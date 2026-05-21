파리, 2026년 5월 21일 /PRNewswire/ --

1816년: 프랑스 학술원(Institut de France) 산하 5개 아카데미 중 하나인 보자르 아카데미(Académie des beaux-arts) 설립

2026년: 기 사부아(Guy Savoy), 프랑스 학술원 궁전(Palais de l'Institut de France) 돔 아래서 회원으로 선출

Gastronomy is recognised as an art form by the French Academy of Fine Arts Speed Speed Guy Savoy is elected to the Academy of Fine Arts

보자르 아카데미는 설립 후 200여 년이 지나 셰프 기 사부아를 회원으로 맞이하며 미식을 예술의 한 형태로 공식 인정했다.

세계적으로 명성을 얻고 있는 셰프 기 사부아는 파리 조폐국(Monnaie de Paris) 안에서 동명의 레스토랑을 운영하고 있으며, 라 리스트(La Liste)로부터 '세계 최고 레스토랑(Best Restaurant in the World)'으로 선정된 바 있다. 로랑 프티지라르(Laurent Petitgirard) 종신 서기는 그의 선출을 기념해 "기 사부아의 선출로 아카데미는 프랑스 미식을 대표하는 저명한 인물을 한 명을 인정했을 뿐 아니라, 현대미술을 사랑하는 인문주의자 또한 인정했다. 기 사부아는 '프랑스인의 미식 식사(rep as gastronomique des Français)'가 유네스코(UNESCO)의 인류무형문화유산에 등재되도록 기여해 우리나라의 국제적 명성을 높이는 데 이바지해 왔다"고 말했다.

기 사부아는 5월 20일 수요일 참석한 모든 회원들에게 "프랑스 미식을 위해 여러분께서 혜안을 가져 주시고 미식이 이 아카데미에 들어올 자격이 충분하고 여겨 주셔서 감사하다. 나는 이제 장인이면서 이렇게 선출된 덕에 어쩌면 예술가일지도 모르겠다. 이 자리는 미식과 프랑스의 농촌, 테이블 문화, 소믈리에 문화, 예의와 환대의 예술, 즉 프랑스식 삶의 예술을 널리 알리기 위해 노력하는 장인과 여성 장인 모두를 대신해 선 것"이라고 말했다.

미식이 보자르 아카데미의 '자유회원 부문(section des membres libres)'에 합류함으로써 회화, 조각, 건축, 판화와 드로잉, 음악 작곡, 무대 연출, 사진, 안무 등 기존 예술 분야와 나란히 하게 됐다.

기 사부아는 이 부문에서 투자은행 업계의 거물이자 세계적으로 저명한 컬렉터, 세계 주요 박물관의 후원자, 전설적인 자선가로 알려진 미셸 다비드-바일(Michel David-Weill)이 맡았던 V번 좌석에 선출됐다.

전통 의상인 '아비 베르(Habit Vert)'를 착용한 기 사부아는 아카데미 회원인 마르크 라드레 드 라샤리에르(Marc Ladreit de Lacharrière)에게 아카데미 회원 검을 전달받았다.

영상 보기: 유튜브(YouTube) 영상 링크

기 사부아와 로랑 프티지라르 연설문 영어 발췌본

보자르 아카데미 사진

영상 - https://www.youtube.com/watch?v=Q8OqeaI8l74

사진 - https://mma.prnewswire.com/media/2985348/Guy_Savoy.jpg

로고 - https://mma.prnewswire.com/media/2979483/Restaurant_Guy_Savoy_Logo.jpg

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SOURCE Restaurant Guy Savoy