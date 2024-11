初のグローバル・サウス・メディア・アンド・シンクタンク・フォーラムがブラジルで開催

サンパウロ、2024年11月15日 /PRNewswire/ -- 「Development and Revitalization: A New Journey for the Global South(開発と活性化:グローバル・サウスの新たな旅)」をテーマに、初のグローバル・サウス・メディア・アンド・シンクタンク・フォーラムが月曜日から火曜日まで当地で開催されました。

フォーラムでは、中国の習近平国家主席とブラジルのルイス・イナシオ・ルーラ・ダ・シルヴァ大統領からの祝辞が読み上げられました。

(PRNewsfoto/Xinhua News Agency)

フォーラムの主催者は、習主席とルーラ大統領の両者が、グローバル・サウスの発展に関する新たな重要な指針を発表したと述べました。グローバル・サウス諸国は勢いを増し、国際社会において不可欠かつ建設的な勢力となりつつあります。

このフォーラムが行われる背景には、今月ブラジルで開催される第19回G20サミットがあります。さまざまなメディアの支局やシンクタンクが、平和の維持、開放と発展、グローバル・ガバナンス、文明間の相互学習に関するグローバル・サウスの声を共同で増幅することが期待されています。各メディアやシンクタンクは、グローバル・サウス諸国の責任を示し、グローバル・サウス諸国の近代化に向けた努力を結集し、人類共通の未来を持つコミュニティの構築を共同で推進する必要があります。

フォーラムのゲストには、Dima Al-Khatib氏(国連南南協力事務所ディレクター)、Yeidckol Polevnsky Gurwitz氏(メキシコ上院アジア太平洋外交委員会委員長)、Muhammad Ali Ali氏(ナイジェリア通信社マネージング・ディレクター)などがいます。ゲストらは、グローバル・サウスが著しい発展を遂げており、世界史の軌跡に大きな影響を与えていると主張しました。

参加者は、グローバル・サウスのメディアとシンクタンクが開発と協力を優先し、公平、正義、開放性、包摂性の原則に導かれたグローバル・ガバナンス改革を推進することを期待しました。また、グローバル・サウスの新たな発展を促進し、文明間の相互学習の新たな章を創り、オールメディア時代の新たな課題に立ち向かうために、すべての関係者が協力するよう呼びかけました。

開会式では、Global South Media News Network(グローバル・サウス・メディア・ニュース・ネットワーク)の立ち上げが発表されました。グローバル・サウス・メディア・シンクタンク・フォーラムのサンパウロ宣言、シンクタンク報告書『A New Model for Human Advancement and Its Global Significance(人類の進歩のための新たなモデルとその世界的な意義)』、多言語版の報告書『Awakening of the Global South(グローバル・サウスの目覚め)』も発表されました。

中国国務院新聞弁公室による指導の下、新華社通信とEmpresa Brasil de Comunicação(ブラジル通信社)が共催したこのフォーラムには、70を超える国と地域から170のメディア組織、シンクタンク、政府機関、企業から約350人の代表者が参加しました。

