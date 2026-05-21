미식, 2026년 5월 20일 미술아카데미 입성… 레스토랑 기 사부아 창립 셰프, 회원으로 선출
뉴스 제공처Restaurant Guy Savoy
2026년 05월 21일 22:05 KST
파리, 2026년 5월 21일 /PRNewswire/ --
1816년: 프랑스 학술원(Institut de France) 산하 5개 아카데미 중 하나인 보자르 아카데미(Académie des beaux-arts) 설립
2026년: 기 사부아(Guy Savoy), 프랑스 학술원 궁전(Palais de l'Institut de France) 돔 아래서 회원으로 선출
보자르 아카데미는 설립 후 200여 년이 지나 셰프 기 사부아를 회원으로 맞이하며 미식을 예술의 한 형태로 공식 인정했다.
세계적으로 명성을 얻고 있는 셰프 기 사부아는 파리 조폐국(Monnaie de Paris) 안에서 동명의 레스토랑을 운영하고 있으며, 라 리스트(La Liste)로부터 '세계 최고 레스토랑(Best Restaurant in the World)'으로 선정된 바 있다. 로랑 프티지라르(Laurent Petitgirard) 종신 서기는 그의 선출을 기념해 "기 사부아의 선출로 아카데미는 프랑스 미식을 대표하는 저명한 인물을 한 명을 인정했을 뿐 아니라, 현대미술을 사랑하는 인문주의자 또한 인정했다. 기 사부아는 '프랑스인의 미식 식사(rep as gastronomique des Français)'가 유네스코(UNESCO)의 인류무형문화유산에 등재되도록 기여해 우리나라의 국제적 명성을 높이는 데 이바지해 왔다"고 말했다.
기 사부아는 5월 20일 수요일 참석한 모든 회원들에게 "프랑스 미식을 위해 여러분께서 혜안을 가져 주시고 미식이 이 아카데미에 들어올 자격이 충분하고 여겨 주셔서 감사하다. 나는 이제 장인이면서 이렇게 선출된 덕에 어쩌면 예술가일지도 모르겠다. 이 자리는 미식과 프랑스의 농촌, 테이블 문화, 소믈리에 문화, 예의와 환대의 예술, 즉 프랑스식 삶의 예술을 널리 알리기 위해 노력하는 장인과 여성 장인 모두를 대신해 선 것"이라고 말했다.
미식이 보자르 아카데미의 '자유회원 부문(section des membres libres)'에 합류함으로써 회화, 조각, 건축, 판화와 드로잉, 음악 작곡, 무대 연출, 사진, 안무 등 기존 예술 분야와 나란히 하게 됐다.
기 사부아는 이 부문에서 투자은행 업계의 거물이자 세계적으로 저명한 컬렉터, 세계 주요 박물관의 후원자, 전설적인 자선가로 알려진 미셸 다비드-바일(Michel David-Weill)이 맡았던 V번 좌석에 선출됐다.
전통 의상인 '아비 베르(Habit Vert)'를 착용한 기 사부아는 아카데미 회원인 마르크 라드레 드 라샤리에르(Marc Ladreit de Lacharrière)에게 아카데미 회원 검을 전달받았다.
영상 보기: 유튜브(YouTube) 영상 링크
기 사부아와 로랑 프티지라르 연설문 영어 발췌본
보자르 아카데미 사진
영상 - https://www.youtube.com/watch?v=Q8OqeaI8l74
사진 - https://mma.prnewswire.com/media/2985348/Guy_Savoy.jpg
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SOURCE Restaurant Guy Savoy
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