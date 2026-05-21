Gastronomi memasuki Academy of Fine Arts pada tanggal 20 Mei 2026 saat chef pendiri Restaurant Guy Savoy menjadi anggota

Lebih dari dua abad setelah didirikan, Académie des Beaux-Arts menyambut chef Guy Savoy sebagai anggota dan resmi mengakui gastronomi sebagai bentuk seni.

Chef terkenal di dunia, Guy Savoy, mengelola restoran eponymous di Monnaie de Paris yang dinyatakan sebagai "Restoran Terbaik di Dunia" oleh La Liste. Pemilihannya dirayakan oleh Permanent Secretary, Laurent Petitgirard: "Dengan terpilihnya Guy Savoy, Académie mengakui salah satu perwakilan gastronomi Prancis paling terkemuka sekaligus seorang humanis dan pencinta seni kontemporer yang berkontribusi pada reputasi internasional negara kita, sebagaimana dibuktikan oleh komitmennya untuk memasukkan 'repas gastronomique des Français' ke dalam Warisan Budaya Tak Benda Kemanusiaan oleh UNESCO".

Pada hari Rabu, 20 Mei, Guy Savoy menanggapi dengan hangat dan berkata kepada semua anggota yang berkumpul: "Terima kasih karena telah menggunakan kebijaksanaan Anda untuk mendukung gastronomi Prancis dan menganggapnya sepenuhnya berhak masuk ke akademi Anda.

Inilah saya, seorang pengrajin dan mungkin seorang seniman. Setelah terpilih, saya membawa semua pengrajin pria dan wanita yang berupaya mempromosikan gastronomi, pedesaan Prancis, seni tata meja, dunia sommelier, keramahan, seni menjamu - singkatnya, seni hidup ala Prancis."

Gastronomi, dengan bergabung di "section des membres libres" di Académie des beaux-arts, bergabung dengan disiplin ilmu melukis, memahat, arsitektur, seni ukir dan menggambar, komposisi musik, penyutradaraan panggung, fotografi, dan koreografi.

Di bagian ini, Guy Savoy terpilih untuk memimpin V yang sebelumnya dijabat oleh Michel David-Weill, seorang tokoh terkemuka di sektor perbankan investasi, kolektor terkenal di dunia, pelindung museum-museum terbesar di dunia, dan seorang filantropis dengan kemurahan hati yang legendaris.

Mengenakan pakaian tradisional "Habit Vert", Guy Savoy dihadiahi pedang seremonial Academician dari Academician Marc Ladreit de Lacharrière.

Cuplikan pidato Guy Savoy dan Laurent Petitgirard dalam bahasa Inggris

