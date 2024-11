브라질에서 제1회 글로벌 사우스 미디어 및 싱크탱크 포럼 개최

상파울루 2024년 11월 14일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- 제1회 글로벌 사우스 미디어 및 싱크탱크 포럼(Global South Media and Think Tank Forum)이 '개발과 부흥: 글로벌 사우스를 위한 새로운 여정(Development and Revitalization: A New Journey for the Global South)'이라는 주제로 월요일부터 화요일까지 브라질 상파울루에서 개최됐다.

이번 포럼에서 시진핑(Xi Jinping) 중국 국가주석과 루이스 이나시우 룰라 다 시우바(Luiz Inacio Lula da Silva) 브라질 대통령의 축사가 낭독됐다.

포럼 주최 측은 시 주석과 룰라 대통령이 글로벌 사우스 발전에 대한 중요한 지침을 새로 발표했다고 밝혔다. 글로벌 사우스는 국제 사회에 없어서는 안 될 건설적인 주체이며 점차 추진력을 얻고 있다.

(PRNewsfoto/Xinhua News Agency)

이번 포럼은 이달 브라질에서 열릴 예정인 제19차 G20 정상회의를 배경으로 열린다. 다양한 언론 매체와 싱크탱크가 공동으로 평화 유지, 개방 및 개발, 글로벌 거버넌스, 문명 간 상호 학습에 대한 글로벌 사우스의 목소리를 증폭시킬 것으로 기대된다. 이들은 글로벌 사우스의 책임을 보여주고, 글로벌 사우스 국가들의 현대화를 위한 노력을 결집하며, 인류의 미래를 공유하는 공동체 건설을 공동으로 추진해야 한다.

이번 포럼에는 디마 알-카티브(Dima Al-Khatib) 유엔 남남협력국 국장, 예이드콜 폴레븐스키 구르비츠(Yeidckol Polevnsky Gurwitz) 멕시코 상원 아시아태평양외교위원회 위원장, 무하마드 알리 알리(Muhammad Ali Ali) 나이지리아 통신사 전무이사 등이 참석했다. 참석자들은 글로벌 사우스가 중대한 발전을 경험하고 있으며 세계 역사의 궤적에 큰 영향을 미치고 있다고 주장했다.

이들은 글로벌 사우스의 미디어와 싱크탱크가 개발과 협력을 우선시하고 공정성, 정의, 개방성, 포용성의 원칙에 입각한 글로벌 거버넌스 개혁을 추진하기를 희망했다. 참석자들은 글로벌 사우스의 새로운 발전을 촉진하고, 문명 간 상호 학습의 새로운 장을 열며, 모든 미디어 시대의 새로운 도전에 대응하기 위해 관련된 모든 당사자가 협력할 것을 촉구했다.

개막식에서는 글로벌 사우스 미디어 뉴스 네트워크(Global South Media News Network)가 출범했다. 글로벌 사우스 미디어 및 싱크탱크 포럼의 상파울루 선언, 싱크탱크 보고서 '인류 진보를 위한 새로운 모델과 그 세계적 중요성(A New Model for Human Advancement and Its Global Significance)', '글로벌 사우스의 각성(Awakening of the Global South)' 보고서의 다국어 버전도 발표됐다.

중국 국무원 신문판공실(State Council Information Office)의 주관으로 신화통신과 브라질 통신사가 공동으로 주최한 이번 포럼에는 70개 이상의 국가와 지역에서 170개 언론사, 싱크탱크, 정부 기관, 기업 대표 350여 명이 참석했다.

출처: Xinhua News Agency

SOURCE Xinhua News Agency