El chef fundador de Guy Savoy entra en la Academia de Bellas Artes el 20 de mayo de 2026

La gastronomía entra en la Academia de Bellas Artes el 20 de mayo de 2026 con la incorporación como miembro del chef fundador del restaurante Guy Savoy

PARÍS, 21 de mayo de 2026 /PRNewswire/ --

1816: fundación de la Académie des beaux-arts , una de las cinco academias del Institut de France .

2026: Guy Savoy es nombrado miembro bajo la cúpula del Palais de l'Institut de France.

Gastronomy is recognised as an art form by the French Academy of Fine Arts Speed Speed Guy Savoy is elected to the Academy of Fine Arts

Más de dos siglos después de su fundación, la Academia de Bellas Artes dio la bienvenida al chef Guy Savoy como miembro, reconociendo oficialmente la gastronomía como una forma de arte.

El chef de renombre mundial Guy Savoy dirige el restaurante homónimo en la Monnaie de Paris y fue declarado "Mejor Restaurante del Mundo" por La Liste. Su elección fue celebrada por el secretario permanente Laurent Petitgirard: "Con la elección de Guy Savoy, la Academia no solo ha reconocido a uno de los representantes más eminentes de la gastronomía francesa, sino también a un humanista y amante del arte contemporáneo, que contribuye a la reputación internacional de nuestro país, como lo demuestra su compromiso con la inclusión de la 'repas gastronomique des Français' en el Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO".

El miércoles 20 de mayo, Guy Savoy respondió de la misma manera, dirigiéndose a todos los miembros reunidos: "Gracias por haber puesto su criterio al servicio de la gastronomía francesa y por haber considerado que tenía todo el derecho a formar parte de su academia. Así pues, aquí estoy, artesano, y quizás incluso artista por mi elección, trayendo conmigo a todos los artesanos y artesanas que trabajan para promover la gastronomía, la campiña francesa, el arte de la mesa, la sumillería, la cortesía, el arte de agasajar; en resumen, el arte de vivir a la francesa".

La gastronomía, al unirse a la 'Sección de Miembros Libres' de la Academia de Bellas Artes, se une a las disciplinas de la pintura, la escultura, la arquitectura, el grabado y el dibujo, la composición musical, la dirección escénica, la fotografía y la coreografía..

En esta sección, Guy Savoy fue elegido para presidir la V, cargo que anteriormente ocupaba Michel David-Weill, figura destacada del sector de la banca de inversión, además de coleccionista de renombre mundial, mecenas de los museos más importantes del mundo y filántropo de generosidad legendaria.

Guy Savoy, ataviado con el tradicional "Habit Vert", recibió su espada de académico de manos del académico Marc Ladreit de Lacharrière.

Vea el video: YouTube video link

Fragmentos en inglés de los discursos de Guy Savoy y Laurent Petitgirard

Fotos de the Académie

Video - https://www.youtube.com/watch?v=Q8OqeaI8l74

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2985348/Guy_Savoy.jpg

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