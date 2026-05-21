PARIS, 21. Mai 2026 /PRNewswire/ --

1816: Gründung der Académie des beaux-arts, eine der fünf Akademien des Institut de France

2026: Guy Savoy wird unter der Kuppel des Palais de l'Institut de France zum Mitglied ernannt.

Gastronomy is recognised as an art form by the French Academy of Fine Arts Speed Speed Guy Savoy is elected to the Academy of Fine Arts

Mehr als zwei Jahrhunderte nach ihrer Gründung nahm die Académie des Beaux-Arts den Küchenchef Guy Savoy als Mitglied auf und erkannte damit die Gastronomie offiziell als Kunstform an.

Der weltbekannte Küchenchef Guy Savoy leitet das gleichnamige Restaurant unter Monnaie de Paris und wurde von La Liste zum „Besten Restaurant der Welt" erklärt. Seine Wahl wurde von Staatssekretär Laurent Petitgirard gefeiert: „Mit der Wahl von Guy Savoy hat die Académie nicht nur einen der bedeutendsten Vertreter der französischen Gastronomie ausgezeichnet, sondern auch einen Humanisten und Liebhaber der zeitgenössischen Kunst, der zum internationalen Ansehen unseres Landes beiträgt, wie sein Engagement für die Aufnahme des 'repas gastronomique des Français' in das Immaterielle Kulturerbe der Menschheit durch die UNESCO zeigt".

Am Mittwoch, dem 20. Mai, bedankte sich Guy Savoy bei den versammelten Mitgliedern: „Ich danke Ihnen, dass Sie Ihr Urteilsvermögen in den Dienst der französischen Gastronomie gestellt haben und der Meinung waren, dass sie das Recht hat, in Ihre Akademie aufgenommen zu werden.

Hier bin ich also, ein Handwerker und vielleicht sogar ein Künstler kraft meiner Wahl, und bringe all die Handwerker mit, die sich für die Gastronomie, die französische Landschaft, die Kunst der Tafel, die Sommellerie, die Höflichkeit, die Kunst der Unterhaltung - kurz gesagt, die französische Lebenskunst - einsetzen."

Durch die Aufnahme in die „section des membres libres" der Académie des beaux-arts gesellt sich die Gastronomie zu den Disziplinen Malerei, Bildhauerei, Architektur, Gravur und Zeichnung, musikalische Komposition, Regie, Fotografie und Choreografie.

In dieser Sektion wurde Guy Savoy in den Vorsitz V gewählt, den zuvor Michel David-Weill innehatte, eine führende Persönlichkeit im Investmentbanking, aber auch ein weltbekannter Sammler, Mäzen der größten Museen der Welt und ein Philanthrop von legendärer Großzügigkeit.

Guy Savoy, der den traditionellen „Habit Vert" trug, wurde von Akademiemitglied Marc Ladreit de Lacharrière mit dem Akademikerdegen ausgezeichnet.

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Auszüge aus den Reden von Guy Savoy und Laurent Petitgirard auf Englisch

Fotos der Académie

Video - https://www.youtube.com/watch?v=Q8OqeaI8l74

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2985348/Guy_Savoy.jpg

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