LA GASTRONOMIE EST-ELLE UN ART ? « OUI » A REPONDU L'ACADEMIE DES BEAUX-ARTS EN RECEVANT LE 20 MAI 2026 PARMI SES MEMBRES LE CHEF-CUISINIER GUY SAVOY

PARIS, 21 mai 2026 /PRNewswire/ --

1816 : fondation de l'Académie des beaux-arts, l'une des cinq académies de l'Institut de France

2026 : Guy Savoy est reçu sous la coupole du Palais de l'Institut de France.

La Gastronomie est reconnue comme un art par l'Académie des beaux-arts Speed Speed Guy Savoy est élu à l’Académie des beaux-arts

Plus de deux siècles après sa fondation, l'Académie des beaux-arts reçoit le chef-cuisinier Guy Savoy parmi ses membres et reconnaît ainsi officiellement la gastronomie comme un art.

Guy Savoy, le célèbre chef-cuisinier, dirige le restaurant du même nom installé à Monnaie de Paris et déclaré « Meilleur Restaurant du monde » par La Liste. Son élection a été célébrée par ces mots du Secrétaire perpétuel Laurent Petitgirard. : « En élisant Guy Savoy, l'Académie a non seulement salué l'un des plus éminents représentants de la gastronomie française, mais aussi un humaniste et passionné d'art contemporain, qui contribue au rayonnement international de notre pays ainsi que l'a démontré son engagement pour l'inscription du « repas gastronomique des Français » au patrimoine culturel immatériel de l'humanité par l'UNESCO ».

Ce mercredi 20 mai, Guy Savoy lui a en quelque sorte répondu, en déclarant à tous les membres réunis : « Merci d'avoir mis votre discernement au service de la gastronomie française et avoir considéré qu'elle avait tout lieu d'entrer dans votre académie.

Me voici donc artisan, et peut-être devenu artiste par la grâce de mon élection, et entraînant à ma suite tous les artisans qui œuvrent à la gastronomie, les paysages de France, les arts de la table, la sommellerie, la courtoisie, l'art de recevoir, bref l'art de vivre à la française ».

La gastronomie, en intégrant la « section des membres libres » de l'Académie des beaux-arts, rejoint les disciplines de peinture, sculpture, architecture, gravure et dessin, composition musicale, mise en scène, photographie et chorégraphie.

Au sein de cette section, Guy Savoy a été élu au fauteuil V, précédemment occupé par Michel David-Weill, personnalité éminente du secteur de la banque d'affaires, mais aussi collectionneur mondialement reconnu, mécène des plus grands musées du monde et philanthrope à la générosité légendaire.

Son épée d'académicien a été remise à Guy Savoy, portant le traditionnel « Habit Vert », par l'académicien Marc Ladreit de Lacharrière.

Consulter la vidéo : lien vidéo YouTube

Extraits en anglais des discours de Guy Savoy et de Laurent Petitgirard

Photos prises par l'Académie

Video - https://www.youtube.com/watch?v=Q8OqeaI8l74

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2985348/Guy_Savoy.jpg

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