評価されているランキングの一つです。各投票者は、直近18か月以内に訪れたバーの中から最大7軒を選びます。投票内容は非公開とされ、自己投票や外部からの影響を防ぐ厳格な規則が設けられているため、公正で信頼性の高い結果が確保されます。

「ミクソロジーの芸術（The Art of Mixology）」ゲスト・シフト・シリーズをさらなる高みへ

「ミクソロジーの芸術（The Art of Mixology）」は、The St. Regis Bar Macaoが企画する代表的なゲスト・シフト・シリーズです。著名で受賞歴を持つミクソロジストが一夜限りの特別イベントに登場し、目の肥えたマカオの地元客や海外からの来訪者に独創的なカクテルを披露します。

2026年には、創造性と協働をたたえる、文化を軸とした没入型体験を通じて、同プログラムはさらに進化しました。1月に開催された「台湾バーテンダー・ウィーク（Taiwan Bartender Week）」は、そのハイライトの一つです。ゲストバーテンダーたちが地元の実力派バーテンダーと組み、参加型イベント「ブラッディ・マリー・チャレンジ（Bloody Mary Challenge）」を行いました。彼らは共にマカオの伝統的な市場を巡り、新鮮な地元食材を調達して、この象徴的なカクテルをそれぞれ独自のスタイルで創作し、ミクソロジーを意義ある文化交流へと昇華させました。

3月には、国際女性デー（International Women's Day）を記念し、The St. Regis Barが、アジアの有力バーから招いた6名の著名なゲストバーテンダーに焦点を当てた特別企画を開催し、業界で活躍する女性たちの芸術性、献身、そして高まり続ける影響力をたたえました。

マカオ随一のバーであるThe St. Regis Barは、職人技が光るカクテルや各種ドリンク、豪華なフードメニューでお客様をもてなします。バープログラムには、ブラッディ・マリーの「World Collection」があり、そのマカオ版はMaria do Lesteです。これは、同市独自の東西融合文化から生まれたカクテルです。このほか、3種類の個性的なマティーニで昼から夕刻への移ろいを演出するThe Violet Hour、House of Astorの原点となったThe St. Regis New Yorkの伝統と華やかさに敬意を表した、ニューヨークに着想を得た15種類のカクテル・コレクション、さらに、ミクソロジストKevin Laiによる、マカオとニューヨーク市の伝統から着想を得た完成度の高いカクテルも含まれます。

The St. Regis Barは、5月13日の「世界カクテルデー（World Cocktail Day）」や6月20日の「世界マティーニデー（World Martini Day）」など、ミクソロジー界の記念すべき日を祝い、これらの象徴的なドリンクに息づく時代を超えた芸術性と伝統をたたえています。St. Regisの伝統にのっとり、同バーは、クラシックなレシピを現代的かつ洗練された感性で再構築することで、こうした機会をさらに特別なものにしています。目の肥えたお客様に向け、革新性、洗練、非の打ちどころのない味わいを体現する、特別に仕立てた極上のカクテルを取りそろえています。

The St. Regis Barが「アジアのベストバー50 2026（Asia's 50 Best Bars 2026）」に選出されたことは、ミクソロジーの芸術を追求し、格別で心に残る体験を創出することへの同バーの揺るぎない献身を改めて示すものです。新たな栄誉の章を迎えるにあたり、The St. Regis Macaoは、優雅さと革新の伝統、そして時代を超えて受け継がれるSt. Regisのホスピタリティ精神をたたえ、お客様にともに祝杯を挙げるよう呼びかけています。

詳細は、www.thestregisbarmacao.comをご覧ください。ご予約は、+852 2882 8898までお電話いただくか、[email protected]までメールでお問い合わせください。

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The St. Regis Macaoについて

The St. Regis Macaoは、コタイ・ストリップで最も格式高いホテルです。同ホテルは、洗練されたデザインと豪華な設備を備えた400室の客室を有しています。館内には、エグゼクティブ・スーシェフMichele Dell'Aquilaによる洗練された料理を提供し、マカオの地中海料理をさらに高みへと引き上げるThe Manorがあります。職人技を生かしたシーフード料理、グリル料理、こだわりのカクテルを楽しめます。また、The St. Regis Macaoのオリジナルレシピ「Maria do Leste（東洋のマリア）」を含むThe St. Regis Bloody Mary World Collectionの全ラインアップを提供する、くつろぎの空間The St. Regis Barも備えています。38階に位置するThe Spa at The St. Regis Macaoは、マカオで最も高層階にあるスパです。壮麗なコタイ・ストリップを一望でき、贅沢の美学をたたえる、五感を満たす特別な安らぎの場を提供します。会議やイベントには、628平方メートルの格調高いAstor Ballroomがあり、華やかな祝賀会、格式ある企業イベント、人生の節目となる結婚式に最適です。詳細は、以下をご覧ください。www.stregismacao.comをご覧いただくか、Facebook、Instagram、WeChat@stregismacaoでThe St. Regis Macaoをフォローしてください。

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